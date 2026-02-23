CANLI YAYIN

Meksika'da kaos! Kartel lideri El Mencho öldürüldü

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meksika'da kartellere ağır darbe vuruldu. Ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, askeri operasyonda öldürüldü. Operasyon sonrası kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi; araçlar ateşe verildi, Guadalajara Havalimanı’na baskın düzenlendi. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu suç liderinin ölümü ülkede şiddet dalgasını tetikledi. Uluslararası İlişkiler Uzman Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.

MEKSİKA'DA KARTELLERE AĞIR DARBE!

Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

ÇETELER SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf-İHA

Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

EN AZ 5 BÖLGEDE KIRMIZI ALARM!

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Fotoğraf-AFP

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

ABD: HARİKA BİR GELİŞME

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "El Mencho'nun ölümü harika Meksika, ABD ve dünya için harika bir gelişme" denildi.

XX

TÜRKİYE'NİN MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, altı eyalette meydana gelen olayların yakından izlendiği belirtilirken, Meksika'da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca olası acil durumlar için irtibat kurulabilecek telefon numarası kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇARPICI DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Sabah Ajansı'nda Meksika'daki kaosu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, "Kingpin Stratejisi"ne dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Bu bir iç savaşa evrilebilir!"

MEKSİKA'DA KARTEL SAVAŞI: SOKAKLAR ALEV TOPU

Meksika, tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşıyor. Ülkenin en büyük suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in ordu operasyonuyla öldürülmesinin ardından ülke adeta birbirine girdi.

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına konuk olan Dr. Tolga Sakman, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-Meksika hattındaki stratejik hamleleri analiz etti.

A Haber Ekran Görüntüsü

LİDER ÖLDÜ, SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haberin detaylarına göre, kartel liderinin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte en az beş eyalette eş zamanlı misillemeler başladı. Uluslararası havalimanlarına saldırılar düzenlenirken, sokaklarda yakılan araçlar ve dükkanlar şehri alev topuna çevirdi. Kartel unsurlarının, federal güçlere karşı ağır mühimmat, zırhlı araçlar ve adeta bir ordu disipliniyle savaşması dikkat çekiyor.

Cansın Helvacı: "Kartelin elinde adeta bir ordunun sahip olduğu silahlar ve mühimmatlar var. Hükümet vatandaşlarına 'evde kalın' uyarısı yapıyor, ülke genelinde kırmızı alarm verilmiş durumda."

"KINGPIN" STRATEJİSİ: LİDERİ ÖLDÜR, ÖRGÜTÜ DAĞIT!

Meksika'nın egemenlik hakları ve kartel gücü arasındaki dengeyi yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, yaşananların perde arkasındaki askeri doktrine işaret etti:

"Meksika ve ABD arasında bir 'istihbarat ve özel kuvvetler' mutabakatı olduğu görülüyor. Bizim 'Kingpin Stratejisi' dediğimiz, yani lideri yakala veya öldür formülüyle kartel yapısını çökertme ümidi var. Ancak bu bir risk; çünkü karteller sadece uyuşturucu değil; limanlar, madenler ve lojistik ağları üzerinde de hakimiyet kurmuş durumda."

A Haber Ekran Görüntüsü

ABD'NİN ARKA BAHÇESİNDE "HAVUÇ VE SOPA" DİPLOMASİSİ

Programda, Donald Trump yönetiminin Latin Amerika politikalarına da değinildi. Sakman, ABD'nin doğrudan asker indirmek yerine "terör örgütü" ilan ettiği kartellere karşı müdahale alanını genişlettiğini belirtti.

Eski Polis, Yeni Baron: El Mencho'nun eski bir polis memuru olması ve ABD'de hapis yattıktan sonra sınır dışı edilerek kartel liderliğine yükselmesi, "karanlık bağlantılar" sorusunu gündeme getirdi.

İç Savaş Riski: Kartellerin devletin boşluğunu doldurarak sosyal bir yapı kurması, lider sonrası dönemde toplumda büyük bir kaos ve göç dalgası yaratabilir.

A Haber Ekran Görüntüsü

Terör İlanı: Trump yönetiminin kartelleri doğrudan terör örgütü listesine alması, bölgedeki operasyonel kabiliyeti artırıyor.

MEKSİKA BU KAOSTAN ÇIKABİLECEK Mİ?

Dr. Tolga Sakman, çatışmaların hızlıca sönümlenmemesi durumunda bir iç savaş riskinin masada olduğunu hatırlatarak, Meksika'nın sadece operasyonel değil, normalleşme sürecinde de ABD desteğine ihtiyaç duyabileceğini vurguladı. Cansın Helvacı ise durumu, "ABD, arka bahçesinde bir asker göndermeden istediğini alabilecek bir 'kazan-kazan' politikasını dayatıyor" sözleriyle özetledi.

Meksika sokaklarındaki dumanlar yükselmeye devam ederken, dünya bu kanlı hesaplaşmanın nereye evrileceğini kilitlenmiş durumda.

Meksika, AFP

ABD VE KANADA'DAN VATANDAŞLARINA DUYURU: OLDUĞUNUZ YERDE KALIN

ABD'nin Meksika'daki Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından süren güvenlik operasyonları, suç faaliyetleri ve yolların kapatılması nedeniyle Meksika'daki vatandaşlara oldukları yerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkedeki havaalanları kapatılmasa da yolların kapatılmasının hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini aksattığı ve Puerto Vallarta ile Guadalajara kentlerindeki iç ve dış hatlardaki uçuşların çoğunun iptal edildiği kaydedildi.

Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada da Meksika'ya seyahat ederken "çok dikkatli olunması" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Meksika'nın bazı bölgelerinde yolların kapatılması, bazı araçların ateşe verilmesi gibi şiddet olayları yaşandığı, özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta dahil olmak üzere Jalisco eyaleti, Guerrero eyaleti, Mazatlan'ın bulunduğu Sinaloa eyaletleri gibi birçok bölgede güvenlik endişesine yol açan olayların görüldüğü aktarıldı.

Meksika, AFP

Bölgedeki güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" ifade edilen açıklamada, Meksika'daki Kanadalılara bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, Hindistan'ın Meksika'daki Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Hint vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları ve hareketliliklerini kısıtlamaları çağrısında bulunuldu.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

Meksika, AFP

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

