Meksika’dan dünyaya uzanan uyuşturucu ağı! Başkentten canlı bağlantı A Haber'de

İşcan'a göre ABD müdahalesinin açık biçimde kabul edilmesi, hükümet açısından ciddi siyasi maliyet doğurur.

"Meksika'nın Brezilya, Kolombiya ve diğer sosyalist yönetimlerle yakın ilişkisi var. Çin ve Rusya ile ekonomik iş birliği ihtimali de göz ardı edilemez."

MEKSİKA BAŞKA İTTİFAKLARA MI YÖNELECEK? O İKİ ÜLKE DE VAR!

ABD'NİN "KONTROLLÜ KAOS" STRATEJİSİ: MAHKUM OLARAK GİRİP LİDER OLARAK ÇIKIYORLAR!

Haktan Uysal'ın "ABD neden kendi içindeki yapılara değil de Meksika'daki lidere müdahale ediyor?" sorusuna Dr. Canan Tercan, tüyler ürperten bir analizle yanıt verdi:

Hapishane Metodu: ABD, birtakım isimleri hapishanelerine alıp orada yetiştirerek, bir süre sonra örgüt lideri olarak ülkelerine geri gönderiyor.

Kazan-Kazan Formülü: Dr. Tercan, "ABD bu ismi öldürdüğünde kaos çıkacağını biliyordu. Bu kontrollü bir kaostur. Trump, bölgeyi parça parça Orta Doğu'ya dönüştürmek istiyor. 'Bakın siz bu terörle baş edemiyorsunuz' diyerek meşru bir müdahale zemini hazırlıyor" ifadelerini kullandı.