Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından dün paylaştığı videonun sosyal medya kullanıcıları tarafından yapay zeka ile oluşturulduğu iddiaları üzerine bugün yaşadığını kanıtlamak için sosyal medya hesabından bir video daha paylaştı.

GÖZLERİNİZE VE KULAKLARINIZA İNANAMAYACAĞINIZ BİR DÜNYA KURULUYOR

Yapay zekanın günümüzde ulaştığı tehlikeli boyutlara dikkat çeken Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Artık günümüzde gözünüzle görseniz de kulağınızla işitseniz de inanmayacağınız sanal bir dünya oluşmaya başladı. Biz zaten yapay zekanın tehdit ve tehlikelerini A Haber'de belki binlerce kez anlattık. Bu olay da incelenmesi gereken örnek bir vaka olarak karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.

Görüntüler aracılığıyla ciddi bir dezenformasyonla karşı karşıya kalındığını belirten uzman, "Burada üç tane görüntü var; bir tanesi mavi perde önünde, ikincisi ise kahve bardağı ile yapılan çekim. Bunlar internet ortamı üzerinden farklı bir noktaya veri aktarımı aracılığıyla gerçekleştirilmiş sanal görüntülerdir." sözleriyle teknik arka planı aktardı.