ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Silahlar ABD’den kaos kartelden I Meksika’daki kirli trafiğin perde arkası A Haber'de!

Meksika sokakları uyuşturucu kartellerinin ağır silahlı saldırılarıyla adeta savaş alanına dönerken, bölgedeki kaosun fitili bir kez daha ateşlendi. Ordu gücüne sahip 30 bin kişilik milis grupların Amerikan menşeli silahlarla şehirleri ele geçirmesi, "Bu kirli tezgahın arkasında kim var?" sorusunu akıllara getirdi. Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, konuya ilişkin çarpıcı detayları paylaşırken, Latin Amerika'dan Türkiye'nin geçmişteki 'haşhaş krizine' kadar uzanan kirli bir operasyonun şifrelerini deşifre etti.

Meksika'da kartellerin ele geçirdiği bölgelerde sokaklar savaş alanına döndü. Araçlar ve iş yerleri ateşe verildi, statlar ve havalimanları basıldı. Ağır silahlarla donatılmış yaklaşık 30 bin kişilik kartel gücü, "Ordu mu sokağa indi?" sorusunu gündeme taşıdı. Gözler ise Amerikan menşeli silahlar ve Washington'un Latin Amerika'daki tarihsel rolüne çevrilirken konuyu A Haber'de değerlendiren uzman isim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MEKSİKA'DA KANLI OYUN: KARTEL Mİ YOKSA GİZLİ BİR ORDU MU?

MEKSİKA SOKAKLARINDA ORDU GÜCÜNDE KARTEL YAPILANMASI

Meksika'da bir anda patlak veren olaylarda araçların ve iş yerlerinin ateşe verilmesi, statların ve havalimanlarının basılması dünya gündemine bomba gibi düştü. Sokaklardaki görüntünün bir çete çatışmasından ziyade bir ordu işgalini andırdığını belirten Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, "Meksika sokakları bir anda karıştı. Öyle araçlar ve teçhizatlar gördük ki sanki ordu şehre inmiş; askeri araçlar, üniformalar var. Adamların yaklaşık 30 bin kişilik ve hafif silahlar da değil, adeta bir ordu gücü gibi ağır silahlara sahip bir ekibi var" ifadelerini kullandı.

Bu silahların kaynağının ise tartışmasız bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurgulayan Küntay, "O silahlar Amerikan menşeli. Adamların ülke içerisinde fabrikaları yok herhalde. Burada 'Amerika ne kazandı?' sorusu asıl gündem başlığıdır" sözleriyle kirli iş birliğine dikkat çekti.

KISSINGER'IN 'CONDOR' PLANI VE LATİN AMERİKA GERÇEĞİ

Latin Amerika'daki uyuşturucu ve kaos sarmalının tarihsel kökenlerine inen Prof. Dr. Burak Küntay, Henry Kissinger dönemindeki operasyonların günümüze ışık tuttuğunu belirtti. Küntay, "Latin Amerika'da Henry Kissinger'ın o meşhur 'Condor' (Akbaba) operasyonu hikayeleri başladı. Sovyetler buraya komünizm ihraç etmeye çalışıyor diye, Amerika resmi olarak kabul etmese de askeri darbeler yapıldı. Darbeyi yapan hükümetler birbirleriyle irtibata geçti; solcu, muhalif kim varsa temizlendi. Yıllar sonra bu işin arkasındaki finansal desteğin Amerika'nın Kissinger politikası olduğu afişe oldu" diyerek bölgedeki Amerikan parmağını deşifre etti.

OTORİTER REJİMDEN KARTEL YÖNETİMİNE GEÇİŞ

Meksika'nın siyasi dönüşüm sürecinde yaşanan güvenlik boşluğunun karteller tarafından doldurulduğunu ifade eden Küntay, 2000 yılındaki rejim değişikliğinin ardından kolluk kuvvetlerinin zayıf kaldığını aktardı. Prof. Dr. Burak Küntay, "Meksika'da 2000 yılında tek partimsi dönem bitti ancak otoriter rejim gidince elde güçlü bir kolluk kuvveti kalmadı. Bugün devletin gücü yetmiyor. Bazı eyaletleri adeta karteller yönetiyor, polis bile kartel gibi davranıyor. Kartel, turizm gelirleri bozulmasın diye neredeyse milleti ve turisti korur hale gelmiş. Kara para aklama işi öyle bir boyuta ulaşmış ki, devlet bu illegal yapıyı görüyor ama müdahale edemiyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE KURULAN 'AFYON' TUZAĞI

Konuşmasında Türkiye'nin geçmişte benzer bir manipülasyonla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Küntay, 1960'lı ve 70'li yıllarda ABD'nin kendi içindeki uyuşturucu krizini Türkiye'ye yıkmaya çalıştığını anlattı. Küntay, "Amerikan başkanı Nixon, 'Sizin Afyonkarahisar'da üretilen afyon yüzünden bizim gençlerimiz zehirleniyor' diyerek üzerimize geldi. O dönem Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit dik durdular. Demirel, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı'na 'Yahu, bizim senelik üretimimiz sizin gençliğin bir haftalık ihtiyacını karşılamaz, dişinizin kovuğuna yetmez' dedi," ifadeleriyle Türkiye üzerinde oynanan oyunu anlattı.

O dönemde uyuşturucu trafiğinin asıl merkezinin Latin Amerika ve Afganistan olduğunu gizleyen Amerika'nın, faturayı haksız yere Türkiye'ye kestiğini belirten Küntay, "Amerika'ya sorsanız o dönemde Kolombiya'dan sadece muz ve şeker kamışı geliyordu" sözleriyle Batı'nın ikiyüzlü politikasını eleştirdi.

"SAVAŞLAR ARTIK BAŞKA TÜRLÜ İŞLİYOR"

Günün sonunda Latin Amerika'daki kaosun ve kartel gücünün ABD iç siyaseti ve stratejileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Küntay, Trump'ın "arka bahçemi temizleyeceğim" çıkışının bu sürecin bir parçası olduğunu ima etti. Küntay, "Artık savaşlar başka türlü işliyor. Uyuşturucu trafiği Afganistan'dan Güney Amerika'ya döndü. Amerika'nın bu kartel yapıları üzerindeki etkisi ve bu işten ne kazandığı, bugünkü çatışmaların asıl cevabıdır," diyerek küresel güçlerin bölgedeki uyuşturucu kartelleri üzerinden yürüttüğü kirli trafiğin altını çizdi.

