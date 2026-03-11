CANLI YAYIN

Yapay zeka ve algoritma savaşı: Verilerle toplum manipüle ediliyor

Orta Doğu'da başlayan savaş ile birlikte sosyal medyada ortaya atılan sahte bilgiler dezenformasyona neden olurken, kullanıcılarda hem kafa karışıklığı hem de hükümetlere yönelik güven durumunu zedelediği gün yüzüne çıktı. A Haber Gece programına konuk olan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital verilerimizi toplanma şekline değinerek algoritmada toplumun yönlendirilmesindeki tehlikeli boyuta dikkat çekti.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla hayatımızın her alanı yapay zeka uygulamalarının vermiş olduğu pratikliği beraberinde getirirken öte yandan ciddi güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor. Özellikle sosyal medyada son zamanlarda artan yapay zeka içerikli görüntüler gerçeklik algısını tamamen yerle bir ederken cebimizdeki akıllı telefonlar aslında görüldüğünden çok daha tehlikeli boyuta ulaşabiliyor.

YAPAY ZEKA VE ALGORTİMA SAVAŞI: SİBER KUŞATMAYA KARŞI NASIL KORUNURUZ?

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

ALGORİTMALARLA PSİKOLOJİK HARP: "CEPHEDE KAZANMA ŞANSI YOK"

Dijital dünyadaki yönlendirmenin bir savaş stratejisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Psikolojik harbi artık kabul etmeyenin cephede kazanma şansı yoktur kardeşim. Google artık arama motorlarının üstünde özet bilgi sunuyor. Bu, medyaya da açılmış bir savaştır. Medyanın da geleceğinin yerle bir olacağını gösteriyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı. Kırık, içerik üreticilerinin reklam gelirlerinin bu yöntemle ellerinden alındığını ve ciddi bir yönlendirme sağlandığını ifade etti.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

YAPAY ZEKA KATLİAMIN ARACI OLDU

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında teknolojiyi nasıl kullandığına dikkat çeken Kırık, "Bir ülkenin savaşa girip girmemesi, hedef seçme, otonom sistemler ve silahlar artık algoritmik kararlarla işliyor. Gazze katliamını İsrail yapay zekayla, Lavender'la yaptı. Bu kadar devasa veriyi aldığında bugün herkesi çok rahat bir şekilde yönetebilir, manipüle edebilirsin" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

DİJİTAL PARA VE KONTROL MEKANİZMASI: "EKMEK BİLE ALAMAYABİLİRSİNİZ"

Nakit paranın kaldırılmak istenmesinin arkasındaki tehlikeye işaret eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Nakit paranın geçmemesi bir algoritma savaşıdır. Rusya-Ukrayna savaşında Amerika ödeme sistemlerini kapattığında millet parasıyla rezil oldu. Yarın öbür gün sistemi kilitleyebilecekler. Düşünün, paranız olacak dijitalde ama siz ekmeğinizi, suyunuzu alamayacaksınız. Ben bundan çok korkuyorum" uyarısında bulundu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

BOT HESAPLAR VE İTİBAR SUİKASTLARI

Sosyal medyadaki manipülasyon araçlarına değinen Kırık, "Parayla itibar suikastı katili tutabilirsiniz. Bot sahte hesaplar ve trol çiftlikleriyle algoritmalar yönlendiriliyor. Algoritmanın 'sana özel' dediği şey, senin beğenilerine göre seni yönlendirmesidir. Hep Amerika'nın veya İsrail'in üstünlüğünü ortaya çıkaran içerikler önümüze geliyor. Bu da insanların kendi devletine olan güvenini sarsıyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"DİJİTAL OKURYAZARLIK ŞART"

Vatandaşların bu siber kuşatmaya karşı ne yapması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Dijital okuryazar olmanız lazım. Devletin resmi kurumlarından teyit almadığınız sürece paylaş tuşuna basmamanız gerekir. Bu tarz şüpheli içerikleri ihbarweb.org.tr'ye bildirmemiz lazım. Ayrıca 7253 sayılı Sosyal Medya Yasası'nın revize edilerek kirli bilginin önüne geçecek yapının oluşturulması şarttır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

