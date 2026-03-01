ABD ve İsrail’in İran saldırılarına dünyadan peş peşe tepkiler: Asya’dan Avrupa’ya liderler ne dedi?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Amerika kıtasına kadar çok sayıda ülke ve lider açıklama yaptı.
Bazı ülkeler saldırıları "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirirken, bazı liderler diplomasi çağrısı yaptı, bazıları ise ABD'ye destek mesajı verdi.
İşte dünyadan gelen tepkiler ve liderlerin açıklamaları…
LÜBNAN'DAN HİZBULLAH'A UYARI: "ÜLKEYİ MACERALARA SÜRÜKLEMEYİN"
Nawaf Salam liderliğindeki Lübnan hükümeti saldırıların ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Lübnan Başbakanı Salam, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıklamada ülkedeki tüm aktörleri itidal ve sorumluluk çağrısıyla uyardı.
Salam, özellikle Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz."
Salam ayrıca Lübnanlılara "bilgelik ve vatanseverlikle hareket etme" çağrısı yaptı.
Bu açıklama, İsrail'in kısa süre önce yaptığı uyarının ardından geldi. İsrail, Hizbullah'ın İran-ABD savaşına dahil olması halinde Lübnan'daki sivil altyapıyı, hatta havaalanını bile hedef alabileceğini söylemişti.
RUSYA'DAN SERT TEPKİ: "MÜZAKERELER SADECE ÖRTÜ OPERASYONUYDU"
Dmitri Medvedev saldırılara ilişkin sert bir değerlendirme yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev şu ifadeleri kullandı:
"Barışçı yüz yine ortaya çıktı. İran ile yapılan tüm müzakereler bir örtü operasyonuydu. Kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."
Rusya Dışişleri Bakanlığı da ayrıca yaptığı açıklamada:
"Uluslararası toplum sorumsuz eylemler hakkında derhal objektif bir değerlendirme yapmalıdır."
ifadelerini kullandı.
UKRAYNA: "MEVCUT OLAYLARIN NEDENİ İRAN REJİMİNİN ŞİDDETİ"
Ukrayna yönetimi ise açıklamasında İran yönetimini suçladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mevcut olayların nedeni özellikle son aylarda yaygınlaşan İran rejiminin şiddeti ve cezasızlığıdır."
Açıklamada ayrıca İran'da protestoların bastırılması ve protestocuların öldürülmesi eleştirildi.
Volodimir Zelenski de savaşın daha da büyümemesi gerektiğini vurgulayarak ABD'nin "kararlı davranmasının önemli olduğunu" söyledi.
AVRUPA BİRLİĞİ: "ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER TEHLİKELİ"
Kaja Kallas yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri "tehlikeli" olarak nitelendirdi.
Kallas şu ifadeleri kullandı:
"Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli."
AB'nin Arap ülkeleriyle koordinasyon içinde olduğunu söyleyen Kallas, Avrupa vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için konsolosluk ağlarının devreye girdiğini açıkladı.