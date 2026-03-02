Orta Doğu'da kirli tezgah deşifre oldu: Hedef Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin perde arkasındaki "B Planı"nı A Haber ekranlarında ifşa etti. İran’ın İsrail ve ABD yerine Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi bölge ülkelerini hedef alan stratejisinin büyük bir Batı projesi olduğunu vurgulayan Başbuğ, Başkan Erdoğan’ın "Dronlu saldırıları kabul etmiyoruz" ikazının hayati önemde olduğunu belirtti. Başbuğ, asıl amacın bir Arap-Fars ve Sünni-Şii savaşı çıkararak bölgeyi kıyamete sürüklemek olduğunun altını çizdi.

İran'ın saldırı rotasını bölge ülkelerine çevirmesini sert bir dille eleştiren Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER: BU KIYAMETİN BAŞI OLUR Başbuğ, "İran'ın normal şartlarda hedefi belli; İsrail ve Amerika. İsrail veya Amerika'ya ait bir uçağın, bir geminin vurulması savaştaki İran'ın en doğal hakkı. Ama bunun yerine Suudi Arabistan'da petrol rafinerisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde otel, havaalanı gibi yerlerin hedef alınması işi başka bir noktaya getirir. Suudi Arabistan, Amerika'ya hava sahamı kullandırmayacağım diyen ilk devletlerden biriydi. Buna rağmen bu ülkelerin hedef alınması çok yanlış bir strateji" ifadelerini kullanarak Tahran'ın hamlelerindeki çelişkiye dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) BAŞKAN ERDOĞAN'IN KRİTİK İKAZI: OYUNU OKUDU! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki diplomatik tavrını ve uyarılarını hatırlatan Başbuğ, "Sayın Erdoğan'ın buradaki ikaz ve ihtarı çok dikkatle dinlenilmeli. Ne dedi Sayın Erdoğan? 'İran'a yapılan bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz' dedi ama hemen devamında, 'İran'ın da bölge ülkelerine yapmış olduğu dronlu saldırıları kabul etmiyoruz' dedi. Çünkü arka plandaki oyunu okuduğu için böyle bir ikaz ve ihtarda bulunuyor. Bir 'B planına' geçiş var; savaşı bölgeye yayma niyeti var. Esasında bu bir Batı projesi" sözleriyle Türkiye'nin duruşunun stratejik derinliğini aktardı.