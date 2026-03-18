(foto: ahaber.com.tr) EKONOMİK SAVAŞ VE UCUZ İHA TAKTİĞİ İran bugün aynı taktiği modern araçlarla uyguluyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla fırlayan petrol fiyatları, Batı ekonomilerinde çatlaklara yol açtı. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Irene Montero, "Enerji, gıda ve temel ürünlerin fiyatlarını hemen şimdi önlemeli ve sınırlamalıyız, çünkü ABD'nin müttefiki olmak bizi tehlikeye sokuyor" ifadeleriyle bu riskin boyutlarını gözler önüne serdi. Tahran ayrıca, binlerce dolarlık ucuz İHA'ları ile İsrail ve ABD'nin milyon dolarlık hava savunma füzelerini tüketerek karşı tarafı maddi bir çöküşe sürüklüyor.

(foto: ahaber.com.tr) CAFERİ'NİN "BAŞSIZ" ORDUSU: 31 EYALET 31 OTONOM KOMUTANLIK Peki, merkezden net bir emir gelmemesine rağmen bu savaş nasıl sürüyor? Bu gizem, 2007 yılında Devrim Muhafızları Komutanı olan Muhammed Ali Caferi'nin tasarladığı "Otonom Savaş" mimarisinde saklı. Caferi, Saddam Hüseyin'in merkezi ordusunun 3 hafta içinde nasıl dağıldığını analiz ederek İran'ı 31 ayrı eyalete böldü. Her eyalet; kendi füze sistemine, İHA filosuna, cephaneliğine ve mühürlü emirlerine sahip bağımsız birer ordu haline getirildi. "Yüce Liderin ölümü" senaryosu üzerine kurulan bu sistemde, merkezle bağ kopsa dahi her komutanlık ne zaman ve nereye saldıracağını yıllar öncesinden biliyordu.

(foto: ahaber.com.tr) ATEŞKES NEDEN İMKANSIZ? İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney henüz net bir talimat vermediği için sahadaki 31 farklı otonom güç mühürlü zarflardaki "savaş" emirlerini uygulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Eğer herhangi bir ülkeden topraklarımıza saldırı ve saldırganlık gerçekleştirirlerse, doğal olarak onlara karşılık vermek zorundayız" sözleriyle bu kararlılığı vurguladı. Ancak 31 bağımsız aktörü aynı anda durduracak bir merkezi otorite şu an aktif değil, bu da bir ateşkesi teknik olarak imkansız kılıyor.