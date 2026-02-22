Dijital devlerin dokunulmazlığı bitiyor! Avrupa sosyal medya imparatorluklarına savaş açtı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise yapay olarak üretilmiş sahte haberlerin ve manipülatif içeriklerin toplumları içeriden ve dışarıdan zayıflatabileceğine dikkat çekerek gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da çocukların zararlı içeriklerden korunmasının siyasi bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

VPN'E BİLE FREN GELİYOR

Birçok Avrupa ülkesi belirli yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirirken İngiltere, kısıtlamaları aşmak için kullanılan VPN servislerini de engellemeyi gündemine aldı. Bu adım, düzenlemelerin yalnızca sembolik değil, teknik olarak da uygulanabilir olması hedefini gösteriyor.

TÜRKİYE'DE "SANSÜR" DENİLEN, AVRUPA'DA "DÜZENLEME"

Dijital platformların manipülasyon ve dezenformasyon aracı haline gelmesi, Avrupa'da kapsamlı yasal çerçeveleri beraberinde getirdi. Türkiye'de benzer adımlar zaman zaman "sansür" tartışmalarına yol açarken, Avrupa Birliği 17 Şubat 2024 itibarıyla Dijital Hizmet Yasası'nı (DSA) yürürlüğe koydu.

Bu yasa; yasa dışı içeriklerin kaldırılması, dezenformasyonla mücadele, reşit olmayanların korunması ve algoritma şeffaflığı gibi alanlarda platformlara ağır yükümlülükler getiriyor. İhlal durumunda şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabiliyor.