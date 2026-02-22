Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı
Avrupa, yıllardır küresel ölçekte büyüyen ve milyarlarca kullanıcıya ulaşan ABD merkezli sosyal medya platformlarına karşı kapsamlı bir mücadele başlatmış durumda. YouTube'dan Instagram'a, X'ten Facebook ve TikTok'a kadar birçok platform için artık eski rahat dönem geride kalıyor.
Yıllardır iletişim, ticaret, haberleşme ve ifade özgürlüğü alanlarında hayatın merkezine yerleşen sosyal medya ağları, artık yalnızca birer dijital araç olarak görülmüyor. Avrupa'ya göre bu platformlar; dezenformasyon, nefret söylemi, çocukların çevrim içi güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi hayati başlıklarda ciddi riskler üretiyor.
Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülke net bir mesaj veriyor:
"Ülkemizde milyarlar kazanıp ne vergi vermeden ne de kurallarımıza uymadan faaliyet gösteremezsiniz. Toplumumuzu manipüle etmenize de izin vermeyiz."
BUMERANG BATI'YA DÖNDÜ
SABAH gazetesinin haberine göre uzun süre "ifade özgürlüğü" söylemiyle savunulan sosyal medya devleri, bugün en sert eleştirileri yine Batı'dan alıyor. Avrupa ülkeleri artık yalnızca içerik denetimi değil, hukuki sorumluluk ve mali yükümlülük de talep ediyor.
Yalan haberlerin önüne geçilememesi, gençler arasında artan dijital bağımlılık ve algoritmaların toplum mühendisliği iddiaları, kamuoyunda ciddi baskı oluşturmuş durumda.
Sonuç olarak Avrupa başkentlerinde "çark etti" yorumları yapılırken, hükümetler birbiri ardına yeni düzenlemeleri devreye sokuyor.
CEZA YAĞMURU: DEV ŞİRKETLERE MİLYONLUK FATURALAR
Avrupa'da teknoloji devlerine yönelik yaptırımlar yalnızca söylemle sınırlı değil.
- Almanya'da rekabet otoritesi, Amazon'un perakendecilere fiyat üst sınırı dayatmasını yasakladı ve rekabet ihlali gerekçesiyle 59 milyon euroluk geri ödeme talep etti.
- İtalya, Apple'a mobil uygulama pazarındaki hâkim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon euro ceza kesti.
- Avrupa Komisyonu, WhatsApp'taki yapay zekâ özellikleri nedeniyle Meta hakkında tekelleşme soruşturması başlattı.
- Meta'ya, Facebook Marketplace uygulamasındaki uygulamalar nedeniyle 797,72 milyon euro para cezası verildi.
Bu kararlar, Avrupa'nın teknoloji şirketlerine karşı daha sert ve koordineli bir döneme girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.
LİDERLERDEN AÇIK MESAJ: "VAHŞİ BATI DÖNEMİ BİTTİ"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokrasinin korunması için sosyal medyanın daha sıkı düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak bot hesaplara ve şeffaf olmayan algoritmalara izin vermeyeceklerini söyledi.