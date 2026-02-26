Vatana adanmış bir ömür: Başkan Erdoğan 72 yaşında! Kasımpaşa’nın yiğidi Türkiye’nin kaderini yazıyor

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin kaderini değiştiren lider, Kasımpaşa’nın evladı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni yaşına adım attı. Mütevazı sokaklardan dünya liderliğine uzanan bu destansı hikayenin ilk şahitleri A Haber’e konuştu. Çocukluk arkadaşları, komşuları ve dostları o günleri büyük bir özlem ve dualarla anlattı. Kasımpaşa’nın yiğidi, milletin liderinin unutulmaz hayat hikayesi tüm detaylarıyla A Haber'de.

Türkiye'nin büyük hedeflerine yürüyen, ömrünü vatanına ve milletine adamış bir lider... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaş gününü kutluyor. İstanbul'un mütevazı sokaklarında, Kasımpaşa'da başlayan bu destansı hayat hikayesi, bugün tüm Türkiye'nin ve mazlum coğrafyaların umudu haline geldi. A Haber'de ekrana gelen özel haberde, Erdoğan'ın çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Kasımpaşa'ya gidilerek, o günlerin en yakın tanıklarıyla konuşuldu.

İşte o özel röportajlardan satır başlıkları;

BİR ÖMÜR HİZMET BİR ÖMÜR VEFA: İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKAN ERDOĞAN!

İSTANBUL'UN AYAZINDA DOĞAN BİR GÜNEŞ

26 Şubat 1954 sabahı, henüz İstanbul uykusundan uyanmamışken ve gecenin ayazı sokaklarda hüküm sürerken Kasımpaşa'da bir çocuk dünyaya gözlerini açtı.

Ahmet ve Tenzile Erdoğan çiftinin üçüncü evladı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın o küçük evde başlayan hikayesinin, yıllar sonra bir milletin kaderine yön vereceğini o gün kimse tahmin edemezdi. Mahalle sakinlerinden biri, "Onun yerini kim tutar, kimse tutamaz. Çok iyidir o, tuttuğunu koparan bir kimsedir. Biz onu o zamanlardan beri dürüstlüğüyle biliriz..." ifadelerini kullandı.

PİYALE PAŞA'DAN İMAM HATİP'E: TUTKU DOLU GENÇLİK YILLARI

Eğitim hayatına Kasımpaşa'daki Piyale Paşa İlkokulu'nda başlayan ve ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde devam eden Erdoğan, o yıllarda sadece dersleriyle değil, şiire ve futbola olan tutkusuyla da ön plana çıkıyordu. Mütevazı sokaklarda başlayan bu yaşam mücadelesi, her geçen gün daha da güçlenen bir karakterin temellerini atıyordu.

O günleri hatırlayan bir komşusu, "Tayyip ile yaşaman lazım... Namaz ve Fenerbahçe hastasıydı. Annesi Tenzile Hanım gece 1-2'de gelmesini beklerdi, o ise sabah 5'te yine yollara düşerdi..." sözleriyle Erdoğan'ın çalışma azmine dikkat çekti.

YEŞİL SAHALARIN "REİS"İ: CAMİALTI'NDA ATILAN İLK GOLLER

Henüz 15 yaşındayken Kasımpaşa Camialtı Spor Kulübü'ne transfer olan Erdoğan, sahadaki hırsı ve asla pes etmeyen ruhuyla biliniyordu. Sahada düşse de kalkmasını bilen o genç adam, aslında ileride vereceği büyük siyasi mücadelenin de bir nevi provasını yapıyordu.

Eski bir futbol arkadaşı, "Çok güzel golcüydü, hızlıydı. Hava toplarında çok başarılıydı. İdmana da maça da hep beraber giderdik. Kasımpaşa'dan kuzun ben, kaptan doğum günün kutlu olsun..." diyerek o yılların samimiyetini dile getirdi.

KASIMPAŞA ONU O KASIMPAŞA'YI HİÇ UNUTMADI

1986 yılına kadar Kasımpaşa'nın tozlu sokaklarında yaşayan Erdoğan, ardından Üsküdar'a taşınsa da doğup büyüdüğü mahalleyi ve insanlarını hiçbir zaman unutmadı. Bugün Kasımpaşa'da hangi kapıyı çalsanız, bir çay ocağında otursanız, adı geçtiğinde yüzlerde hemen bir tebessüm beliriyor.

Mahalleli bir teyze, "Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu; suyumuz yoktu, tüpümüz yoktu. Bak şimdi doğalgazda oturuyorum, ısınıyorum... Allah ondan razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin..." dualarıyla minnetini ifade etti.

Bir başka mahalle sakini ise sevgisini, "Happy birthday Tayyip Baba... Benim ömrüm varsa ona versin, o gittikten sonra ne olacak?" sözleriyle aktardı.

Vatana adanmış bir ömürle Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan Başkan Erdoğan, doğduğu topraklarda hala "Kasımpaşalı Tayyip" olarak anılmaya ve dualarla desteklenmeye devam ediyor.

