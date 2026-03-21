CANLI YAYIN

Orta doğu ateş hattında! ABD-İsrail saldırısı küresel krizi tetikledi | A Haber dünyanın nabzını tuttu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Dünya, tarihin en karanlık ve sarsıcı eşiklerinden birine sürüklendi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı topyekûn saldırılar, yalnızca Orta Doğu’yu değil, küresel dengeleri de derinden sarstı. Tahran semaları füzelerle aydınlanırken, peş peşe gelen suikastlar, kilitlenen enerji hatları ve müttefikler arasında yaşanan diplomatik krizler, dünyayı geri dönülmesi zor bir sürecin içine çekti. A Haber muhabirlerinin ateş hattından, Avrupa başkentlerinden ve kritik merkezlerden aktardığı detaylar, insanlığın karşı karşıya olduğu bu büyük kırılmanın tüm boyutlarını gözler önüne serdi.

Sonu gelmeyen saldırılar, ardı ardına yaşanan suikastlar ve derinleşen krizlerle dünya adeta ateş hattına sürüklendi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı büyük operasyon yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel dengeleri de sarstı. Savaş sahasından gelen patlama sesleri, liderlerin sert açıklamaları ve müttefikler arasındaki kırılmalar, yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olunduğunu gözler önüne serdi. Peki dünyada neler yaşandı? A Haber Muhabirleri sıcak bölgelerde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

KÜRESEL DENGELER SARSILDI: ABD-İSRAİL SALDIRISI DÜNYAYI KRİZ SARMALINA SÜRÜKLEDİ

SALDIRILAR SUİKASTLAR KRİZLER…

Savaşın sıcak yüzü sahada tüm şiddetiyle hissedilirken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardığı anlarda "Tekrar patlama var, tekrar patlama var, tekrar patlama var... İşte geliyor tekrar patlama sesleri geliyor. Vuruluyor Tahran, vuruluyor Tahran... İşte ah gene... Yine geliyor, bilmem ses duyabiliyor musunuz, duymuyor musunuz? Tahran'ın farklı noktalarından tekrardan patlama sesleri gelmektedir. Şimdi ben aşağıyı da size göstereyim; burası Tahran'daki üniversite, Şerif Üniversitesi. Görüyorsunuz öğrenciler de kaçışıyor, koşturuyor burada, kaçıyor... İşte güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor." ABD Başkanı Donald Trump: "Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." sözleriyle dehşet anlarını canlı yayında aktardı ve bölgede yaşanan paniği gözler önüne serdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'DEN RESMİ SAVAŞ İLANI GİBİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." şeklinde konuştu ve operasyonun kapsamını net bir şekilde ortaya koydu.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılar yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadı, süreci suikastlar izledi. İran ilk olarak ruhani lideri Ali Hamaney'i kaybederken ardından üst düzey komutanlar ve siyasetçiler birer birer hedef alındı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AVRUPA İLK BAŞTA DESTEKLEDİ, SONRA GERİ ADIM ATTI

Savaşın ilk günlerinde Avrupa'dan gelen destek açıklamaları dikkat çekti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu terör rejiminden kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i destekliyoruz. Bu sadece Amerikalılar için değil, Avrupa ve İsrail için son derece önemlidir." sözleriyle açık destek verdi.

Ancak savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa'nın tavrını değiştirdi. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki değişimi "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilk başlarda destek açıklaması yapılan Almanya'da sonradan bir tavır değişikliği dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'da yapılan bu askeri müdahalenin bir çözüm getirmeyeceğini; İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında kendilerine danışılmadığını ve savaş sonrasıda ABD'nin bölgeye ilişkin herhangi bir planı olmamasını eleştirdi. Savaş nedeniyle geçişlerin yapılamadığı Hürmüz Boğazı için uluslararası bir misyon kurmak isteyen ABD'ye Almanya kapıları kapattı.

Hem Başbakan Friedrich Merz hem Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı "Bu bizim savaşımız değil, bu savaşı biz başlatmadık" diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için oluşturulacak askeri koalisyona destek açıklamasını da geri çevirdi ve Almanya'nın hiçbir şekilde bu savaşta yer almayacağının altını çizdiler. Alman kamuoyu da bu savaşın herhangi bir çözüm getirmeyeceğini belirterek özellikle savaşa karşı çıkıyor. İran'da olası bir devlet çöküşünün küresel bir enerji krizine ve çok büyük bir göç dalgasına neden olabileceği çok ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda." ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki ülke ise İngiltere. Trump, savaşta kendisine yardım etmeyen İngiltere Başbakanı için 'hayal kırıklığı' dedi." sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: ABD YALNIZ KALDI

ABD'nin Hürmüz Boğazı için uluslararası koalisyon kurma girişimi beklediği karşılığı bulmadı. Almanya yönetimi, "Bu bizim savaşımız değil, bu savaşı biz başlatmadık." diyerek koalisyona katılmayı reddetti ve askeri destek vermeyeceğini net şekilde ortaya koydu.

Alman kamuoyu da savaşın çözüm getirmeyeceğini savunurken İran'da olası bir devlet çöküşünün enerji krizi ve büyük bir göç dalgası yaratacağı endişesi öne çıktı.

ABD-İNGİLTERE HATTINDA KRİZ: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Savaş yalnızca cephede değil diplomasi masasında da kırılmalara yol açtı. A Haber Muhabiri Alparslan Düven, "İran savaşı, ABD ile İngiltere arasındaki özel ilişkiyi sarsan yeni bir diplomatik krize dönüştü. Washington'ın müttefiklerinden daha fazla askeri destek istemesi, Londra'nın ise temkinli davranması iki ülke arasında sert bir polemiğe yol açtı. Krizin merkezinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaşta İngiltere'den daha güçlü askeri destek istemesi var. Londra'nın bazı taleplere mesafeli yaklaşması üzerine Başkan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı sert sözlerle hedef aldı." ifadelerini kullanarak krizin boyutunu aktardı.

Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer için "Birkaç geminizi göndermeniz çok iyi olur dedim ama bu büyük hayal kırıklığı oldu." sözleriyle tepki gösterdi.

Trump ayrıca NATO'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak "Bence çok aptalca bir hata yaptılar." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak." diyerek ülkesinin çatışmanın dışında kalacağını vurguladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İNGİLTERE'DE SAVAŞA KARŞI SESLER YÜKSELİYOR

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde İran'ın nükleer tehdit oluşturduğuna dair ikna edici kanıt bulunmadığı belirtilirken diplomatik yolların hâlâ açık olduğu vurgulandı.

Siyasi tartışmalar kraliyet programına kadar uzandı. İşçi Partisi Milletvekili Emily Thornberry, "Bu atmosferde Kral'ın ziyareti ertelenmeli." ifadelerini kullanarak diplomatik risklere dikkat çekti.

FRANSA'DAN İKİ YÖNLÜ STRATEJİ: HEM SAHADA HEM MASADA

A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransa'nın tutumunu "Fransa yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilk aşamada karşı çıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'e Charles de Gaulle uçak gemisini gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Fransa'nın amacı sadece savunma amaçlıydı. Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için uluslararası bir koalisyon oluşturma teklifine ise Fransa'dan ret yanıtı geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmalar sona erdikten ve sular durulduktan sonra Hürmüz Boğazı'nı açmak için girişimlerde bulunacağız açıklamasını yaptı. Fransa; Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'a saldıran ve yüzlerce sivili öldüren İsrail'e tepkili. Fransa'nın bölgede en etkili olduğu ülkelerden biri de Lübnan. İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarına ilk başlarda ses çıkarmayan Fransa, daha sonra bir kara operasyonu olma riskine karşı harekete geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik bir kara operasyonu başlatmaması gerektiğini söyledi." sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Çatışmalar sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması için girişimlerde bulunacağız." şeklinde konuştu ve askeri koalisyona katılmayı reddetti.

Fransa ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarına da tepki göstererek olası kara harekâtına karşı çıktı.

İTALYA VE İSPANYA'DAN FARKLI SESLER

A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'daki tabloyu "İtalya'da hükümet müttefiklerine destek verirken muhalefet ise savaşa karşı diplomasi talep ediyor. İtalya'da İran, ABD ve İsrail arasındaki kriz yakından takip ediliyor. Hükümet temkinli bir tutum sergilerken halk savaşın büyümesinden endişeli. Gözler diplomatik çözümlerde. Başbakan Giorgia Meloni hükümeti müttefiklere destek verirken savaşa mesafeli duruyor. Muhalefet ise daha güçlü diplomasi talep ediyor. İtalya'da kriz farklı görüşleri ortaya koyuyor." sözleriyle özetledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise "Biz İran'daki savaşa hayır diyoruz." ifadeleriyle en sert çıkışı yaptı ve uluslararası kurumlara daha aktif rol çağrısında bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ÇİN VE RUSYA DEVREDE: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'in tepkisini "Peki İran'ın müttefikleri Çin ve Rusya'da neler konuşuluyor? Liderler bu savaşa ne tepki veriyor? Çin, savaşın ilk saatlerinden itibaren Rusya ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu acil koduyla toplantıya çağırdı. Washington'ın bölgedeki eylemlerinin kaosa yol açacağı uyarısında bulunulurken İran'ın egemenliğine, ulusal onuruna saygı duyulmasının altı çizildi. Çin yönetimi, İran'daki ilkokul saldırısına yönelik "insanlığın ahlaki alt sınırına vurulmuş bir darbe" diyerek krizin başından bu yana en sert tepkisini gösterdi. Savaşlarda sivillerin ve çocukların korunmasının aşılmaması gereken kırmızı bir çizgi olduğu vurgulandı. Çin yönetimi İran'daki mevcut durumu, küresel tedarik zincirine ve enerji hatlarına vurulan bir darbe olarak yorumluyor. Trump'ın "Hürmüz'e askeri gemilerinizi gönderin" talebini reddeden Pekin yönetimi, yangına benzin dökmeyeceklerini, askeri maceralardan uzak duracaklarını vurguladı." sözleriyle aktardı.

Pekin yönetimi, ABD'nin askeri çağrılarını reddederek "Yangına benzin dökmeyeceğiz." mesajını verdi ve İran'ın egemenliğine vurgu yaptı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MOSKOVA HESAP YAPIYOR: SAVAŞIN GÖLGESİNDE KAZANÇ

A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, Rusya'nın yaklaşımını "İran'da yaşananları endişe ile izleyen Moskova, üst düzey İranlı yetkililere yönelik saldırıları sert bir dille kınadı. Fakat bu savaşta Tahran'a açık bir şekilde askeri destek vererek ABD'yi karşısına almamaya özen gösteren Rusya, ABD ile İran arasında arabuluculuk rolünü de üstlenmeye çalışıyor. Orta Doğu'daki savaşın Ukrayna Savaşı'nı dünya gündeminden ikinci sıraya atmış olması, Moskova'da olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de Rusya bütçesine günlük 150 milyon dolarlık ek kazanç getirdiği için kısa vadede savaşın kazananının Rusya olacağı tahmin ediliyor." sözleriyle aktardı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın