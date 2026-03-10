ABD'den katliam savunması: Okuldan füze attı! A Haber'de harita üzerinde anlatıldı: Yanlışlık diyemezsiniz
İran-İsrail gerilimi sürerken Minab’da bir okulun vurulması dünya gündemine oturdu. ABD’nin “okuldan füze ateşlendi” iddiasını CNN’in Tomahawk bulguları tartışmaya açtı. A Haber’de konuşan Doç. Dr. Kemal Olçar, saldırının teknik olarak “yanlışlık” olamayacağını belirterek bölgede psikolojik harp ve propaganda savaşının yürütüldüğünü söyledi.
İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, ABD yönetiminden gelen çelişkili açıklamalar ve Minab kentinde bir okulun vurulması dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD Savunma Bakanı Hegseth'in "İranlılar okullardan füze ateşliyor" iddiasına karşılık CNN, okulun Amerikan yapımı Tomahawk füzeleriyle vurulduğunu ispatladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgedeki kirli propaganda savaşını ve sahadaki askeri gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
TRUMP'IN SKANDAL TOMAHAWK SAVUNMASI
ABD cephesinden gelen açıklamalar, katliamın üzerini örtme çabası olarak yorumlanırken, eski Başkan Donald Trump'ın sözleri tartışmaları alevlendirdi. Donald Trump, "Ben görmedim. Tomahawk füzeleri dünyanın en güçlü silahıdır ve birçok ülkeye de satıldı. İran'ın da bu füzelerden var. Bu silahlar çok gelişmiş silahlar" ifadelerini kullanarak topu İran'a atmaya çalıştı. Ancak bu iddialar, dezenformasyonun boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
PSİKOLOJİK HARP VE NETANYAHU'NUN OYUNU
Sahadaki durumu analiz eden Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD ve İsrail'in yürüttüğü algı operasyonuna dikkat çekti. Kemal Olçar, "Liderlerin şu anda dünyada bu savaşlar esnasında çok önemli bir psikolojik harekat aktörü olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD Başkanı ciddi bir psikolojik harekat aktörü. Karşı tarafın savaşma ve direnme azmini yok edecek veriler üretiyor" sözleriyle durumu özetledi. Olçar ayrıca İsrail Başbakanı'nın stratejisine değinerek, "Netanyahu bir şekilde Mossad'dan bilgi aldı. Mossad dedi ki, Hamaney 47 tane yanındaki üst düzey yetkiliyle bir toplantı yapacak, hem de evinde. Bu fırsatı kaçıramayız dediler ve pat diye savaşa başladılar" ifadelerini kullandı.
"CERRAH HASSASİYETİ" İLE YAPILAN KATLİAM
Okul saldırısının teknik detaylarını inceleyen Olçar, Tomahawk füzelerinin "yanlışlıkla" bir sivil hedefi vurmasının imkansız olduğunu vurguladı. Kemal Olçar, "Tomahawk; denizaltıdan, uçaktan, kara platformlarından atılabilen bir tonluk, hassas güdümlü bir füzedir. Metre altı hassasiyet, yani cerrah hassasiyeti var. Dolayısıyla bir kız okuluna 'A pardon, yanlışlıkla vurduk' diyemezsiniz" sözleriyle saldırının bilinçli yapıldığına işaret etti. Olçar ayrıca İran'ın elinde bu füzelerin bulunmadığını belirterek, "İran'ın kendi okulunu Tomahawklarla vurması olasılık dışı. İsrail atabilir, onda Tomahawk var. Ama bu Amerika'yı aklamaz, çünkü Amerika eşittir İsrail demektir" dedi.
İRAN'IN STRATEJİK HAMLESİ: ZAGROS DAĞLARI
Haberde İran'ın saldırılara karşı aldığı askeri önlemler de masaya yatırıldı. İran'ın füze rampalarını meskun mahallerden uzaklaştırdığını belirten Kemal Olçar, "Haziran ayında bazı rampaların imha olduğunu anlayınca bunları Tahran'dan batıya, Zagros havzasına kaydırdılar. Çünkü orası gizleme ve örtüye en müsait coğrafya. Derin vadiler ve asansör sistemli rampalar kullanıyorlar" bilgilerini paylaştı. Olçar, mesafenin kısaltılmasıyla ilgili olarak, "Tahran ile Irak sınırı arasındaki mesafeyi öne kaydırdığınız zaman, 2000 kilometrelik menzilli balistik füzeyi Girit'e kadar ulaştırabiliyorsunuz" diyerek stratejik tehlikeye dikkat çekti.
MEŞRU HEDEF YALANIYLA SİVİL KATLİAMI
ABD ve İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı argümanları eleştiren Olçar, "İran buralardan bize saldırıyor, o yüzden okulları ve hastaneleri meşru hedef olarak görüyoruz tezine yaklaştıklarını görüyoruz. Kimse İran'ın kendi kız çocuklarını vurduğunu satın almadı" ifadelerini kullandı. Olçar, tarihteki örnekleri hatırlatarak, "Rakka kalmadı, Kabil yerle bir oldu, Irak'ta ölenlerin sayısını kimse bilmiyor. Sabıkalı olan ABD ve İsrail ikilisinin bu mevzuda kesinlikle suçlu olduğu ve bunun yargılanmayı gerektirecek bir durum olduğu kanaatindeyim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.