ABD ve İsrail’in İran saldırılarına dünyadan peş peşe tepkiler: Asya’dan Avrupa’ya liderler ne dedi?

Bazı ülkeler saldırıları "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirirken, bazı liderler diplomasi çağrısı yaptı, bazıları ise ABD'ye destek mesajı verdi.

Bu açıklama, İsrail'in kısa süre önce yaptığı uyarının ardından geldi. İsrail, Hizbullah'ın İran-ABD savaşına dahil olması halinde Lübnan'daki sivil altyapıyı, hatta havaalanını bile hedef alabileceğini söylemişti.

Salam ayrıca Lübnanlılara "bilgelik ve vatanseverlikle hareket etme" ç ağrısı yaptı.

"Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz."

Salam, özellikle Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

Lübnan Başbakanı Salam, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıklamada ülkedeki tüm aktörleri itidal ve sorumluluk çağrısıyla uyardı.

Nawaf Salam liderliğindeki Lübnan hükümeti saldırıların ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ: "MÜZAKERELER SADECE ÖRTÜ OPERASYONUYDU"

Dmitri Medvedev saldırılara ilişkin sert bir değerlendirme yaptı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev şu ifadeleri kullandı:

"Barışçı yüz yine ortaya çıktı. İran ile yapılan tüm müzakereler bir örtü operasyonuydu. Kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ayrıca yaptığı açıklamada:

"Uluslararası toplum sorumsuz eylemler hakkında derhal objektif bir değerlendirme yapmalıdır."

ifadelerini kullandı.