Davaya adanan bir ömür! Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında

Davaya adanan bir ömür! Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaşını kutluyor. Kasımpaşa'dan dünya liderliğine uzanan başarılarla dolu bu yolculukta AK Parti'yi kapatma davası, Gezi Parkı terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve çok daha fazlasına milletiyle omuz omuza vererek mücadele etti. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ömre sığan yaşam öyküsü...

Türkiye'nin makus talihini yenen, mazlumların gür sesi ve güçlü Türkiye idealinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72. yaşını kutluyor.

ZAMAN TÜNELİ | BAŞKAN ERDOĞAN (DOĞUM GÜNÜ)

Siyasetin tozlu yollarından dünya liderliğine uzanan bu destansı ömür, onun millete adanmış bir sadakat hikayesi olarak tarihe kazındı. "Muhtar bile olamaz" denilen günlerin, dünya siyasetine yön veren bir liderliğe uzanan bu yolculuklar sadece bir başarı öyküsü değil, bir milletin yeniden şahlanışının sembolü oldu.

KASIMPAŞA'NIN TOZLU YOLLARINDAN DÜNYA LİDERLİĞİNE

1954 yılında Recep ayında doğduğu için göbek adı "Recep" konulmuştu. İkinci adını ise dedesinin ismi "Tayyip"ten almıştı. Kasımpaşa'nın sokaklarında hayat mücadelesine başladı. Gençlik yıllarında simit ve su satarak hem okuyan hem de çalışan Erdoğan, "Hafta sonu simit satardım, su satardım. Hem futbol oynuyorum hem de çalışıyorum. Paralarımı kumbarada biriktirirdim" diyerek ev ekonomisine katkı sağlardı. Milli Selamet Partisi Refah Partisi çatısı altında siyasetin mutfağında pişen Erdoğan, davasına olan sadakatini her zaman ön planda tuttu.

PRANGALARI PARÇALAYAN LİDER: "BU ŞARKI BURADA BİTMEZ"

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek şehrin çöp dağlarından su krizlerine kronikleşen sorunlarını çözen Recep Tayyip Erdoğan, asıl sınavını vesayet odaklarına karşı verdi. Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırılarak belediye başkanlığı düşürüldü. Siyasi hayatı bitirilmek istenen Erdoğan, cezaevine girerken, "Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için söylüyorum ki; bu şarkı burada bitmez" sözleriyle milletine söz verdi. O dönemde vesayetçilerin attığı "Muhtar bile olamaz" manşetlerine rağmen, milletin iradesiyle 2002 yılında AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı.

İHANET ODAKLARINA KARŞI "ELİF GİBİ DİMDİK BİR DURUŞ"

25 yıllık iktidarlık sürecinde çok sayıda engelleme, parti kapatma davası ve Gezi Parkı terörüne karşı karşıya kalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o her defasında milletinin desteğiyle bu badireleri atlattı. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların karşısında milletiyle brlikte dimdik duran Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda yer alan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak, şaşarım" mısralarıyla milli iradenin teslim alınamayacağını dünyaya haykırdı.

MAZLUMLARIN GÜR SESİ

Sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam coğrafyasının ve mazlum halkların dostu haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" diyerek küresel adaletsizliğe karşı en sert tepkiyi koyan ilk ve tek lider oldu. Gazze'den Libya'ya, Karabağ'dan Suriye'ye kadar nerede bir kriz varsa karşısında dimdik duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle de dünya barışının anahtarı oldu. Asrın felaketi olarak 6 Şubat depremlerinde yaraları sarmak için gece gündüz demeden milleti için çalışan Erdoğan, "Biz hayallerimizi Türkiye için yaşadık, Türkiye için gerçekleştirdik" sözleriyle hizmet aşkını bir kez daha vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARI

Bugün 72. yaşını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi daha iyiye taşıma kararlılığını sürdürüyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda dev eserler bırakan Başkan Erdoğan, milletiyle gönül köprülerini kurmaya devam ediyor. 2053 ve 2071 yıllarında doğru emin adımlarla yürüyen Türkiye, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir oyun kurucu olarak yoluna devam ediyor. Millete hizmet yolunda geçen bir ömür, bugün milyonların duasıyla taçlanıyor.

