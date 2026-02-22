CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa, yıllardır küresel ölçekte büyüyen ve milyarlarca kullanıcıya ulaşan ABD merkezli sosyal medya platformlarına karşı kapsamlı bir mücadele başlatmış durumda. YouTube'dan Instagram'a, X'ten Facebook ve TikTok'a kadar birçok platform için artık eski rahat dönem geride kalıyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 1

Yıllardır iletişim, ticaret, haberleşme ve ifade özgürlüğü alanlarında hayatın merkezine yerleşen sosyal medya ağları, artık yalnızca birer dijital araç olarak görülmüyor. Avrupa'ya göre bu platformlar; dezenformasyon, nefret söylemi, çocukların çevrim içi güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi hayati başlıklarda ciddi riskler üretiyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 2

Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülke net bir mesaj veriyor:

"Ülkemizde milyarlar kazanıp ne vergi vermeden ne de kurallarımıza uymadan faaliyet gösteremezsiniz. Toplumumuzu manipüle etmenize de izin vermeyiz."

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 3

BUMERANG BATI'YA DÖNDÜ

SABAH gazetesinin haberine göre uzun süre "ifade özgürlüğü" söylemiyle savunulan sosyal medya devleri, bugün en sert eleştirileri yine Batı'dan alıyor. Avrupa ülkeleri artık yalnızca içerik denetimi değil, hukuki sorumluluk ve mali yükümlülük de talep ediyor.

Yalan haberlerin önüne geçilememesi, gençler arasında artan dijital bağımlılık ve algoritmaların toplum mühendisliği iddiaları, kamuoyunda ciddi baskı oluşturmuş durumda.

Sonuç olarak Avrupa başkentlerinde "çark etti" yorumları yapılırken, hükümetler birbiri ardına yeni düzenlemeleri devreye sokuyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 4

CEZA YAĞMURU: DEV ŞİRKETLERE MİLYONLUK FATURALAR

Avrupa'da teknoloji devlerine yönelik yaptırımlar yalnızca söylemle sınırlı değil.

  • Almanya'da rekabet otoritesi, Amazon'un perakendecilere fiyat üst sınırı dayatmasını yasakladı ve rekabet ihlali gerekçesiyle 59 milyon euroluk geri ödeme talep etti.
  • İtalya, Apple'a mobil uygulama pazarındaki hâkim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon euro ceza kesti.
  • Avrupa Komisyonu, WhatsApp'taki yapay zekâ özellikleri nedeniyle Meta hakkında tekelleşme soruşturması başlattı.
  • Meta'ya, Facebook Marketplace uygulamasındaki uygulamalar nedeniyle 797,72 milyon euro para cezası verildi.

Bu kararlar, Avrupa'nın teknoloji şirketlerine karşı daha sert ve koordineli bir döneme girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 5

LİDERLERDEN AÇIK MESAJ: "VAHŞİ BATI DÖNEMİ BİTTİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokrasinin korunması için sosyal medyanın daha sıkı düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak bot hesaplara ve şeffaf olmayan algoritmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 6

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyanın "Vahşi Batı'ya" dönüştüğünü ifade etti.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 7

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise yapay olarak üretilmiş sahte haberlerin ve manipülatif içeriklerin toplumları içeriden ve dışarıdan zayıflatabileceğine dikkat çekerek gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini belirtti.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 8

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da çocukların zararlı içeriklerden korunmasının siyasi bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

VPN'E BİLE FREN GELİYOR

Birçok Avrupa ülkesi belirli yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirirken İngiltere, kısıtlamaları aşmak için kullanılan VPN servislerini de engellemeyi gündemine aldı. Bu adım, düzenlemelerin yalnızca sembolik değil, teknik olarak da uygulanabilir olması hedefini gösteriyor.

TÜRKİYE'DE "SANSÜR" DENİLEN, AVRUPA'DA "DÜZENLEME"

Dijital platformların manipülasyon ve dezenformasyon aracı haline gelmesi, Avrupa'da kapsamlı yasal çerçeveleri beraberinde getirdi. Türkiye'de benzer adımlar zaman zaman "sansür" tartışmalarına yol açarken, Avrupa Birliği 17 Şubat 2024 itibarıyla Dijital Hizmet Yasası'nı (DSA) yürürlüğe koydu.

Bu yasa; yasa dışı içeriklerin kaldırılması, dezenformasyonla mücadele, reşit olmayanların korunması ve algoritma şeffaflığı gibi alanlarda platformlara ağır yükümlülükler getiriyor. İhlal durumunda şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabiliyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 9

"ANNE-BABALAR YALNIZ DEĞİL": DEVLET SAHAYA İNİYOR

Avrupa'da hâkim görüş, ebeveynlerin teknoloji devleri karşısında yalnız bırakılmaması gerektiği yönünde. Bu nedenle devletlerin doğrudan müdahil olması savunuluyor.

Son dönemde alınan kararlar dikkat çekici:

  • Fransa: 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren tasarı Senato gündeminde.
  • İspanya: 16 yaş altına erişim yasağı süreci başlatıldı.
  • İngiltere: 13 yaş altına tamamen yasak; 13-16 yaş arası ebeveyn ve öğretmen iznine bağlı.
  • İtalya: 14 yaş altı için ebeveyn izni şartı.
  • Norveç, Slovenya ve Çekya: 15 yaş altına yasak getirilmesine yönelik tasarı hazırlıkları sürüyor.
Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 10

KURALA UYMAYANIN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Avrupa'da yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı değil.

  • Fransa'da kurallara uymayan platformların erişimi engellenebilecek.
  • İspanya, sosyal medya şirketlerine ve yöneticilerine yönelik cezai yaptırımlar içeren beş maddelik plan açıkladı.
  • İngiltere, kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar ceza öngörüyor.
  • Almanya'da yasa dışı içerik bildirimlerini işlemeyen platformlara 300 bin euroya kadar idari para cezası verilebiliyor.
  • İtalya'da İletişim Kurulu hızlı içerik kaldırma kararı alabiliyor.
Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 11

VERGİ DEFTERİ AÇILIYOR: "BU TRENE BEDAVA BİNEMEZSİNİZ"

ABD merkezli sosyal medya şirketleri uzun yıllar Avrupa pazarında ciddi gelir elde ederken vergi konusunda esnek modellerden yararlandı. Ancak tablo değişiyor.

Avrupa ülkeleri artık açıkça "Ülkemizde kazanç sağlıyorsan, yasalarımıza uyacak ve vergini ödeyeceksin" diyor.

"Pillar One" olarak bilinen öneri kapsamında, en büyük çok uluslu şirketlerin elde ettikleri kârın bir bölümünü tüketicilerinin bulunduğu ülkelerde vergilendirmesi planlanıyor. Avrupa genelinde ortak bir model bulunmasa da dijital hizmet vergisi (DST) uygulayan ülke sayısı artıyor.

Euronews'te yer alan ve Tax Foundation'dan Cristina Enache'nin derlediği verilere göre, Avrupa'da DST oranları ortalama yüzde 3 ila 5 arasında değişiyor. En yüksek oran ise yüzde 7,5 ile Macaristan'da uygulanıyor.

Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı 12

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: ŞEFFAFLIK, SORUMLULUK, YAPTIRIM

Avrupa'nın attığı adımlar, sosyal medya devlerinin küresel ölçekte daha sıkı denetim altına alınacağı bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Dezenformasyon, çocuk güvenliği ve vergi adaleti başlıkları üzerinden şekillenen bu yeni yaklaşım, dijital platformların "dokunulmaz" kabul edildiği dönemin kapandığı mesajını veriyor.

Kısacası Avrupa, dijital çağın en güçlü aktörlerine karşı kuralları yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin