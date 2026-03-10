Yeni Ayetullah Mücteba Hamaney’in Londra’daki mal varlığı dikkat çekti!
İngiliz basınından The Telegraph, İran'ın yeni dini lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney hakkında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin özel haberine göre Hamaney'in Londra'nın en pahalı bölgelerinden birinde, İsrail Büyükelçiliği'ne birkaç adım mesafede iki lüks daireye sahip.
Haberde söz konusu mülklerin Kensington Palace Gardens bölgesinde yer aldığı ve toplam değerlerinin bugün yaklaşık 50 milyon sterline ulaştığının tahmin edildiği belirtiliyor.
LÜKS DAİRELER İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN HEMEN YANINDA
The Telegraph'ın haberine göre söz konusu lüks daireler Londra'nın en prestijli adreslerinden biri olarak bilinen Palace Green bölgesinde bulunuyor.
Dokuz katlı bir binada yer alan bu dairelerin, İsrail Büyükelçiliği'ne yaklaşık 50 metre mesafede olduğu ve binanın elçiliğin arka tarafına baktığı belirtiliyor.
İsrailli kaynakların, güvenlik açısından son derece hassas kabul edilen bu bölgeyle ilgili olası risklere dair yorum yapmayı reddettiği ifade edildi. Büyükelçilik binasının ise sürekli tehdit altında olması nedeniyle Birleşik Krallık'taki en sıkı korunan yapılardan biri olduğu kaydedildi.
SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAPTIRIM ALTINDAKİ BANKACI ÜZERİNDEN
The Telegraph'ın aktardığına göre söz konusu daireler, İranlı bankacı Ali Aliekber Ensari aracılığıyla satın alındı.
Ensari'ye, İngiltere hükümeti tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında yaptırım uygulanmıştı.
İngiliz hükümeti Ensari'yi "yolsuzlukla bağlantılı" olarak tanımlarken, mal varlıklarını dondurmuş ve İngiltere'ye seyahat etmesini yasaklamıştı. Haberde ayrıca İngiliz istihbarat servislerinin söz konusu mülklerin varlığından haberdar olduğu bilgisi yer aldı.
DAİRELER 2014 VE 2016'DA SATIN ALINDI
Haberde yer alan iddiaya göre Ensari, iki lüks daireyi Mücteba Hamaney adına satın aldı.
Dairelerden biri Mart 2014'te 16,75 milyon sterline, diğeri ise Kasım 2016'da 19 milyon sterline alındı.
Personel konaklama alanları da bulunan bu dairelerin toplam değerinin bugün 50 milyon sterline yaklaştığı tahmin ediliyor.
56 yaşındaki Mücteba Hamaney, babası olan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından pazar günü ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti.