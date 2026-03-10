CANLI YAYIN
Yeni Ayetullah Mücteba Hamaney’in Londra’daki mal varlığı dikkat çekti!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiliz basınından The Telegraph, İran'ın yeni dini lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney hakkında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin özel haberine göre Hamaney'in Londra'nın en pahalı bölgelerinden birinde, İsrail Büyükelçiliği'ne birkaç adım mesafede iki lüks daireye sahip.

Haberde söz konusu mülklerin Kensington Palace Gardens bölgesinde yer aldığı ve toplam değerlerinin bugün yaklaşık 50 milyon sterline ulaştığının tahmin edildiği belirtiliyor.

LÜKS DAİRELER İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN HEMEN YANINDA

The Telegraph'ın haberine göre söz konusu lüks daireler Londra'nın en prestijli adreslerinden biri olarak bilinen Palace Green bölgesinde bulunuyor.

Dokuz katlı bir binada yer alan bu dairelerin, İsrail Büyükelçiliği'ne yaklaşık 50 metre mesafede olduğu ve binanın elçiliğin arka tarafına baktığı belirtiliyor.

İsrailli kaynakların, güvenlik açısından son derece hassas kabul edilen bu bölgeyle ilgili olası risklere dair yorum yapmayı reddettiği ifade edildi. Büyükelçilik binasının ise sürekli tehdit altında olması nedeniyle Birleşik Krallık'taki en sıkı korunan yapılardan biri olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAPTIRIM ALTINDAKİ BANKACI ÜZERİNDEN

The Telegraph'ın aktardığına göre söz konusu daireler, İranlı bankacı Ali Aliekber Ensari aracılığıyla satın alındı.

Ensari'ye, İngiltere hükümeti tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında yaptırım uygulanmıştı.

İngiliz hükümeti Ensari'yi "yolsuzlukla bağlantılı" olarak tanımlarken, mal varlıklarını dondurmuş ve İngiltere'ye seyahat etmesini yasaklamıştı. Haberde ayrıca İngiliz istihbarat servislerinin söz konusu mülklerin varlığından haberdar olduğu bilgisi yer aldı.

DAİRELER 2014 VE 2016'DA SATIN ALINDI

Haberde yer alan iddiaya göre Ensari, iki lüks daireyi Mücteba Hamaney adına satın aldı.

Dairelerden biri Mart 2014'te 16,75 milyon sterline, diğeri ise Kasım 2016'da 19 milyon sterline alındı.

Personel konaklama alanları da bulunan bu dairelerin toplam değerinin bugün 50 milyon sterline yaklaştığı tahmin ediliyor.

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, babası olan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından pazar günü ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti.

LONDRA'DA VE AVRUPA'DA GENİŞ EMLAK AĞI İDDİASI

Haberde ayrıca Bloomberg tarafından ortaya konulan bazı iddialara da yer verildi.

Bloomberg'in ulaştığını belirttiği belgelere göre Ensari'nin, Hamaney ile bağlantılı bazı paravan şirketler aracılığıyla Londra, Avrupa ve Körfez bölgesinde başka mülklerin satın alınmasında rol oynadığı iddia ediliyor.

Bu mülkler arasında Londra'da "Billionaires' Row" olarak bilinen Bishops Avenue'da 2014 yılında 33,7 milyon sterline satın alınan bir ev de bulunuyor.

Haberde Ensari'nin Hamaney adına gerçekleştirilen bu anlaşmalarda "kritik rol oynadığı" ileri sürüldü.

İNGİLTERE'DEN SERT YAPTIRIM KARARI

İngiltere Orta Doğu Bakanı Hamish Falconer, geçen yıl Ensari'ye yönelik yaptırımlar açıklanırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün İranlı bankacı ve iş insanı Ali Aliekber Ensari'ye, İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerini finansal olarak desteklediği gerekçesiyle yaptırım uyguladığımızı duyuruyoruz."

Falconer, bu kararın İran Devrim Muhafızları'ndan kaynaklanan tehditlere karşı net bir mesaj olduğunu belirtti.

İngiltere hükümeti yaptığı resmi açıklamada Ensari'nin, İran hükümetinin "düşmanca faaliyetlerine destek sağladığını ve Devrim Muhafızları'na ekonomik kaynak aktardığını" öne sürdü.

BANKASI KAPATILDI, SERVETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

57 yaşındaki Ensari servetini, 2013 yılında İran'da kurduğu Bank Ayandeh ile elde etti.

Ancak banka geçen yıl İran Merkez Bankası tarafından büyük mali kayıplar ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle kapatıldı.

Haberde Ensari'nin İran'ın yanı sıra Kıbrıs ve Karayipler'deki St. Kitts ve Nevis tarafından verilen pasaportlara da sahip olduğu bilgisi yer aldı.

ENSARİ İDDİALARI REDDETTİ

The Telegraph'ın ulaştığı bilgilere göre gazete Ensari'ye ulaşmaya çalıştı ancak söz konusu iki dairede kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ensari'nin avukatı Roger Gherson ise müvekkilinin İran Devrim Muhafızları ya da İran'ın yeni dini lideriyle finansal bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları "kesin bir dille reddettiğini" açıkladı.

