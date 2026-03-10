ABD ve İsrail istemedi İran seçti! 'Mücteba Hamaney' dönemi İran'a neler getirecek?
İran’da tarihi değişim! ABD istemedi, Mossad korktu: Mücteba Hamaney dönemi başladı. Ali Hamaney’in oğlu Mücteba, Ayetullah sistemini sarsan bir kararla üçüncü lider oldu. Uzmanlar uyarıyor: Savaş daha agresif, İran daha tavizsiz olacak. Nükleer müzakerelerden balistik füzelere kadar birçok başlıkta yeni bir dönem başlıyor. Bölgede kartlar yeniden karılırken, Mücteba Hamaney’in sert liderliğinin küresel dengeleri etkilemesi bekleniyor.
Ortadoğu'da savaşın gölgesinde tarihi bir değişim yaşandı. Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü dini lideri olarak ilan edildi. ABD'nin açıkça karşı çıktığı ve geleneksel Ayatullah sistemine tam uymayan bu kritik seçim, hem bölgedeki savaşın seyrini hem de İran'ın geleceğini kökten değiştirmeye aday görünüyor.
VELAYET-İ FAKİH SİSTEMİNDE MONARŞİ TARTIŞMASI
İran'da dini liderlik makamının babadan oğula geçmesi, ülkenin yönetim biçimi olan Velayet-i Fakih sisteminde büyük bir tartışma başlattı. Konunun uzmanları, "İran'da Velayet-i Fakih sistemi monarşiden uzak bir yönetim biçimini esas alıyordu, dolayısıyla bu makamın babadan oğula geçen bir konuma dönüşmesi beklenmiyordu." ifadelerini kullandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Normal bir zamanda olsaydı bu seçim çok büyük tepki çekerdi; çünkü Mücteba Hamaney bir Ayatullah değil, liyakat sahibi isimler arasında da geçmiyordu." sözleriyle sistemdeki değişime dikkat çekti.
"SAVAŞ DÖNEMİ DAHA SERT LİDERLER GEREKTİRİR"
Mücteba Hamaney'in, Ayatullah unvanı taşımamasına rağmen seçilmesinde bölgedeki savaş durumu ve Devrim Muhafızları ile olan yakın ilişkisi belirleyici oldu. Dr. Canan Tercan, "Savaş dönemlerinde daha sert liderler daha makbul görülür; Mücteba Hamaney'in isyancıları bastırmadaki sert tavrı ve Devrim Muhafızları ile olan güçlü bağı bu tercihin temelidir." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali ise, "Ali Hamaney'in mirasını devam ettirecek en güvenilir ismin oğlu olduğuna duyulan inanç, hem ulema kesimini hem de güvenlik bürokrasisini bu isim etrafında birleştirdi." ifadelerini kullandı.
ABD VE İSRAİL'İN İSTEMEDİĞİ İSİM: "SAVAŞ DAHA AGRESİF OLACAK"
İran'ın yeni liderinin kişisel geçmişi ve ailesine yönelik saldırılar, gelecekte izleyeceği dış politikanın ipuçlarını veriyor. Dr. Anar Ali, "Babası, annesi, kız kardeşi ve eşinin öldürüldüğü saldırılardan gelen travmatik bir ruh haliyle koltuğa oturan Mücteba Hamaney'in müzakereci veya barış yanlısı olması beklenemez." sözleriyle yeni dönemdeki sertleşme sinyallerini verdi. Uzmanlar, "Bundan sonra İran; nükleer müzakerelerde, balistik füze programında ve iç güvenlikte çok daha tavizsiz ve agresif bir rota izleyecektir; bu da ABD ve İsrail'in en büyük korkusu." diyerek savaşın şiddetinin artabileceği uyarısında bulundu.