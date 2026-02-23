Meksika'da kaos! Kartel lideri El Mencho öldürüldü

X

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, altı eyalette meydana gelen olayların yakından izlendiği belirtilirken, Meksika'da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca olası acil durumlar için irtibat kurulabilecek telefon numarası kamuoyuyla paylaşıldı.

A Haber Sabah Ajansı'nda Meksika'daki kaosu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, "Kingpin Stratejisi"ne dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Bu bir iç savaşa evrilebilir!"

Meksika, tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşıyor. Ülkenin en büyük suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in ordu operasyonuyla öldürülmesinin ardından ülke adeta birbirine girdi.

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına konuk olan Dr. Tolga Sakman, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-Meksika hattındaki stratejik hamleleri analiz etti.