İran'ın misillemeleri: En az 17 ABD üssü zarar gördü

BAZI ÜSLER DEFALARCA VURULDU

İran'ın saldırı temposu savaşın ilk günlerine göre yavaşlamış olsa da saldırılar tamamen durmadı.

New York Times'ın analizine göre şu tesisler birden fazla kez hedef alındı:

Katar'daki Al Udeid Hava Üssü

Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü

BAE'deki Al Dhafra Hava Üssü

Kuveyt'teki Camp Buehring

Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filosu karargâhı

Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargâhına düzenlenen tek bir saldırının maliyeti yaklaşık 200 milyon dolar olarak hesaplandı.

FÜZELER TÜRKİYE'YE KADAR ULAŞTI

New York Times'ın aktardığına göre İran'dan fırlatılan bazı füzeler Türkiye'ye kadar ulaştı.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre 4 Mart'ta NATO, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne yönelen bir İran balistik füzesini havada imha etti.

İncirlik Üssü, bölgede ABD Hava Kuvvetleri'nin önemli konuşlanma noktalarından biri olarak biliniyor.

İran ordusu ise söz konusu füzeyi fırlattığı iddiasını reddetti.

Türkiye Savunma Bakanlığı da pazartesi günü yaptığı açıklamada Türk hava sahasına giren ikinci bir İran füzesinin NATO tarafından düşürüldüğünü duyurdu.