Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı
İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım tüm hızıyla sürerken, eli kanlı Netanyahu’nun dünya kamuoyunu manipüle etmek için başvurduğu kirli yöntemler A Haber ekranlarında tek tek deşifre edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve "yapay zeka" şüphesi uyandıran görüntüler uzmanlar tarafından mercek altına alınırken; "6. parmak" ve "sabit kahve" gibi detayların arkasındaki MOSSAD parmağı ve dezenformasyon stratejisi gün yüzüne çıkarıldı. A Haber canlı yayınında videoyu değerlendiren Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık yapay zekanın hatalarına da değinen uzman isim "Bunu bilinçli bir şekilde servis ettiklerini düşünüyorum. Bu tamamen bir dezenformasyon ve etkileşim çalışmasıdır" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından dün paylaştığı videonun sosyal medya kullanıcıları tarafından yapay zeka ile oluşturulduğu iddiaları üzerine bugün yaşadığını kanıtlamak için sosyal medya hesabından bir video daha paylaştı.
Netanyahu, Kudüs Tepeleri'ndeki bir seyir noktasında vatandaşlarla birlikte 90 saniyelik bir video paylaştı. Videoda, Netanyahu'nun dün paylaştığı videodaki aynı kıyafetleri giydiği görülürken, söz konusu videonun da dün çekildiği değerlendiriliyor.
GÖZLERİNİZE VE KULAKLARINIZA İNANAMAYACAĞINIZ BİR DÜNYA KURULUYOR
Yapay zekanın günümüzde ulaştığı tehlikeli boyutlara dikkat çeken Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Artık günümüzde gözünüzle görseniz de kulağınızla işitseniz de inanmayacağınız sanal bir dünya oluşmaya başladı. Biz zaten yapay zekanın tehdit ve tehlikelerini A Haber'de belki binlerce kez anlattık. Bu olay da incelenmesi gereken örnek bir vaka olarak karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.
Görüntüler aracılığıyla ciddi bir dezenformasyonla karşı karşıya kalındığını belirten uzman, "Burada üç tane görüntü var; bir tanesi mavi perde önünde, ikincisi ise kahve bardağı ile yapılan çekim. Bunlar internet ortamı üzerinden farklı bir noktaya veri aktarımı aracılığıyla gerçekleştirilmiş sanal görüntülerdir." sözleriyle teknik arka planı aktardı.
6. PARMAK SKANDALI VE "YEŞİL EKRAN" HİLESİ
Netanyahu'nun konuşma yaptığı videodaki tutarsızlıkları detaylandıran uzman, "Bayraklar sabit, gerçek değil. Arka planın tamamen 'Greenbox' (Yeşil ekran) olduğunu görüyoruz. Uygun bir ışıklandırma yapılmadığı için arka fonla kişi arasında dijital kayıplar oluşuyor. Görüntü çözünürlüğü düşük olduğu için, özellikle hareketli sahnelerde dijital ortamda kaymalar meydana geliyor. Dolayısıyla elde sanki altıncı bir parmak varmış gibi bir görüntü oluşuyor." dedi.
Aslında görüntünün tamamen sahte olmadığını ancak ciddi müdahaleler içerdiğini vurgulayan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu görüntü %98 oranında gerçek, %2 oranında yapay zeka kullanılarak harmanlanmış. Safkan ne gerçek ne de yapay zeka diyebiliriz." ifadelerini kullandı.