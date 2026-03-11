CANLI YAYIN
İran'ın misillemeleri: En az 17 ABD üssü zarar gördü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran'ın misilleme hamleleri Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlığını hedef aldı. The New York Times'ın uydu görüntülerine dayandırdığı özel analizine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 17 ABD askeri tesisi ve Amerikan hedefi saldırılarda zarar gördü.

Gazetenin analizine göre İran, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri üslerine binlerce füze ve insansız hava aracı fırlattı. ABD'li yetkililer saldırıların büyük kısmının engellendiğini savunsa da çok sayıda üs ve askeri tesisin ciddi hasar aldığı belirtiliyor.

The New York Times'ın araştırması; yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ve ABD'li yetkililer ile İran devlet medyasının açıklamalarına dayanıyor.

ABD'li askeri yetkililer, saldırıların yoğunluğunun İran'ın savaşa Washington yönetiminin beklediğinden daha hazırlıklı olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

Gazeteye göre İran, savaşın başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerine ait askeri tesislere binlerce füze ve drone saldırısı düzenledi.

ABD'li yetkililer saldırıların çoğunun engellendiğini öne sürse de bölgedeki Amerikan askeri tesislerinin neredeyse yarısına denk gelen en az 11 askeri üs veya tesisin hasar gördüğü belirtiliyor.

Savaşın 28 Şubat'taki ilk gününde İran'ın hedef aldığı Amerikan askeri tesisleri arasında şunlar bulunuyor:

  • Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü
  • Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü
  • Kuveyt'teki Camp Buehring üssü
  • Katar'daki Al Udeid Hava Üssü (ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü)

Uydu görüntülerinde bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar görüldüğü ifade ediliyor.

1 Mart'ta çekilen bir videoda ise Kuveyt'teki Camp Buehring üssünde spor tesislerinin yakınında bir İran drone'unun patladığı görülüyor. Bu saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

ABD ASKERLERİ ÖLDÜ

Saldırıların bazıları doğrudan Amerikan askerlerini hedef aldı.

1 Mart'ta İran'a ait bir drone Kuveyt'teki Shuaiba Limanı'nda Amerikan askerlerinin kaldığı bir yapıyı vurdu. Saldırıda 6 ABD askeri hayatını kaybetti.

Uydu görüntülerinde binanın çatısının kısmen çöktüğü görülüyor.

Aynı gün Suudi Arabistan'daki bir ABD üssüne düzenlenen başka bir saldırıda da bir Amerikan askeri öldü. Böylece Pentagon'a göre savaşın ilk günlerinde hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.

BAZI ÜSLER DEFALARCA VURULDU

İran'ın saldırı temposu savaşın ilk günlerine göre yavaşlamış olsa da saldırılar tamamen durmadı.

New York Times'ın analizine göre şu tesisler birden fazla kez hedef alındı:

  • Katar'daki Al Udeid Hava Üssü
  • Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü
  • BAE'deki Al Dhafra Hava Üssü
  • Kuveyt'teki Camp Buehring
  • Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filosu karargâhı

Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargâhına düzenlenen tek bir saldırının maliyeti yaklaşık 200 milyon dolar olarak hesaplandı.

FÜZELER TÜRKİYE'YE KADAR ULAŞTI

New York Times'ın aktardığına göre İran'dan fırlatılan bazı füzeler Türkiye'ye kadar ulaştı.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre 4 Mart'ta NATO, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne yönelen bir İran balistik füzesini havada imha etti.

İncirlik Üssü, bölgede ABD Hava Kuvvetleri'nin önemli konuşlanma noktalarından biri olarak biliniyor.

İran ordusu ise söz konusu füzeyi fırlattığı iddiasını reddetti.

Türkiye Savunma Bakanlığı da pazartesi günü yaptığı açıklamada Türk hava sahasına giren ikinci bir İran füzesinin NATO tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

ABD'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE HEDEFTE

Gazeteye göre İran saldırılarında ABD'nin bölgedeki hava savunma altyapısı da hedef alındı.

İran'ın özellikle şu sistemleri hedef aldığı belirtiliyor:

  • Radar istasyonları
  • Haberleşme sistemleri
  • THAAD hava savunma sistemi bileşenleri

THAAD sistemi, gelen füze ve hava tehditlerini tespit etmek için gelişmiş radarlar kullanıyor.

Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü yakınlarında bulunan bir radar sensörünün savaşın başlamasından iki gün sonra çekilen uydu görüntülerinde ağır hasar aldığı görülüyor.

Askeri bütçe belgelerine göre bu tür bir radar sisteminin maliyeti 500 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

1.1 MİLYAR DOLARLIK RADAR HASAR GÖRDÜ

Katar'da Umm Dahal yakınlarında bulunan AN/FPS-132 uzun menzilli radar sistemi de saldırılardan etkilendi.

Yaklaşık 1.1 milyar dolara mal olan bu radar, 3 bin mil yarıçapında erken uyarı sağlayabilecek kapasiteye sahip.

Uydu görüntülerine göre saldırılar sırasında radarın ana yapısında hasar oluştuğu görülüyor.

Uzmanlara göre bu tür radar sistemlerinin onarılması veya yenilenmesi oldukça zor ve maliyetli.

ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİ VE KONSOLOSLUKLARI DA HEDEF OLDU

İran'ın misilleme saldırıları yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadı.

New York Times'a göre şu diplomatik noktalar da saldırıya uğradı:

  • Dubai'deki ABD Konsolosluğu
  • Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği
  • Riyad'daki ABD Büyükelçiliği

Bu saldırıların ardından söz konusu diplomatik misyonlar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer saldırılarda yaralanan olmadığını açıkladı.

Cumartesi gecesi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği de roket saldırısının hedefi oldu. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Ancak saldırının arkasında kimin olduğu netlik kazanmadı.

SALDIRILAR AZALDI AMA DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın saldırı temposunun düştüğünü söyledi.

Cooper'a göre:

  • Balistik füze saldırıları savaşın ilk gününe göre yüzde 90 azaldı
  • Drone saldırıları ise yüzde 83 geriledi
  • Buna rağmen İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerini vurmaya devam ettiği belirtiliyor.

New York Times'ın analizine göre saldırılar, bölgede konuşlu ABD askeri altyapısının önemli bir bölümünün savaşın doğrudan hedefi haline geldiğini ortaya koyuyor.

İşte New York Times'ın derlediği zarar gören ABD üsleri...

