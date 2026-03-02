CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum
ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misillemelerde bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı.
İsrail ve ABD'nin İran yönetimine karşı başlattığı saldırıları Orta Doğu'yu ateşe sürüklemeye devam ediyor.
KATİL İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 31 LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
ABD VE İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ 7 İRANLI ÜST DÜZEY KOMUTANIN İSMİ AÇIKLANDI
İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.
Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.
İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.