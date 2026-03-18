Doların tahtı sallanıyor! Milyarder yatırımcıdan Süveyş uyarısı: Hürmüz’de “final testi”

*Devasa borç ve para basımı: ABD ekonomisinin sürdürülemez borç yükü ve doların satın alma gücündeki aşınma. *İçsel çatışma: ABD içindeki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimin, dış tehditlere karşı ülkeyi kırılgan hale getirmesi. *Dış savaş ve jeopolitik yenilgi: İran gibi bölgesel güçlerle girilen maliyetli savaşların, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmesi.

RAY DALİO KİMDİR?

Ray Dalio, 1949 doğumlu Amerikalı bir yatırımcı, girişimci ve finansal stratejist. Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan 100 milyar dolar büyüklüğündeki Bridgewater Associates'in kurucusu olan Dalio, finans piyasaları, makroekonomi ve küresel güç dengeleri üzerine analizleri ve kitaplarıyla tanınıyor. Özellikle "Principles" adlı kitabı, iş ve yaşam felsefesi ile yatırım stratejilerini bir araya getirir. Finans dünyasında "filozof yatırımcı" olarak bilinir ve uzun vadeli borç döngüleri, rezerv para birimleri ve jeopolitik riskler üzerine görüşleri geniş çapta takip edilir.