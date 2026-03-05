Gram altında ivme terse mi döndü? İslam Memiş “Fırsat kollayın” diyerek rakam verdi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin gölgesinde piyasalarda hareketli günler yaşanırken, gram altın fiyatlarındaki ani geri çekilmeler yatırımcının odak noktası oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftaya 8 bin 120 lira seviyesinden başlayan gram altının 7 bin 460 liraya kadar gerilediği süreci analiz ederek yatırımcılara "Fırsatları kollayın" dedi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI MI? Hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan değişimi rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, "Şu anda gram altın 7 bin 460 lira, ons altın ise 5 bin 165 dolar seviyesinde. Pazartesi sabahı 8 bin 120 lira olan gram altın 4 günde önemli bir düşüş trendine girdi" ifadelerini kullandı. Bu düşüşlerin bir "dinlenme süreci" olduğunu belirten Memiş, "Altın tarafındaki bu geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yılın ilk yarısına ilişkin 8.000 liranın üzerinde yükseliş yönlü beklentimiz hala masada" sözleriyle yatırımcıyı sakin kalmaya davet etti.

BORSA İSTANBUL'DA TEPKİ ALIMLARI BAŞLADI Endeks tarafındaki belirsizliğin savaş haberleriyle tetiklendiğini ifade eden Memiş, "Borsa İstanbul dün 13 bin puanın altına kadar sarkmıştı ancak bugün tepki alımlarıyla yüzde 1'lik bir yükseliş gerçekleştirerek 13 bin 106 puan seviyesine ulaştı" dedi. Yatırımcıların takip etmesi gereken bandı açıklayan Memiş, "Savaşın süresiyle ilgili belirsizlik sürdüğü için endeks tarafında 12 bin 500 ile 13 bin 500 puan aralığını yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DÖVİZDE STABİL SEYİR, EURO YATIRIMCISINA MÜJDE Döviz kurlarındaki hareketliliğin bu hafta yerini sakinliğe bıraktığını söyleyen İslam Memiş, "Dolar/TL kuru 44 lira seviyesinde stabil kalırken, Euro bu hafta dolar karşısında değer kaybetti" bilgisini paylaştı. Özellikle Euro ihtiyacı olan vatandaşlara seslenen uzman isim, "Euro/Dolar paritesi 1.1580'e kadar geriledi. Euro şu an oldukça ucuz kalmış durumda. Euro ile ticaret yapanlar için bu düşüşler bir fırsat olabilir çünkü bu seviyelerin kalıcı olacağını öngörmüyoruz" şeklinde konuştu.