Davaya adanan bir ömür! Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında

25 yıllık iktidarlık sürecinde çok sayıda engelleme, parti kapatma davası ve Gezi Parkı terörüne karşı karşıya kalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o her defasında milletinin desteğiyle bu badireleri atlattı. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların karşısında milletiyle brlikte dimdik duran Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda yer alan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak, şaşarım" mısralarıyla milli iradenin teslim alınamayacağını dünyaya haykırdı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

MAZLUMLARIN GÜR SESİ

Sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam coğrafyasının ve mazlum halkların dostu haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" diyerek küresel adaletsizliğe karşı en sert tepkiyi koyan ilk ve tek lider oldu. Gazze'den Libya'ya, Karabağ'dan Suriye'ye kadar nerede bir kriz varsa karşısında dimdik duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle de dünya barışının anahtarı oldu. Asrın felaketi olarak 6 Şubat depremlerinde yaraları sarmak için gece gündüz demeden milleti için çalışan Erdoğan, "Biz hayallerimizi Türkiye için yaşadık, Türkiye için gerçekleştirdik" sözleriyle hizmet aşkını bir kez daha vurguladı.