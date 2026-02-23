İstanbul’da kan donduran infaz: Çinli iş insanını önce öldürüp sonra gömmüşler!

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 15:16 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 15:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul'da günlerdir aranan Çinli iş insanı Yong Wang'dan acı haber geldi! Arnavutköy'de bir tarlada elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulunan talihsiz adamın para için infaz edildiği ortaya çıktı. GPS sinyaliyle çözülen sır cinayetin failleri Çin'de kıskıvrak yakalanırken, kan donduran vahşetin bütün ayrıntılarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İstanbul'da 24 Ocak'tan bu yana kayıp olan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang'ın akıbeti belli oldu. Bakırköy'den Arnavutköy'e uzanan kanlı infazın izini süren emniyet ekipleri, Wang'ın kiralık aracındaki GPS cihazını takip ederek Arnavutköy'de metruk bir tarlaya ulaştı. Yapılan kazı çalışmalarında, talihsiz adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

İNFAZ EDİP TARLAYA GÖMMÜŞLER A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı detaylara göre, ekipler tarlada kazı yaptığında vahşetin boyutu da ortaya çıktı. Çinli iş insanının hem ellerinin ve ayaklarının hem de ağzının koli bandıyla sıkıca bağlandığı tespit edildi. İnfazın ardından iş insanının tarlaya gömüldüğü anlaşıldı.

KATİL ZANLILARI ÇİN'E KAÇTI Cinayetin hemen ardından titiz bir çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri, şüphelilerin izini yurt dışında buldu. Biri kadın toplam 10 şüphelinin cinayetten hemen sonra Türkiye'den kaçarak Çin'e gittiği saptandı.

FAİLLER KISKIVRAK YAKALANDI Firari katil zanlıları için vakit kaybetmeden Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarıldı. Uluslararası iş birliği neticesinde, Çin'e kaçan şüphelilerin tamamının orada gözaltına alındığı öğrenildi. Faillerin Türkiye'ye iade süreci ve soruşturma derinleşiyor. İSTANBUL'DA KAN DONDURAN İNFAZ