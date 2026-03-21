Orta doğu ateş hattında! ABD-İsrail saldırısı küresel krizi tetikledi | A Haber dünyanın nabzını tuttu

Savaşın sıcak yüzü sahada tüm şiddetiyle hissedilirken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardığı anlarda "Tekrar patlama var, tekrar patlama var, tekrar patlama var... İşte geliyor tekrar patlama sesleri geliyor. Vuruluyor Tahran, vuruluyor Tahran... İşte ah gene... Yine geliyor, bilmem ses duyabiliyor musunuz, duymuyor musunuz? Tahran'ın farklı noktalarından tekrardan patlama sesleri gelmektedir. Şimdi ben aşağıyı da size göstereyim; burası Tahran'daki üniversite, Şerif Üniversitesi. Görüyorsunuz öğrenciler de kaçışıyor, koşturuyor burada, kaçıyor... İşte güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor." ABD Başkanı Donald Trump: "Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." sözleriyle dehşet anlarını canlı yayında aktardı ve bölgede yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Sonu gelmeyen saldırılar, ardı ardına yaşanan suikastlar ve derinleşen krizlerle dünya adeta ateş hattına sürüklendi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı büyük operasyon yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel dengeleri de sarstı. Savaş sahasından gelen patlama sesleri, liderlerin sert açıklamaları ve müttefikler arasındaki kırılmalar, yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olunduğunu gözler önüne serdi. Peki dünyada neler yaşandı? A Haber Muhabirleri sıcak bölgelerde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

AVRUPA İLK BAŞTA DESTEKLEDİ, SONRA GERİ ADIM ATTI

Savaşın ilk günlerinde Avrupa'dan gelen destek açıklamaları dikkat çekti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu terör rejiminden kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i destekliyoruz. Bu sadece Amerikalılar için değil, Avrupa ve İsrail için son derece önemlidir." sözleriyle açık destek verdi.

Ancak savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa'nın tavrını değiştirdi. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki değişimi "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilk başlarda destek açıklaması yapılan Almanya'da sonradan bir tavır değişikliği dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'da yapılan bu askeri müdahalenin bir çözüm getirmeyeceğini; İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında kendilerine danışılmadığını ve savaş sonrasıda ABD'nin bölgeye ilişkin herhangi bir planı olmamasını eleştirdi. Savaş nedeniyle geçişlerin yapılamadığı Hürmüz Boğazı için uluslararası bir misyon kurmak isteyen ABD'ye Almanya kapıları kapattı.

Hem Başbakan Friedrich Merz hem Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı "Bu bizim savaşımız değil, bu savaşı biz başlatmadık" diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için oluşturulacak askeri koalisyona destek açıklamasını da geri çevirdi ve Almanya'nın hiçbir şekilde bu savaşta yer almayacağının altını çizdiler. Alman kamuoyu da bu savaşın herhangi bir çözüm getirmeyeceğini belirterek özellikle savaşa karşı çıkıyor. İran'da olası bir devlet çöküşünün küresel bir enerji krizine ve çok büyük bir göç dalgasına neden olabileceği çok ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda." ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki ülke ise İngiltere. Trump, savaşta kendisine yardım etmeyen İngiltere Başbakanı için 'hayal kırıklığı' dedi." sözleriyle aktardı.