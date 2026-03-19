Tahran yönetimi Hürmüz’den geçen gemileri vergiye bağlayacak

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına dair kapsamlı bir yasa tasarısı hazırlıyor. Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'nın bir milletvekiline dayandırdığı bilgilere göre hazırlanan tasarı gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması karşılığında ilgili ülkelerin İran'a vergi ödemesini yükümlü kılıyor.

Konuyla alakalı stratejik bir açıklama da İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir'den geldi. Muhbir, bölgedeki dengeleri değiştirebilecek bu adımı "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız" sözleriyle teyit etti. Bu hamle, bölgedeki enerji sevkiyatı ve deniz ticareti kurallarının yeniden yazılması anlamına gelebilir.

Söz konusu yasa tasarısı, bölgede devam eden askeri hareketlilik ve misilleme saldırılarının gölgesinde hazırlandı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun daha önce ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik kısıtlama kararlarının ardından gelen bu vergi hamlesi, stratejik boğaz üzerindeki denetimin ekonomik boyuta taşınacağını gösteriyor.

1. Hürmüz Boğazı vergisi hangi gemileri kapsayacak? Taslak aşamasındaki tasarıya göre boğazı enerji transiti, gıda güvenliği ve ticari geçişler için "güvenli güzergah" olarak kullanan bütün ülkelerin gemilerinin vergi yükümlülüğüne girmesi öngörülüyor.

2. İran bu adımı neden şimdi atıyor? Tahran yönetimi, bölgedeki güvenlik maliyetlerini ve stratejik konumunu ekonomik bir kazanca dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca bu hamle, bölgedeki siyasi gerilimlere karşı ekonomik bir koz olarak değerlendiriliyor.

3. Geçiş ücretleri deniz ticaretini nasıl etkiler? Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu noktada alınacak vergiler, küresel enerji maliyetlerini ve lojistik rotaları doğrudan etkileme potansiyeline sahip.