Vatana adanmış bir ömür: Başkan Erdoğan 72 yaşında! Kasımpaşa’nın yiğidi Türkiye’nin kaderini yazıyor

Türkiye'nin büyük hedeflerine yürüyen, ömrünü vatanına ve milletine adamış bir lider... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaş gününü kutluyor. İstanbul'un mütevazı sokaklarında, Kasımpaşa'da başlayan bu destansı hayat hikayesi, bugün tüm Türkiye'nin ve mazlum coğrafyaların umudu haline geldi. A Haber'de ekrana gelen özel haberde, Erdoğan'ın çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Kasımpaşa'ya gidilerek, o günlerin en yakın tanıklarıyla konuşuldu.

Ahmet ve Tenzile Erdoğan çiftinin üçüncü evladı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın o küçük evde başlayan hikayesinin, yıllar sonra bir milletin kaderine yön vereceğini o gün kimse tahmin edemezdi. Mahalle sakinlerinden biri, "Onun yerini kim tutar, kimse tutamaz. Çok iyidir o, tuttuğunu koparan bir kimsedir. Biz onu o zamanlardan beri dürüstlüğüyle biliriz..." ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)

PİYALE PAŞA'DAN İMAM HATİP'E: TUTKU DOLU GENÇLİK YILLARI

Eğitim hayatına Kasımpaşa'daki Piyale Paşa İlkokulu'nda başlayan ve ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde devam eden Erdoğan, o yıllarda sadece dersleriyle değil, şiire ve futbola olan tutkusuyla da ön plana çıkıyordu. Mütevazı sokaklarda başlayan bu yaşam mücadelesi, her geçen gün daha da güçlenen bir karakterin temellerini atıyordu.

(foto: ahaber.com.tr)

O günleri hatırlayan bir komşusu, "Tayyip ile yaşaman lazım... Namaz ve Fenerbahçe hastasıydı. Annesi Tenzile Hanım gece 1-2'de gelmesini beklerdi, o ise sabah 5'te yine yollara düşerdi..." sözleriyle Erdoğan'ın çalışma azmine dikkat çekti.