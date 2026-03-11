Yapay zeka ve algoritma savaşı: Verilerle toplum manipüle ediliyor
Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla hayatımızın her alanı yapay zeka uygulamalarının vermiş olduğu pratikliği beraberinde getirirken öte yandan ciddi güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor. Özellikle sosyal medyada son zamanlarda artan yapay zeka içerikli görüntüler gerçeklik algısını tamamen yerle bir ederken cebimizdeki akıllı telefonlar aslında görüldüğünden çok daha tehlikeli boyuta ulaşabiliyor.
Orta Doğu'da başlayan savaş ile birlikte sosyal medyada hızla yayılan yapay zeka destekli sahte bilgiler kontrolsüz şekilde artarken, diğer yandan dezenformasyona neden oluyor. Bu tür içerikler sadece bir bilgi paylaşımı olarak görülse de esasında toplumu hedef alarak vatandaşların hükümetlere olan güven duygusunu zedeleyerek ciddi bir algı operasyonuna dönüşüyor. A Haber Gece programına konuk olan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital verilerimizi toplanma şekline değinerek algoritmada toplumun yönlendirilmesindeki gizli tehlikeleri ve vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri ele aldı.
ALGORİTMALARLA PSİKOLOJİK HARP: "CEPHEDE KAZANMA ŞANSI YOK"
Dijital dünyadaki yönlendirmenin bir savaş stratejisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Psikolojik harbi artık kabul etmeyenin cephede kazanma şansı yoktur kardeşim. Google artık arama motorlarının üstünde özet bilgi sunuyor. Bu, medyaya da açılmış bir savaştır. Medyanın da geleceğinin yerle bir olacağını gösteriyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı. Kırık, içerik üreticilerinin reklam gelirlerinin bu yöntemle ellerinden alındığını ve ciddi bir yönlendirme sağlandığını ifade etti.
YAPAY ZEKA KATLİAMIN ARACI OLDU
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında teknolojiyi nasıl kullandığına dikkat çeken Kırık, "Bir ülkenin savaşa girip girmemesi, hedef seçme, otonom sistemler ve silahlar artık algoritmik kararlarla işliyor. Gazze katliamını İsrail yapay zekayla, Lavender'la yaptı. Bu kadar devasa veriyi aldığında bugün herkesi çok rahat bir şekilde yönetebilir, manipüle edebilirsin" değerlendirmesinde bulundu.