Doların tahtı sallanıyor! Milyarder yatırımcıdan Süveyş uyarısı: Hürmüz’de “final testi”
İsrail'le birlikte İran'a açtığı hukuksuz savaşta hezimete uğrayıp Hürmüz Boğazı'nda köşeye sıkışan ABD, küresel gücünü kaybetmenin eşiğine geldi. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün ABD'nin küresel liderliğinin devam edip etmeyeceğinin final testi olduğuna dikkat çeken Finans dünyasının 'filozof' yatırımcısı olarak bilinen ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, "Geçişler yuan üzerinden olursa petrodolar sistemi göçer, ABD'nin gücü buharlaşır" dedi.
Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomisine maliyeti şimdiden trilyon dolara ulaşırken, doların tahtı da sallantıya girdi.
Finans dünyasının 'filozof' yatırımcısı olarak bilinen ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün sadece bir enerji meselesi değil, ABD'nin küresel liderliğinin devam edip etmeyeceğine dair bir "final testi" olduğunu ileri sürdü.
DOLARIN TAHTI SALLANIYOR
Dalio'ya göre, doların hegemonyasının sarsılması ABD'nin çöküşünü hızlandırabilir. Dalio, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin engellenmesi veya bu geçişlerde dolar dışı para birimlerinin kullanılmaya başlanmasının, ABD'nin küresel ekonomik gücüne indirilmiş en büyük darbe olacağını vurguladı.
Eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için İran veya bölgedeki diğer aktörler Çin yuanı gibi alternatif para birimlerini şart koşarsa, bu durumun "petrodolar" sistemini çökerteceğini ifade etti. Dünyanın en saygın makro yatırımcılarından biri olan Ray Dalio, Orta Doğu'da tırmanan savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın, ABD'nin dünya düzenindeki hakimiyetini sona erdirebilecek bir kırılma noktası olduğunu savundu.