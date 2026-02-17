Katil Netanyahu’nun en yakınındaki isim evinde ölü bulundu! Aileden şok suçlama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski özel kalem müdürü ve kıdemli danışmanı Asher Hayon, Tel Aviv’deki evinde ölü bulundu. 58 yaşındaki Hayon’un ani ölümü İsrail siyasetinde sarsıntı yaratırken, ailesinden gelen açıklamalar olayın seyrini bambaşka bir noktaya taşıdı. Ailesine göre Hayon'u "Netanyahu soğukkanlılıkla katletti."
Aile üyeleri, Hayon'un ölümünü "şüpheli" olarak nitelendirerek Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Ailenin iddiasına göre Hayon'un herhangi bir ciddi sağlık problemi yoktu ve ölümü doğal sebeplerle gerçekleşmiş olamaz.
"SAĞLIKLIYDI… NETANYAHU ONU SOĞUKKANLILIKLA KATLETTİ"
Hayon'un ailesi, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada kamuoyunu ayağa kaldıran şu ifadeleri kullandı:
"O sağlıklıydı. Onu öldürdüler. Netanyahu onu soğukkanlılıkla katletti."
Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Netanyahu'nun en yakın çevresinde görev yapmış bir ismin ölümüyle ilgili bu tür suçlamaların gündeme gelmesi, İsrail'de "iç hesaplaşma" ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.
BAŞBAKANLIK OFİSİ DOĞRULADI: HAYON 58 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada Asher Hayon'un bu sabah hayatını kaybettiğini doğruladı. Netanyahu, açıklamada ölüm haberini "derin şok ve büyük üzüntüyle" öğrendiğini belirtti.
Netanyahu, Hayon'un 2018-2022 yılları arasında Başbakanlık Ofisi'nde önce ofis direktörü, ardından özel kalem müdürü olarak görev yaptığını vurguladı.
NETANYAHU'NUN "SADAKAT" VURGUSU, ŞÜPHELERİ DAHA DA BÜYÜTTÜ
Netanyahu açıklamasında Hayon'un görevini "büyük sadakatle" yerine getirdiğini öne sürerken, kamuoyunda farklı sorular da yükselmeye başladı.
İsrail'de bazı çevreler, Netanyahu'nun yıllardır en yakınında yer alan isimlerin görevden ayrılmaları, sessizce kenara çekilmeleri ya da ortadan kaybolmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Ailenin suçlamaları ise bu tartışmaları daha da alevlendirdi.
"DÜŞÜK PROFİLLİ BİR İSİMDİ" DENİYORDU… ŞİMDİ ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ VAR
İbranice basında yer alan haberlere göre Hayon'un görevleri büyük ölçüde idari ve stratejik alanla sınırlıydı ve kamuoyunun önünde görünmekten özellikle kaçınıyordu.
Ancak kulislerde Hayon'un, Netanyahu'nun kriz dönemlerinde en çok güvendiği isimlerden biri olduğu biliniyordu. Netanyahu da açıklamasında Hayon'un kritik süreçlerde yanında olduğunu vurguladı.
NETANYAHU'NUN YANINDA "EN KRİTİK DÖNEMLERDE" GÖREV YAPTI
Netanyahu'nun ifadelerine göre Asher Hayon;
2021'deki İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü "Duvarların Muhafızı Operasyonu" sırasında, Koronavirüs salgını döneminde, 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları sürecinde, başbakanın en yakınındaki isimlerden biri olarak görev yaptı.
Bu ayrıntılar, Hayon'un yalnızca bir bürokrat değil, aynı zamanda Netanyahu'nun "devlet içindeki en hassas karar süreçlerine" tanıklık etmiş bir figür olabileceği yorumlarına neden oldu.
ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI BÜYÜYOR: "OTOPSİ YAPILACAK MI?"
Aile tarafından dile getirilen sert suçlamaların ardından gözler İsrail makamlarına çevrildi. Kamuoyunda en çok sorulan sorular ise şunlar oldu:
Hayon'un ölüm nedeni netleşti mi?
Otopsi yapılacak mı?
Ölümle ilgili resmi soruşturma başlatıldı mı?
Netanyahu'nun çevresinde yaşanan bu kayıp neden bu kadar "ani" oldu?
Ailenin "öldürüldü" iddiası nedeniyle, Hayon'un ölümünün yalnızca bir sağlık problemi sonucu gerçekleştiği yönündeki açıklamalar kamuoyunu tatmin etmedi.
"İÇERİDEN BİLGİ TAŞIYOR MUYDU?" SORUSU GÜNDEMDE
Hayon'un Netanyahu'nun yanında yıllarca görev yapması, özellikle İsrail siyasetinde son dönemde artan krizlerle birlikte yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
İsrail'de hükümetin savaş politikaları, yolsuzluk davaları, iç siyasi çatışmalar ve kamuoyu baskısı devam ederken, Netanyahu'nun en yakınındaki isimlerden birinin evinde ölü bulunması "tesadüf" olarak görülmedi.
Bazı yorumcular, Hayon'un Netanyahu yönetimine ilişkin kritik bilgilere sahip olabileceğini ve bu nedenle ölümünün daha fazla soru işareti doğurduğunu savunuyor.
NETANYAHU YÖNETİMİNE TEPKİ BÜYÜYOR
Ailenin açıklamaları sonrası Netanyahu'ya yönelik tepkiler sosyal medyada hızla yayılırken, muhalif çevreler de İsrail yönetiminin "karanlık ilişkiler ağı" ve "hesaplaşma kültürü" üzerinden yeniden eleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Netanyahu'nun yıllardır krizlerden çıkmak için sert politikalar izlediği, bu süreçte hem siyasi hem bürokratik çevrelerde büyük kırılmalar yaşandığı bilinirken, Hayon'un ölümü bu atmosferi daha da ağırlaştırdı.
GERİDE 6 ÇOCUK VE BİR TORUN BIRAKTI
Modiin kentinde yaşadığı belirtilen Asher Hayon'un, eşi Miti ile birlikte altı çocuğu olduğu ve bir torun sahibi olduğu ifade edildi.