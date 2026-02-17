Katil Netanyahu’nun en yakınındaki isim evinde ölü bulundu! Aileden şok suçlama

Ailenin suçlamaları ise bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

İsrail'de bazı çevreler, Netanyahu'nun yıllardır en yakınında yer alan isimlerin görevden ayrılmaları, sessizce kenara çekilmeleri ya da ortadan kaybolmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Netanyahu açıklamasında Hayon'un görevini "büyük sadakatle" yerine getirdiğini öne sürerken, kamuoyunda farklı sorular da yükselmeye başladı.

NETANYAHU'NUN "SADAKAT" VURGUSU, ŞÜPHELERİ DAHA DA BÜYÜTTÜ

Netanyahu, Hayon'un 2018-2022 yılları arasında Başbakanlık Ofisi'nde önce ofis direktörü, ardından özel kalem müdürü olarak görev yaptığını vurguladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada Asher Hayon'un bu sabah hayatını kaybettiğini doğruladı. Netanyahu, açıklamada ölüm haberini "derin şok ve büyük üzüntüyle" öğrendiğini belirtti.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Netanyahu'nun en yakın çevresinde görev yapmış bir ismin ölümüyle ilgili bu tür suçlamaların gündeme gelmesi, İsrail'de "iç hesaplaşma" ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.

"O sağlıklıydı. Onu öldürdüler. Netanyahu onu soğukkanlılıkla katletti."

Hayon'un ailesi, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada kamuoyunu ayağa kaldıran şu ifadeleri kullandı:

Aile üyeleri, Hayon'un ölümünü "şüpheli" olarak nitelendirerek Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Ailenin iddiasına göre Hayon'un herhangi bir ciddi sağlık problemi yoktu ve ölümü doğal sebeplerle gerçekleşmiş olamaz.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski özel kalem müdürü ve kıdemli danışmanı Asher Hayon (X)

"DÜŞÜK PROFİLLİ BİR İSİMDİ" DENİYORDU… ŞİMDİ ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ VAR

İbranice basında yer alan haberlere göre Hayon'un görevleri büyük ölçüde idari ve stratejik alanla sınırlıydı ve kamuoyunun önünde görünmekten özellikle kaçınıyordu.

Ancak kulislerde Hayon'un, Netanyahu'nun kriz dönemlerinde en çok güvendiği isimlerden biri olduğu biliniyordu. Netanyahu da açıklamasında Hayon'un kritik süreçlerde yanında olduğunu vurguladı.

NETANYAHU'NUN YANINDA "EN KRİTİK DÖNEMLERDE" GÖREV YAPTI

Netanyahu'nun ifadelerine göre Asher Hayon;

2021'deki İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü "Duvarların Muhafızı Operasyonu" sırasında, Koronavirüs salgını döneminde, 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları sürecinde, başbakanın en yakınındaki isimlerden biri olarak görev yaptı.

Bu ayrıntılar, Hayon'un yalnızca bir bürokrat değil, aynı zamanda Netanyahu'nun "devlet içindeki en hassas karar süreçlerine" tanıklık etmiş bir figür olabileceği yorumlarına neden oldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI BÜYÜYOR: "OTOPSİ YAPILACAK MI?"

Aile tarafından dile getirilen sert suçlamaların ardından gözler İsrail makamlarına çevrildi. Kamuoyunda en çok sorulan sorular ise şunlar oldu:

Hayon'un ölüm nedeni netleşti mi?

Otopsi yapılacak mı?

Ölümle ilgili resmi soruşturma başlatıldı mı?

Netanyahu'nun çevresinde yaşanan bu kayıp neden bu kadar "ani" oldu?

Ailenin "öldürüldü" iddiası nedeniyle, Hayon'un ölümünün yalnızca bir sağlık problemi sonucu gerçekleştiği yönündeki açıklamalar kamuoyunu tatmin etmedi.