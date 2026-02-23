Meksika’dan dünyaya uzanan uyuşturucu ağı! Başkentten canlı bağlantı A Haber'de
A Haber "Gün Ortası" programında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde, Latin Amerika uzmanları Dr. Canan Tercan ve Meksika'dan bağlanan Talya İşcan, El Mencho'nun öldürülmesiyle başlayan kaosu tüm çıplaklığıyla deşifre etti. Kartelin 50 milyar dolarlık serveti, askeri ordusu ve Türkiye'nin çok yakınındaki o bölgelerle olan bağlantısı ilk kez bu kadar net açıklandı.
Meksika'da bir dönem polislik yapmış olan, ardından suç dünyasının zirvesine tırmanan "El Mencho" lakaplı narko-terör liderinin ABD istihbaratıyla öldürülmesi, ülkeyi bir iç savaşa sürükledi.
KARTEL DEĞİL, HİBRİT BİR ORDU: "ORDUNUN GÜCÜ YETMİYOR!"
Meksika'nın kalbi Mexico City'den yayına bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Talya İşcan, sahadaki askeri dengesizliği A Haber'e anlattı. İşcan, kartellerin artık klasik bir suç örgütü olmaktan çıktığını vurguladı:
32 Eyaletin 12'si Savaş Alanı: Narko-konvoylar özellikle Kuzeybatı eyaletlerinde kontrolü tamamen ele geçirmiş durumda.
Özel Kuvvetler Kartel Emrinde: Eski özel kuvvetler personelinin örgüte katılmasıyla, kartel; zırhlı araçlar, füzeler, ağır silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanan profesyonel bir orduya dönüştü.
"Devletin Gücü Yetmiyor": İşcan, yerel polisin ve ordunun bu askeri kapasite karşısında yetersiz kaldığını, Mencho'nun ölümünün ardından başlayan güç gösterisinin günlerce süreceğini belirtti.
KÜRESEL BİR AĞ: "ANA PAZAR ABD, AVRUPA VE ÖTESİ"
Programda kartelin sadece Meksika içi bir yapı olmadığı vurgulandı.
İşcan, örgütün küresel boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Global ve asimetrik bir yapıdan bahsediyoruz. Ana pazar Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa da önemli bir pazar. Bu ağın ucu kolay kolay bulunamaz."
Kartellerin esnek organizasyon modeli kullandığını belirten İşcan, gelir kaynaklarının yalnızca uyuşturucuyla sınırlı olmadığını söyledi.
ABD MÜDAHALESİ Mİ GELİYOR? "TERÖRİST" ETİKETİ KRİTİK
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ABD'nin rolü oldu.
Dr. Canan Tercan, ABD'nin geçmişte Kolombiya'daki "Plan Colombia" sürecini hatırlatarak, Washington'un terörle mücadele gerekçesiyle bölgeye askeri ve siyasi olarak yerleştiğini söyledi.
"Terörle mücadele söylemiyle girildi, 20 yıl kalındı. Ancak uyuşturucu üretimi bitmedi. Ekonomi, eğitim ve askeriyeyi ABD regüle etti."
Mexico City'den bağlanan Talya İşcan ise önemli bir detaya dikkat çekti:
"Trump yönetimi kartelleri 'terörist' olarak tanımlamak istiyor. Çünkü bu etiket doğrudan müdahaleyi meşrulaştırır. Bu da Meksika'nın egemenliği açısından kırmızı çizgidir."
İşcan, Meksika hükümetinin bu tanımı özellikle kullanmadığını vurguladı.
"LATİN AMERİKA ORTADOĞU'YA MI DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?"
Dr. Canan Tercan, ABD'nin Latin Amerika'ya yönelik politikasının daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini savundu:
- Venezuela
- Kolombiya
- Meksika
Bu ülkelerin yeraltı kaynakları ve uyuşturucu trafiği açısından küresel dengelerde kritik konumda olduğunu belirten Tercan, "Lideri almak kaos doğurur. Kaos bilinerek üretilmiş olabilir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.