Meksika’dan dünyaya uzanan uyuşturucu ağı! Başkentten canlı bağlantı A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber "Gün Ortası" programında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde, Latin Amerika uzmanları Dr. Canan Tercan ve Meksika'dan bağlanan Talya İşcan, El Mencho'nun öldürülmesiyle başlayan kaosu tüm çıplaklığıyla deşifre etti. Kartelin 50 milyar dolarlık serveti, askeri ordusu ve Türkiye'nin çok yakınındaki o bölgelerle olan bağlantısı ilk kez bu kadar net açıklandı.

Meksika'da bir dönem polislik yapmış olan, ardından suç dünyasının zirvesine tırmanan "El Mencho" lakaplı narko-terör liderinin ABD istihbaratıyla öldürülmesi, ülkeyi bir iç savaşa sürükledi.

MEKSİKA'DA NARKO-TERÖR AYAKLANMASI! DÜNYA BU KİRLİ AĞI KONUŞUYOR
KARTEL DEĞİL, HİBRİT BİR ORDU: "ORDUNUN GÜCÜ YETMİYOR!"

Meksika'nın kalbi Mexico City'den yayına bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Talya İşcan, sahadaki askeri dengesizliği A Haber'e anlattı. İşcan, kartellerin artık klasik bir suç örgütü olmaktan çıktığını vurguladı:

32 Eyaletin 12'si Savaş Alanı: Narko-konvoylar özellikle Kuzeybatı eyaletlerinde kontrolü tamamen ele geçirmiş durumda.

Özel Kuvvetler Kartel Emrinde: Eski özel kuvvetler personelinin örgüte katılmasıyla, kartel; zırhlı araçlar, füzeler, ağır silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanan profesyonel bir orduya dönüştü.

"Devletin Gücü Yetmiyor": İşcan, yerel polisin ve ordunun bu askeri kapasite karşısında yetersiz kaldığını, Mencho'nun ölümünün ardından başlayan güç gösterisinin günlerce süreceğini belirtti.

KÜRESEL BİR AĞ: "ANA PAZAR ABD, AVRUPA VE ÖTESİ"

Programda kartelin sadece Meksika içi bir yapı olmadığı vurgulandı.

İşcan, örgütün küresel boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Global ve asimetrik bir yapıdan bahsediyoruz. Ana pazar Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa da önemli bir pazar. Bu ağın ucu kolay kolay bulunamaz."

Kartellerin esnek organizasyon modeli kullandığını belirten İşcan, gelir kaynaklarının yalnızca uyuşturucuyla sınırlı olmadığını söyledi.

ABD MÜDAHALESİ Mİ GELİYOR? "TERÖRİST" ETİKETİ KRİTİK

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ABD'nin rolü oldu.

Dr. Canan Tercan, ABD'nin geçmişte Kolombiya'daki "Plan Colombia" sürecini hatırlatarak, Washington'un terörle mücadele gerekçesiyle bölgeye askeri ve siyasi olarak yerleştiğini söyledi.

"Terörle mücadele söylemiyle girildi, 20 yıl kalındı. Ancak uyuşturucu üretimi bitmedi. Ekonomi, eğitim ve askeriyeyi ABD regüle etti."

Mexico City'den bağlanan Talya İşcan ise önemli bir detaya dikkat çekti:

"Trump yönetimi kartelleri 'terörist' olarak tanımlamak istiyor. Çünkü bu etiket doğrudan müdahaleyi meşrulaştırır. Bu da Meksika'nın egemenliği açısından kırmızı çizgidir."

İşcan, Meksika hükümetinin bu tanımı özellikle kullanmadığını vurguladı.

"LATİN AMERİKA ORTADOĞU'YA MI DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?"

Dr. Canan Tercan, ABD'nin Latin Amerika'ya yönelik politikasının daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini savundu:

  • Venezuela
  • Kolombiya
  • Meksika

Bu ülkelerin yeraltı kaynakları ve uyuşturucu trafiği açısından küresel dengelerde kritik konumda olduğunu belirten Tercan, "Lideri almak kaos doğurur. Kaos bilinerek üretilmiş olabilir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

MEKSİKA BAŞKA İTTİFAKLARA MI YÖNELECEK? O İKİ ÜLKE DE VAR!

Talya İşcan, ABD müdahalesi ihtimaline karşı Meksika'nın alternatif arayışlara girebileceğini belirtti:

"Meksika'nın Brezilya, Kolombiya ve diğer sosyalist yönetimlerle yakın ilişkisi var. Çin ve Rusya ile ekonomik iş birliği ihtimali de göz ardı edilemez."

İşcan'a göre ABD müdahalesinin açık biçimde kabul edilmesi, hükümet açısından ciddi siyasi maliyet doğurur.

ABD'NİN "KONTROLLÜ KAOS" STRATEJİSİ: MAHKUM OLARAK GİRİP LİDER OLARAK ÇIKIYORLAR!

Haktan Uysal'ın "ABD neden kendi içindeki yapılara değil de Meksika'daki lidere müdahale ediyor?" sorusuna Dr. Canan Tercan, tüyler ürperten bir analizle yanıt verdi:

Hapishane Metodu: ABD, birtakım isimleri hapishanelerine alıp orada yetiştirerek, bir süre sonra örgüt lideri olarak ülkelerine geri gönderiyor.

Kazan-Kazan Formülü: Dr. Tercan, "ABD bu ismi öldürdüğünde kaos çıkacağını biliyordu. Bu kontrollü bir kaostur. Trump, bölgeyi parça parça Orta Doğu'ya dönüştürmek istiyor. 'Bakın siz bu terörle baş edemiyorsunuz' diyerek meşru bir müdahale zemini hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA İŞİN İÇİNDEYSE TEMİZ BİR SENARYO YOK"

Programın sonunda dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Talya İşcan, Latin Amerika tarihine atıf yaparak şunları söyledi:

"İşin içinde Amerika varsa temiz, tamamen demokratik bir yol olmuyor. Latin Amerika tarihi darbelerle ve müdahalelerle dolu."

Dr. Canan Tercan ise kartel liderlerinin ABD hapishanelerinden çıkıp yeniden örgüt yapılanmasına girmesinin soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

"AFGANİSTAN VE İRAN HATTINDA ÇOK ETKİLİLER!"

Programın en çarpıcı tespiti Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan'dan geldi. Tercan, kartelin uyuşturucu rotasının Türkiye'nin komşu coğrafyalarına kadar uzandığını deşifre etti:

"Bu örgüt sadece Latin Amerika'da değil; Afganistan ve İran üzerindeki uyuşturucu hattında da çok etkin. Afrika ve Avrupa'yı kapsayan devasa bir franchise sistemle çalışıyorlar. Çin'e kimyasal madde transferinde destek oluyorlar. Yıllık gelirleri 3 milyar doların üzerinde ve toplam varlıkları 50 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu, bir narko-terör devletidir!"

