Silahlar ABD’den kaos kartelden I Meksika’daki kirli trafiğin perde arkası A Haber'de!

Meksika'da kartellerin ele geçirdiği bölgelerde sokaklar savaş alanına döndü. Araçlar ve iş yerleri ateşe verildi, statlar ve havalimanları basıldı. Ağır silahlarla donatılmış yaklaşık 30 bin kişilik kartel gücü, "Ordu mu sokağa indi?" sorusunu gündeme taşıdı. Gözler ise Amerikan menşeli silahlar ve Washington'un Latin Amerika'daki tarihsel rolüne çevrilirken konuyu A Haber'de değerlendiren uzman isim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MEKSİKA SOKAKLARINDA ORDU GÜCÜNDE KARTEL YAPILANMASI

Meksika'da bir anda patlak veren olaylarda araçların ve iş yerlerinin ateşe verilmesi, statların ve havalimanlarının basılması dünya gündemine bomba gibi düştü. Sokaklardaki görüntünün bir çete çatışmasından ziyade bir ordu işgalini andırdığını belirten Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, "Meksika sokakları bir anda karıştı. Öyle araçlar ve teçhizatlar gördük ki sanki ordu şehre inmiş; askeri araçlar, üniformalar var. Adamların yaklaşık 30 bin kişilik ve hafif silahlar da değil, adeta bir ordu gücü gibi ağır silahlara sahip bir ekibi var" ifadelerini kullandı.

Bu silahların kaynağının ise tartışmasız bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurgulayan Küntay, "O silahlar Amerikan menşeli. Adamların ülke içerisinde fabrikaları yok herhalde. Burada 'Amerika ne kazandı?' sorusu asıl gündem başlığıdır" sözleriyle kirli iş birliğine dikkat çekti.