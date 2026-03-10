Yeni Ayetullah Mücteba Hamaney’in Londra’daki mal varlığı dikkat çekti!

LONDRA'DA VE AVRUPA'DA GENİŞ EMLAK AĞI İDDİASI Haberde ayrıca Bloomberg tarafından ortaya konulan bazı iddialara da yer verildi. Bloomberg'in ulaştığını belirttiği belgelere göre Ensari'nin, Hamaney ile bağlantılı bazı paravan şirketler aracılığıyla Londra, Avrupa ve Körfez bölgesinde başka mülklerin satın alınmasında rol oynadığı iddia ediliyor. Bu mülkler arasında Londra'da "Billionaires' Row" olarak bilinen Bishops Avenue'da 2014 yılında 33,7 milyon sterline satın alınan bir ev de bulunuyor. Haberde Ensari'nin Hamaney adına gerçekleştirilen bu anlaşmalarda "kritik rol oynadığı" ileri sürüldü.

İNGİLTERE'DEN SERT YAPTIRIM KARARI İngiltere Orta Doğu Bakanı Hamish Falconer, geçen yıl Ensari'ye yönelik yaptırımlar açıklanırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün İranlı bankacı ve iş insanı Ali Aliekber Ensari'ye, İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerini finansal olarak desteklediği gerekçesiyle yaptırım uyguladığımızı duyuruyoruz." Falconer, bu kararın İran Devrim Muhafızları'ndan kaynaklanan tehditlere karşı net bir mesaj olduğunu belirtti. İngiltere hükümeti yaptığı resmi açıklamada Ensari'nin, İran hükümetinin "düşmanca faaliyetlerine destek sağladığını ve Devrim Muhafızları'na ekonomik kaynak aktardığını" öne sürdü.

BANKASI KAPATILDI, SERVETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU 57 yaşındaki Ensari servetini, 2013 yılında İran'da kurduğu Bank Ayandeh ile elde etti. Ancak banka geçen yıl İran Merkez Bankası tarafından büyük mali kayıplar ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle kapatıldı. Haberde Ensari'nin İran'ın yanı sıra Kıbrıs ve Karayipler'deki St. Kitts ve Nevis tarafından verilen pasaportlara da sahip olduğu bilgisi yer aldı.

ENSARİ İDDİALARI REDDETTİ The Telegraph'ın ulaştığı bilgilere göre gazete Ensari'ye ulaşmaya çalıştı ancak söz konusu iki dairede kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ensari'nin avukatı Roger Gherson ise müvekkilinin İran Devrim Muhafızları ya da İran'ın yeni dini lideriyle finansal bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları "kesin bir dille reddettiğini" açıkladı.