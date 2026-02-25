İran'a giden ABD donanmasında personel isyanda! Dünyanın en büyük uçak gemisinde tuvalet krizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçenekleri gündemde tuttuğu bir dönemde, ABD Donanması'nın en kritik unsurlarından biri olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın gemideki denizciler ve aileleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı habere göre, İran'a yönelik olası operasyonlar için Orta Doğu'ya yönlendirilen dünyanın en büyük savaş gemisinde moral krizi, aile dramları ve teknik sorunlar yaşanıyor. USS GERALD FORD'DA TUVALET KRİZİ!

Ford, geçen yıl haziran ayından bu yana denizde. Normal şartlarda barış döneminde uçak gemisi görevleri 6 ay sürerken, geminin görev süresi iki kez uzatıldı. İlk olarak Akdeniz yerine Karayipler'e yönlendirilen gemi, ardından yeniden Atlantik'i geçerek Orta Doğu'ya çevrildi. Hedef: İran'a yönelik olası Amerikan hava saldırılarına destek. Emekli Tuğamiral Mark Montgomery'ye göre bu süre 11 aya ulaşabilir. Bu gerçekleşirse ABD Donanması tarihinde kesintisiz en uzun görev rekoru kırılmış olacak. Ancak soru şu: Bu kadar yıpranmış bir mürettebatla ABD Donanması savaş temposuna hazır mı?

KAÇIRILAN CENAZELER, İPTAL EDİLEN DÜĞÜNLER WSJ'ye konuşan denizciler ve aileleri, görev uzatmalarının kişisel hayatlarda derin yaralar açtığını anlatıyor. Bir denizci büyük dedesinin cenazesine katılamadı.

Bir başkası neredeyse bir yıldır küçük kızını göremediğini söyledi.

Düğünler, doğum günleri, tatil planları iptal edildi.

Geminin komutanı Kaptan David Skarosi bile ikinci uzatmanın kendisi için sürpriz olduğunu kabul etti. Ailelere yazdığı mektupta, haftalar içinde eve dönüp arka bahçesindeki çiti tamir etmeyi planladığını belirtti. Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın önemli bölümü 20'li yaşlarının başındaki gençlerden oluşuyor. Birçoğu ailelerini ve çocuklarını aylarca göremiyor. İletişim ise düzensiz. "Hayalet mod" denilen operasyonel gizlilik dönemlerinde haftalarca haber alınamıyor.