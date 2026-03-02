CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.



Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.



ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​



İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.