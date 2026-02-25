İstanbul'da korkunç kripto kumpası! Katiller Çin’de kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen, film sahnelerini aratmayan kaçırma ve cinayet olayının üzerindeki sır perdesi aralandı. Milyonlarca liralık kripto para hesabı için hedef alınan Çinli iş insanı Yong Wang, kurulan bir kumpasla kaçırılarak öldürüldü. Arnavutköy'de bir tarlada elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulunan Wang'ın, kripto varlıkları için planlı bir cinayete kurban gittiği belirlendi. İşte A Haber ekranlarında ilk kez paylaşılan o dehşet anlarının tüm detayları.

GİZEMLİ KAYIP VE ŞÜPHELİ MESAJ

Olayın gelişimi, talihsiz iş insanının avukatının emniyete başvurmasıyla başladı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İş insanı Yong Wang'ın avukatı, 24 Ocak tarihinde Bakırköy'deki bir polis merkezine müracaat ederek müvekkilinden 19 Ocak'tan bu yana haber alamadığını bildirdi." sözleriyle sürecin nasıl başladığını anlattı. Kayıp ihbarının ardından yapılan incelemelerde, Wang'ın telefonundan atılan bir mesaj dikkat çekti. Ramazan Almaçayır, "Wang'ın telefonundan, ev işlerine yardımcı olan kişiye bir mesaj geliyor; mesajda 3 Kamboçyalı ile birlikte Batum'a gittiğini, kendisini beklememesini söylüyor. Ancak daha sonra bu mesajın bizzat şüpheliler tarafından atıldığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.