ABD'den katliam savunması: Okuldan füze attı! A Haber'de harita üzerinde anlatıldı: Yanlışlık diyemezsiniz

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, ABD yönetiminden gelen çelişkili açıklamalar ve Minab kentinde bir okulun vurulması dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD Savunma Bakanı Hegseth'in "İranlılar okullardan füze ateşliyor" iddiasına karşılık CNN, okulun Amerikan yapımı Tomahawk füzeleriyle vurulduğunu ispatladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgedeki kirli propaganda savaşını ve sahadaki askeri gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

TRUMP'IN SKANDAL TOMAHAWK SAVUNMASI

ABD cephesinden gelen açıklamalar, katliamın üzerini örtme çabası olarak yorumlanırken, eski Başkan Donald Trump'ın sözleri tartışmaları alevlendirdi. Donald Trump, "Ben görmedim. Tomahawk füzeleri dünyanın en güçlü silahıdır ve birçok ülkeye de satıldı. İran'ın da bu füzelerden var. Bu silahlar çok gelişmiş silahlar" ifadelerini kullanarak topu İran'a atmaya çalıştı. Ancak bu iddialar, dezenformasyonun boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

PSİKOLOJİK HARP VE NETANYAHU'NUN OYUNU

Sahadaki durumu analiz eden Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD ve İsrail'in yürüttüğü algı operasyonuna dikkat çekti. Kemal Olçar, "Liderlerin şu anda dünyada bu savaşlar esnasında çok önemli bir psikolojik harekat aktörü olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD Başkanı ciddi bir psikolojik harekat aktörü. Karşı tarafın savaşma ve direnme azmini yok edecek veriler üretiyor" sözleriyle durumu özetledi. Olçar ayrıca İsrail Başbakanı'nın stratejisine değinerek, "Netanyahu bir şekilde Mossad'dan bilgi aldı. Mossad dedi ki, Hamaney 47 tane yanındaki üst düzey yetkiliyle bir toplantı yapacak, hem de evinde. Bu fırsatı kaçıramayız dediler ve pat diye savaşa başladılar" ifadelerini kullandı.