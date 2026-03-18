İsrail’den İranlı yöneticiler için “serbest atış” emri: Onaya gerek yok gördüğünüzü vurun!

Orta Doğu’da savaş sürerken İsrail’in aldığı yeni karar bölgedeki dengeleri kökten değiştiriyor. İsrail Başbakanı katil Netanyahu ve Savunma Bakanlığı’nın orduya verdiği “onay beklemeden vurun” talimatı, suikast politikasını fiilen “serbest atış” stratejisine dönüştürdü. “İran’da kimse dokunulmaz değil” mesajıyla birlikte hedef kapsamının genişlediği belirtilirken, bu kritik kararın ardından bölgede tansiyon yeniden zirveye çıktı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail’in yeni stratejisinin perde arkasını ve sahadaki sıcak gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla aktardı.

Tel Aviv füze saldırılarıyla sarsılırken İsrail yönetiminden dikkat çeken bir talimat geldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ortaya atılan iddiaya ilişkin verdiği bilgilerde Netanyahu ve Savunma Bakanlığı orduya "emir beklemeden vurun" talimatı verdiğini açıkladı. "İran'da kimse dokunulmaz değil" mesajı verilirken, bölgede tansiyon kritik eşiği aştı. TEL AVİV'DE KIRMIZI ALARM: FÜZE SALDIRILARI PANİĞİ BÜYÜYOR! İSRAİL'DEN KESİN EMİR: ONAYA GEREK YOK VURUN A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "İsrail de geri adım atmıyor ki suikast siyasetine devam edecek gibi görünüyorlar. Çünkü şöyle bir emir verildi İsrail ordusuna; Savunma Bakanı ve Netanyahu tarafından: 'Emir komuta zinciri olmadan, eğer yetkililerden birinin adresini tespit ettiyseniz, emir komuta zinciri olmadan, vur emri beklemeden vurun. İran'da kimse dokunulmaz değildir' dendi. Onaya gerek yok, yani serbest atış, onaya gerek yok. Yani herhangi bir sivil noktada da 'ben gördü, öyle tahmin ediyorum' dediğinde vurabilirsiniz dendi" sözleriyle İsrail'in yeni askeri stratejisini açıkladı.

(KOORDİNELİ SALDIRI: İRAN EKONOMİSİ HEDEFTE Kavasoğlu, "Bugün düzenlenen bu saldırı ilk kez koordineli olarak İran'ın ekonomik altyapısına yönelik gerçekleşti. Şimdi İsrail medyasında konuşulan en önemli başlıklardan biri bu: Bu kez koordineli bir şekilde gerçekleşti bu saldırılar. İşte İran'ın da cevabı sert olacak gibi görünüyor" diyerek saldırıların kapsamını belirtti.