İstanbul'da korkunç kripto kumpası! Katiller Çin’de kıskıvrak yakalandı
İstanbul’da Çinli iş insanı Yong Wang’ın kaçırılıp öldürülmesine ilişkin sır perdesi aralandı. Kripto para hesapları için hedef alındığı belirlenen Wang’ın, planlı bir kumpasla Arnavutköy’de bir tarlaya götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Eller ve ayakları bağlı halde bulunan iş insanının cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen, film sahnelerini aratmayan kaçırma ve cinayet olayının üzerindeki sır perdesi aralandı. Milyonlarca liralık kripto para hesabı için hedef alınan Çinli iş insanı Yong Wang, kurulan bir kumpasla kaçırılarak öldürüldü. Arnavutköy'de bir tarlada elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulunan Wang'ın, kripto varlıkları için planlı bir cinayete kurban gittiği belirlendi. İşte A Haber ekranlarında ilk kez paylaşılan o dehşet anlarının tüm detayları.
GİZEMLİ KAYIP VE ŞÜPHELİ MESAJ
Olayın gelişimi, talihsiz iş insanının avukatının emniyete başvurmasıyla başladı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İş insanı Yong Wang'ın avukatı, 24 Ocak tarihinde Bakırköy'deki bir polis merkezine müracaat ederek müvekkilinden 19 Ocak'tan bu yana haber alamadığını bildirdi." sözleriyle sürecin nasıl başladığını anlattı. Kayıp ihbarının ardından yapılan incelemelerde, Wang'ın telefonundan atılan bir mesaj dikkat çekti. Ramazan Almaçayır, "Wang'ın telefonundan, ev işlerine yardımcı olan kişiye bir mesaj geliyor; mesajda 3 Kamboçyalı ile birlikte Batum'a gittiğini, kendisini beklememesini söylüyor. Ancak daha sonra bu mesajın bizzat şüpheliler tarafından atıldığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
ADIM ADIM KURULAN KUMPAS
Cinayetin son derece profesyonel ve planlı bir şekilde işlendiği, güvenlik kamera görüntüleriyle kanıtlandı. Gökhan Kurt, "Görüntülerde Çin'den iş görüşmesi için geldiği söylenen şüpheli bir kadın var, aslında her şey bu kadının Wang ile buluşmasıyla başlıyor." diyerek kumpasın ilk adımına dikkat çekti. Olayın detaylarını aktaran Ramazan Almaçayır, "Şüpheli kadın iş adamıyla bir restoranda yemek yiyor, ardından Wang kendi aracına bineceği sırada bekleyen 4 şüpheli daha ortaya çıkıyor. İş insanını zorla kendi araçlarına bindirip Arnavutköy istikametine doğru hızla uzaklaşıyorlar." şeklinde aktardı.
BAKLALI KÖYÜNDEKİ DEHŞET TARLASI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda, kaçırılan iş insanının izine Arnavutköy'de ulaşıldı. Ramazan Almaçayır, "Polis ekipleri GPS ve plaka tanıma sistemleri üzerinden yaptığı incelemede, aracın Arnavutköy Baklalı köyü yakınlarında sinyal verdiğini saptadı. Tarladaki araç izlerini takip eden ekipler, bir çukurda kazı çalışması başlattı." dedi. Yapılan kazı sonucu ulaşılan manzara ise vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Almaçayır, "Talihsiz iş adamının elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde cesedine ulaşıldı. Vücudunda kesici veya ateşli silah izi yoktu; boğularak öldürüldüğü, hatta canlı canlı gömülmüş olabileceği değerlendiriliyor." sözleriyle kan donduran gerçeği paylaştı.
CİNAYETİN MOTİVASYONU: KRİPTO PARA
Vahşi cinayetin arkasındaki asıl nedenin, Wang'ın soğuk cüzdanındaki kripto varlıklar olduğu üzerinde duruluyor. Ramazan Almaçayır, "İş adamının avukatının ifadesine göre, Wang'ın soğuk cüzdan hesabında çok sayıda kripto para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin asıl hedefinin bu hesapları ele geçirmek olduğu anlaşılıyor." diyerek soruşturmanın derinleştiğini vurguladı.