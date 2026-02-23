İstanbul’da kan donduran infaz: Çinli iş insanını önce öldürüp sonra gömmüşler!
İstanbul'da günlerdir aranan Çinli iş insanı Yong Wang'dan acı haber geldi! Arnavutköy'de bir tarlada elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulunan talihsiz adamın para için infaz edildiği ortaya çıktı. GPS sinyaliyle çözülen sır cinayetin failleri Çin'de kıskıvrak yakalanırken, kan donduran vahşetin bütün ayrıntılarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
İstanbul'da 24 Ocak'tan bu yana kayıp olan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang'ın akıbeti belli oldu. Bakırköy'den Arnavutköy'e uzanan kanlı infazın izini süren emniyet ekipleri, Wang'ın kiralık aracındaki GPS cihazını takip ederek Arnavutköy'de metruk bir tarlaya ulaştı. Yapılan kazı çalışmalarında, talihsiz adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.
İNFAZ EDİP TARLAYA GÖMMÜŞLER
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı detaylara göre, ekipler tarlada kazı yaptığında vahşetin boyutu da ortaya çıktı. Çinli iş insanının hem ellerinin ve ayaklarının hem de ağzının koli bandıyla sıkıca bağlandığı tespit edildi. İnfazın ardından iş insanının tarlaya gömüldüğü anlaşıldı.
KATİL ZANLILARI ÇİN'E KAÇTI
Cinayetin hemen ardından titiz bir çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri, şüphelilerin izini yurt dışında buldu. Biri kadın toplam 10 şüphelinin cinayetten hemen sonra Türkiye'den kaçarak Çin'e gittiği saptandı.
FAİLLER KISKIVRAK YAKALANDI
Firari katil zanlıları için vakit kaybetmeden Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarıldı. Uluslararası iş birliği neticesinde, Çin'e kaçan şüphelilerin tamamının orada gözaltına alındığı öğrenildi. Faillerin Türkiye'ye iade süreci ve soruşturma derinleşiyor.
PARA İÇİN KURULAN ÖLÜM TUZAĞI
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre vahşetin temelinde gasp yatıyor. Şüphelilerin 38 yaşındaki iş insanını parası için hedef aldığı ve planlı bir şekilde pusuya düşürerek infaz ettikleri değerlendiriliyor.
KAMERA KAYITLARI DİDİK DİDİK İNCELENİYOR
Emniyet birimleri şimdi kanlı yolculuğun rotasını çözmeye odaklandı. Yong Wang'ın Bakırköy'de kaldığı otelden çıkarılarak Arnavutköy'deki o tarlaya nasıl ve kimler tarafından götürüldüğü, yüzlerce saatlik kamera kaydı incelenerek aydınlatılıyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Çinli iş insanı Yong Wang nasıl bulundu? 24 Ocak'tan beri kayıp olan iş insanı, kullandığı kiralık aracın GPS sinyalinin Arnavutköy'de bir tarladan gelmesi üzerine yapılan kazı çalışmasıyla bulundu.
- Vahşetin detayları neler? Wang'ın elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanmış şekilde infaz edildiği ve bir tarlaya gömüldüğü belirlendi.
- Katiller yakalandı mı? Evet, olayla ilgili tespit edilen biri kadın 10 şüpheli kaçtıkları Çin'de kırmızı bülten ve uluslararası iş birliği sayesinde yakalandı.
- Cinayetin sebebi ne? İlk bulgular ve adli kaynaklar, cinayetin gasp amaçlı işlendiğini ve iş insanının parası için hedef alındığını gösteriyor.