ANALİZ| Lideri öldü savaşı durmadı! İran'ın gizemli 'otonom' doktrini: ABD ve İsrail'e karşı asimetrik tokat!
İran’da dini lider Ali Hamaney’in ölümü sonrası beklenen çöküş yaşanmadı. Yıllar önce kurulan “otonom savaş” doktrini devreye girerken, 31 eyaletteki bağımsız askeri yapılar savaşı sürdürdü. ABD ve İsrail’e karşı asimetrik hamleler dikkat çekerken, bölgede dengeleri değiştiren yeni bir savaş modeli ortaya çıktı.
ABD ve İsrail'in topyekûn saldırısı sonrası dini lideri Ali Hamaney'i kaybeden İran, Washington'un beklediği gibi dağılmadı. Aksine, "başsız" kalan Tahran, yıllar önce hazırlanan gizli bir askeri mimariyle direnişi otopilota bağladı.
Batı dünyası İran'ın içten çökmesini beklerken, her eyalette kurulan "otonom ordular" mühürlü emirleri açarak savaşı sürdürmeye başladı. İşte Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı, bölgedeki tüm dengeleri değiştiren o çarpıcı analiz...
HAMANEY ÖLDÜ, PLANLAR ALTÜST OLDU
Takvimler 28 Şubat'ı gösterdiğinde ABD ve İsrail ittifakı İran'a karşı büyük bir savaş başlattı. Saldırıların hemen başında İran'ın en tepesindeki isim, Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran kanalları gözyaşları içinde bu haberi verirken, Washington ve Tel Aviv cephesinde bayram havası vardı. Batılı stratejistler, lideri ölen bir İran'ın muhaliflerin de desteğiyle kısa sürede dağılacağını hesaplıyordu. Ancak Tahran sokaklarında kaos değil, önceden planlanmış soğukkanlı bir direniş başladı.
ASİMETRİK SAVAŞ: GÜÇLÜYÜ YIPRATMA SANATI
İran, devasa bir askeri güce karşı doğrudan savaşmak yerine "asimetrik savaş" doktriniyle karşılık vermeye başladı. Bu doktrin; zayıf olan tarafın gerilla taktikleri, sabotaj ve pusu gibi yöntemlerle güçlü olanın kaynaklarını tüketmesini amaçlıyor. Tarihte bunun başarılı örnekleri mevcut. Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, "Hükümetimizin Güneydoğu Asya'da özgürlüğü desteklemek ve barışı savunmak için gerekli olan tüm önlemleri alma kararlılığında birleştiğini açıkça ortaya koyan bir karar tasarısını kabul etmesini talep ediyorum" sözleriyle Vietnam Savaşı'nı başlatmış, ancak Vietkong'un ormanlarda uyguladığı yıpratma taktikleri karşısında ABD mağlubiyeti tadarak geri çekilmişti. Benzer şekilde Afgan mücahidler de Sovyetler Birliği'ni çorak topraklarda ve gizli tünellerde hüsrana uğratmıştı.