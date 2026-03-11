İran'ın misillemeleri: En az 17 ABD üssü zarar gördü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran'ın misilleme hamleleri Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlığını hedef aldı. The New York Times'ın uydu görüntülerine dayandırdığı özel analizine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 17 ABD askeri tesisi ve Amerikan hedefi saldırılarda zarar gördü.
Gazetenin analizine göre İran, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri üslerine binlerce füze ve insansız hava aracı fırlattı. ABD'li yetkililer saldırıların büyük kısmının engellendiğini savunsa da çok sayıda üs ve askeri tesisin ciddi hasar aldığı belirtiliyor.
The New York Times'ın araştırması; yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ve ABD'li yetkililer ile İran devlet medyasının açıklamalarına dayanıyor.
ABD'li askeri yetkililer, saldırıların yoğunluğunun İran'ın savaşa Washington yönetiminin beklediğinden daha hazırlıklı olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.
BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE
Gazeteye göre İran, savaşın başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerine ait askeri tesislere binlerce füze ve drone saldırısı düzenledi.
ABD'li yetkililer saldırıların çoğunun engellendiğini öne sürse de bölgedeki Amerikan askeri tesislerinin neredeyse yarısına denk gelen en az 11 askeri üs veya tesisin hasar gördüğü belirtiliyor.
Savaşın 28 Şubat'taki ilk gününde İran'ın hedef aldığı Amerikan askeri tesisleri arasında şunlar bulunuyor:
- Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü
- Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü
- Kuveyt'teki Camp Buehring üssü
- Katar'daki Al Udeid Hava Üssü (ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü)
Uydu görüntülerinde bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar görüldüğü ifade ediliyor.
1 Mart'ta çekilen bir videoda ise Kuveyt'teki Camp Buehring üssünde spor tesislerinin yakınında bir İran drone'unun patladığı görülüyor. Bu saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.
ABD ASKERLERİ ÖLDÜ
Saldırıların bazıları doğrudan Amerikan askerlerini hedef aldı.
1 Mart'ta İran'a ait bir drone Kuveyt'teki Shuaiba Limanı'nda Amerikan askerlerinin kaldığı bir yapıyı vurdu. Saldırıda 6 ABD askeri hayatını kaybetti.
Uydu görüntülerinde binanın çatısının kısmen çöktüğü görülüyor.
Aynı gün Suudi Arabistan'daki bir ABD üssüne düzenlenen başka bir saldırıda da bir Amerikan askeri öldü. Böylece Pentagon'a göre savaşın ilk günlerinde hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.