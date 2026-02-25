CANLI YAYIN
İran'a giden ABD donanmasında personel isyanda! Dünyanın en büyük uçak gemisinde tuvalet krizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçenekleri gündemde tuttuğu bir dönemde, ABD Donanması'nın en kritik unsurlarından biri olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın gemideki denizciler ve aileleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı habere göre, İran'a yönelik olası operasyonlar için Orta Doğu'ya yönlendirilen dünyanın en büyük savaş gemisinde moral krizi, aile dramları ve teknik sorunlar yaşanıyor.

USS GERALD FORD'DA TUVALET KRİZİ!
Ford, geçen yıl haziran ayından bu yana denizde. Normal şartlarda barış döneminde uçak gemisi görevleri 6 ay sürerken, geminin görev süresi iki kez uzatıldı.

İlk olarak Akdeniz yerine Karayipler'e yönlendirilen gemi, ardından yeniden Atlantik'i geçerek Orta Doğu'ya çevrildi. Hedef: İran'a yönelik olası Amerikan hava saldırılarına destek.

Emekli Tuğamiral Mark Montgomery'ye göre bu süre 11 aya ulaşabilir. Bu gerçekleşirse ABD Donanması tarihinde kesintisiz en uzun görev rekoru kırılmış olacak.

Ancak soru şu: Bu kadar yıpranmış bir mürettebatla ABD Donanması savaş temposuna hazır mı?

KAÇIRILAN CENAZELER, İPTAL EDİLEN DÜĞÜNLER

WSJ'ye konuşan denizciler ve aileleri, görev uzatmalarının kişisel hayatlarda derin yaralar açtığını anlatıyor.

  • Bir denizci büyük dedesinin cenazesine katılamadı.
  • Bir başkası neredeyse bir yıldır küçük kızını göremediğini söyledi.
  • Düğünler, doğum günleri, tatil planları iptal edildi.
Geminin komutanı Kaptan David Skarosi bile ikinci uzatmanın kendisi için sürpriz olduğunu kabul etti. Ailelere yazdığı mektupta, haftalar içinde eve dönüp arka bahçesindeki çiti tamir etmeyi planladığını belirtti.

Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın önemli bölümü 20'li yaşlarının başındaki gençlerden oluşuyor. Birçoğu ailelerini ve çocuklarını aylarca göremiyor. İletişim ise düzensiz. "Hayalet mod" denilen operasyonel gizlilik dönemlerinde haftalarca haber alınamıyor.

"DONANMA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

WSJ'ye konuşan bir kadın denizci, görev dönüşünde Donanma'dan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

Bir başka denizci ise gemide "öfke ve hayal kırıklığının" arttığını aktardı. Bazı personel açıkça görev bitiminde ayrılma planları yapıyor.

Bu tablo, İran geriliminin yükseldiği bir dönemde ABD Donanması'nın insan kaynağı açısından baskı altında olduğunu gösteriyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNDE "TUVALET KRİZİ"

Moral sorunlarının yanı sıra teknik problemler de dikkat çekiyor.

Ford'daki yaklaşık 650 tuvaletin vakum sistemiyle çalıştığı belirtiliyor. Ancak görev süresince kanalizasyon sisteminde arızalar yaşandı. NPR'nin daha önce duyurduğu habere göre bazı tuvaletler kullanım dışı kaldı.

Donanma yetkilileri, günde ortalama bir bakım çağrısı yapıldığını doğruladı. Yetkililer, sistemdeki sorunların geminin operasyon kabiliyetini etkilemediğini savunuyor. Ancak mürettebatın aileleri arasında "tuvalet krizi" olarak anılan bu durum, uzun görev süresinin gemi üzerindeki fiziksel yıpranmasını da gözler önüne seriyor.

Bir aile üyesinin aktardığına göre, en ciddi olay geminin en alt güvertesindeki bir tuvalete çöp atılmasıyla yaşandı.

EKİPMAN YIPRANIYOR, BAKIMLAR ERTELENİYOR

Uzun görev süresi sadece personeli değil gemiyi de etkiliyor.

Uzmanlara göre 8 ayı aşan deniz görevlerinde:

  • Ekipman arızaları artıyor
  • Planlı bakım ve modernizasyonlar erteleniyor
  • Tersane takvimleri aksıyor
  • Diğer gemilerin eğitim döngüsü etkileniyor

2025'te USS Harry S. Truman uçak gemisinin Kızıldeniz'de yoğun operasyon temposu sırasında savaş uçakları kaybetmesi, Donanma içinde "aşırı yük" tartışmasını tetiklemişti.

AİLELER BEKLEYİŞTE: "KALP KIRICI"

Virginia Beach'te tek başına yaşayan bir asker eşi, eşine şimdiye kadar 17 koli gönderdiğini söyledi. Görev uzatma kararını "kalp kırıcı" olarak nitelendirdi.

Mississippi'de yaşayan bir anne, oğlunu karşılamak için konaklama ve araç kiraladığını ancak son anda gelen mesajla planların iptal edildiğini anlattı. Gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Bazı denizcilerin gemi yemeklerinden memnun olmadığı, ailelerinden makarna, konserve et ve atıştırmalık istediği de aktarıldı.

ABD DONANMASI İRAN SENARYOSUNA HAZIR MI?

Ford'un Orta Doğu'ya yönlendirilmesi, Washington'un İran dosyasında askeri seçeneği masada tuttuğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak WSJ'nin ortaya koyduğu tablo, ABD'nin en büyük savaş gemisinde bile personel yorgunluğu, moral düşüşü ve teknik sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Donanma yetkilileri tüm sorunlara rağmen geminin görev kabiliyetinin tam olduğunu vurguluyor. Ancak sahadaki gerçek şu:

İran'a doğru ilerleyen ABD Donanması'nda hem insan hem sistem üzerinde ciddi bir baskı var.

Soru artık daha net:
Olası bir İran senaryosunda, dünyanın en büyük uçak gemisi yalnızca askeri olarak değil, psikolojik ve lojistik olarak da hazır mı?

