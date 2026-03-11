Yapay zeka ve algoritma savaşı: Verilerle toplum manipüle ediliyor

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla hayatımızın her alanı yapay zeka uygulamalarının vermiş olduğu pratikliği beraberinde getirirken öte yandan ciddi güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor. Özellikle sosyal medyada son zamanlarda artan yapay zeka içerikli görüntüler gerçeklik algısını tamamen yerle bir ederken cebimizdeki akıllı telefonlar aslında görüldüğünden çok daha tehlikeli boyuta ulaşabiliyor.

Orta Doğu'da başlayan savaş ile birlikte sosyal medyada hızla yayılan yapay zeka destekli sahte bilgiler kontrolsüz şekilde artarken, diğer yandan dezenformasyona neden oluyor. Bu tür içerikler sadece bir bilgi paylaşımı olarak görülse de esasında toplumu hedef alarak vatandaşların hükümetlere olan güven duygusunu zedeleyerek ciddi bir algı operasyonuna dönüşüyor. A Haber Gece programına konuk olan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital verilerimizi toplanma şekline değinerek algoritmada toplumun yönlendirilmesindeki gizli tehlikeleri ve vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri ele aldı.