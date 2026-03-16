Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım tüm hızıyla sürerken, eli kanlı Netanyahu’nun dünya kamuoyunu manipüle etmek için başvurduğu kirli yöntemler A Haber ekranlarında tek tek deşifre edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve "yapay zeka" şüphesi uyandıran görüntüler uzmanlar tarafından mercek altına alınırken; "6. parmak" ve "sabit kahve" gibi detayların arkasındaki MOSSAD parmağı ve dezenformasyon stratejisi gün yüzüne çıkarıldı. A Haber canlı yayınında videoyu değerlendiren Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık yapay zekanın hatalarına da değinen uzman isim "Bunu bilinçli bir şekilde servis ettiklerini düşünüyorum. Bu tamamen bir dezenformasyon ve etkileşim çalışmasıdır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından dün paylaştığı videonun sosyal medya kullanıcıları tarafından yapay zeka ile oluşturulduğu iddiaları üzerine bugün yaşadığını kanıtlamak için sosyal medya hesabından bir video daha paylaştı.

NETANYAHU'NUN VİDEOSU GERÇEK Mİ YAPAY ZEKA MI?

Netanyahu, Kudüs Tepeleri'ndeki bir seyir noktasında vatandaşlarla birlikte 90 saniyelik bir video paylaştı. Videoda, Netanyahu'nun dün paylaştığı videodaki aynı kıyafetleri giydiği görülürken, söz konusu videonun da dün çekildiği değerlendiriliyor.

Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı - 1

GÖZLERİNİZE VE KULAKLARINIZA İNANAMAYACAĞINIZ BİR DÜNYA KURULUYOR
Yapay zekanın günümüzde ulaştığı tehlikeli boyutlara dikkat çeken Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Artık günümüzde gözünüzle görseniz de kulağınızla işitseniz de inanmayacağınız sanal bir dünya oluşmaya başladı. Biz zaten yapay zekanın tehdit ve tehlikelerini A Haber'de belki binlerce kez anlattık. Bu olay da incelenmesi gereken örnek bir vaka olarak karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.

Görüntüler aracılığıyla ciddi bir dezenformasyonla karşı karşıya kalındığını belirten uzman, "Burada üç tane görüntü var; bir tanesi mavi perde önünde, ikincisi ise kahve bardağı ile yapılan çekim. Bunlar internet ortamı üzerinden farklı bir noktaya veri aktarımı aracılığıyla gerçekleştirilmiş sanal görüntülerdir." sözleriyle teknik arka planı aktardı.

Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı - 2

6. PARMAK SKANDALI VE "YEŞİL EKRAN" HİLESİ
Netanyahu'nun konuşma yaptığı videodaki tutarsızlıkları detaylandıran uzman, "Bayraklar sabit, gerçek değil. Arka planın tamamen 'Greenbox' (Yeşil ekran) olduğunu görüyoruz. Uygun bir ışıklandırma yapılmadığı için arka fonla kişi arasında dijital kayıplar oluşuyor. Görüntü çözünürlüğü düşük olduğu için, özellikle hareketli sahnelerde dijital ortamda kaymalar meydana geliyor. Dolayısıyla elde sanki altıncı bir parmak varmış gibi bir görüntü oluşuyor." dedi.

Aslında görüntünün tamamen sahte olmadığını ancak ciddi müdahaleler içerdiğini vurgulayan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu görüntü %98 oranında gerçek, %2 oranında yapay zeka kullanılarak harmanlanmış. Safkan ne gerçek ne de yapay zeka diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı - 3

MOSSAD'IN ŞEYTANİ PLANI: GÜNDEMİ SAPTIRIYORLAR
Görüntülerin kasten bu şekilde servis edilmiş olabileceğine dikkat çeken Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu görüntünün ortaya çıkmasında İsrail'in, Mossad'ın da bir gerekçesi olabilir. Bu görüntüyü ortaya koyup arka planda istedikleri gibi yönlendirme sağlıyor olabilirler. İnsanlar 'öldü mü, ölmedi mi, bu görüntü sahte mi' diye tartışırken, arkada çok daha şeytani planlar yapılmasına sebebiyet verebilirler. Çünkü İsrail devleti ve Netanyahu katil bir zihniyete sahiptir." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının konuşmanın içeriğinden ziyade bu teknik detaylara odaklanmasının bir hedef saptırma olduğunu belirten uzman, "Tam 'öldü mü, ölmedi mi' tartışmaları yapılırken bir bakıyoruz kahve içtiği görüntüler servis ediliyor." sözleriyle kirli stratejiyi deşifre etti.

Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı - 4

YERÇEKİMİNE MEYDAN OKUYAN KAHVE BARDAĞI
Kahve içilen videodaki teknik verilere de değinen Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu görüntüde de %94 oranında gerçeklik, %6 oranında yapay zeka tespit ettik. Yapay zeka, görüntü oluştururken 'Python' dediğimiz kodlama dilini kullanır. Bardak oynamış mı, dökülmüş mü; bu ışık yanılsamasından da olabilir, dijital müdahaleden de. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken, bardağın o kadar hareket etmesine rağmen kahvenin dökülmemesi gibi mantık hatalarıdır." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

BARDAKTAKİ FİZİK KURALLARINA AYKIRI DETAYLAR
Görüntüleri teknik açıdan değerlendiren Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , "Teknik olarak bunu açıklayabilmek çok güçtür. Normalde bardağı eğdiğinizde dökülmesi gerekir ancak bardağın hacmi yapısal olarak birbirine bağlı olduğunda, yani bir tabaka söz konusu olduğunda dökülmeme durumu yaşanabilir" ifadelerini kullandı. Videonun hızlandırılmış versiyonu izlendiğinde ise Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bakın bardağı aldı, dökülmemiş gibi görünüyor. Ama açı da bizi yanıltabilir. Bir de kahveyi içti ama azalmadı, dudağında bir şeyler var" diyerek görseldeki tutarsızlıkları dile getirdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

GÖRÜNTÜ KESİNTİLERİ VE MONTAJ ŞÜPHESİ
Netanyahu'nun güvenlik konusundaki hassasiyetine vurgu yapan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , "Netanyahu kendi telefonunun kameralarını bile kapatan bir insan. Böyle birinin bir kafede bu kadar rahat kahve içeceğine inanmıyorum. Belki bir güvensizlik var, içiyor gibi yapıyor ama içmiyor" dedi.

HAMANEY VİDEOSU VE YAPAY ZEKA KANITI
Tartışmaların odağındaki Netanyahu videosunun bir benzerinin İran dini lideri Hamaney için de yapıldığını belirten Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , iki videoyu yan yana getirerek analiz etti. Uzman, "Bu bildiğiniz yapay zeka ile yapılmış bir görüntü. Netanyahu videosunun altına Hamaney'in videosunu koyup 'bakın bu yapay zeka' dediler. Burada 'Face Swap' dediğimiz sistem kullanılıyor; yani kişinin görüntüsünün üzerine başka bir görüntü bindirilmiş. El hareketleri, jestler ve mimikler tamamen aynı, sadece yüzler değiştirilmiş" ifadeleriyle manipülasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

STRATEJİK MANİPÜLASYON VE MARKA DETAYI
Yapay zekanın hatalarına da değinen Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bunu bilinçli bir şekilde servis ettiklerini düşünüyorum. Yapay zeka bardağın üzerindeki markayı yaparken hata yapmış; 'Sataf Cafe' yazısındaki 'F' harfini yamuk hale getirmiş. Google'a sorduğunuzda 'yapay zeka değil' diyebilir çünkü bu görüntülerin hazırlanmasında farklı modeller kullanılıyor. Bu tamamen bir dezenformasyon ve etkileşim çalışmasıdır" sözleriyle izleyicileri dijital manipülasyonlara karşı uyardı.

Katil Netanyahu'nun yapay zeka oyunu deşifre oldu: MOSSAD’dan şeytani dezenformasyon planı - 7
