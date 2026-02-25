AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 72. yaşını kutlayacak. Bu özel gün için AK Parti, sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a ithafen hazırlanan özel bir video paylaştı. Siyaset dünyasından peş peşe gelen tebrik ve kutlama mesajları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Başkan Erdoğan için yapılan o anlamlı paylaşımlar…
Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.
İşte o şarkı ve dizeleri:
"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu
Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu
Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın
Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis
Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki
Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki
Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin
Titretir hainleri o gürleyen nefesin
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis"
"MİLLETİMİZE HİZMET YOLUNDA NİCE YILLARA"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu; adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür.
İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."