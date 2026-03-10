ABD ve İsrail istemedi İran seçti! 'Mücteba Hamaney' dönemi İran'a neler getirecek?

Ortadoğu'da savaşın gölgesinde tarihi bir değişim yaşandı. Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü dini lideri olarak ilan edildi. ABD'nin açıkça karşı çıktığı ve geleneksel Ayatullah sistemine tam uymayan bu kritik seçim, hem bölgedeki savaşın seyrini hem de İran'ın geleceğini kökten değiştirmeye aday görünüyor.

VELAYET-İ FAKİH SİSTEMİNDE MONARŞİ TARTIŞMASI

İran'da dini liderlik makamının babadan oğula geçmesi, ülkenin yönetim biçimi olan Velayet-i Fakih sisteminde büyük bir tartışma başlattı. Konunun uzmanları, "İran'da Velayet-i Fakih sistemi monarşiden uzak bir yönetim biçimini esas alıyordu, dolayısıyla bu makamın babadan oğula geçen bir konuma dönüşmesi beklenmiyordu." ifadelerini kullandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Normal bir zamanda olsaydı bu seçim çok büyük tepki çekerdi; çünkü Mücteba Hamaney bir Ayatullah değil, liyakat sahibi isimler arasında da geçmiyordu." sözleriyle sistemdeki değişime dikkat çekti.