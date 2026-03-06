Altında büyük dönüş sinyali! İslam Memiş'ten bomba tahmin: Savaş bitince yükselebilir

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran ile ABD-İsrail hattındaki sıcak çatışmalar küresel piyasaları derinden sarsmaya devam ediyor.

Rekor yükselişin ardından gelen geri çekilmenin nedenlerini sıralayan İslam Memiş, "O yükselişler ve panik havası çok kalıcı olmadı. Hemen Pazartesi öğleden sonra fiyatlar düşüş trendine girdi ve hafta boyunca bu seviyesini korudu. Beklenen panik alımları gerçekleşmedi, altın işçilikleri Ocak ayındaki seviyelerden 2 bin 500 liraya kadar geriledi. Ayrıca dolar endeksinin 99 seviyesine çıkması ve sanal ortamdaki teminat tamamlama çağrıları altının düşüşünde etkili oldu" sözleriyle piyasadaki iyimser ve teknik satış sürecini aktardı.

Savaşın başlamasıyla birlikte piyasalarda yaşanan ani tepkiyi hatırlatan Finans Analisti İslam Memiş, "Geçen hafta savaş başladı ve haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi'de 8 bin 120 liraya kadar yükselen bir gram altın vardı. Ons tarafında ise 5 bin 420 dolar seviyeleri görüldü" ifadelerini kullandı. Memiş, savaşın ilk günlerindeki bu panik havasının fiyatları rekor seviyelere taşıdığını belirtti.

Gelecek dönemdeki fiyatlama senaryolarına dair öngörülerini paylaşan Memiş, "Savaş devam ettikçe altın fiyatları baskılanır, ancak savaş bittikten sonra altın fiyatları tekrar yükseliş trendine devam eder diye tahmin ediyoruz. Düğün yapacak olanlar, altın borcu bulunanlar bu düşüş trendinin çok kalıcı olmasını beklememeli. Çünkü dünya iyi bir yere gitmiyor, belirsizlikler ve bölgesel savaş riski masada kalmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE KÜRESEL ENFLASYON TEHLİKESİ

ABD Başkanı Trump'ın tutumunun küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren İslam Memiş, "Dünyada enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatıyorlar. Başkan Trump, petrol fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin bu savaşı devam ettireceğini ve hedefine ulaşmak istediğini söylüyor. Trump için ekonominin bir önemi olmayınca bu durum tüm dünyaya sirayet ediyor ve riskler artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Memiş, artan petrol fiyatlarının küresel enflasyon sorununu daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

ALTINDAKİ DALGALANMADA MERAK EDİLEN 5 SORU

Altın fiyatları savaşın ilk günlerinde neden yükseldi?

Orta Doğu'da artan gerilim ve İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu durum altın fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesine neden oldu.

Gram altın savaşın ilk günlerinde hangi seviyeleri gördü?

Savaşın başladığı haftanın ilk işlem gününde gram altın 8 bin 120 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 5 bin 420 dolar seviyelerine ulaştı.

Altın fiyatları neden kısa sürede düşüşe geçti?

İlk günlerde oluşan panik havasının kısa sürede dağılması, beklenen panik alımlarının gerçekleşmemesi ve dolar endeksinin yükselmesi altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı.

Altındaki düşüş trendi kalıcı mı?

Finans analisti İslam Memiş'e göre altın fiyatlarındaki düşüşün uzun süreli olması beklenmiyor. Küresel belirsizlikler nedeniyle fiyatların yeniden yükselme ihtimali bulunuyor.

Savaş devam ederse altın fiyatları nasıl etkilenir?

Memiş'e göre savaş sürdükçe altın fiyatları kısa vadede baskı altında kalabilir. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte fiyatların yeniden yükseliş trendine girmesi bekleniyor.