ABD ve İran hattında kritik eşik: Avrupa'da gizli sevkiyat Girit'te mühimmat alarmı!

Avrupa Birliği cephesinde İran'a yönelik olası bir Amerikan müdahalesine dair resmi söylem "savaşa mesafeli" olsa da sahadaki askeri hareketlilik farklı bir tablo ortaya koyuyor. İngiltere ve Fransa kamuoyuna "dahil değiliz" mesajı verirken, üslerdeki hazırlıklar, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ndeki sevkiyat ve Doğu Akdeniz'deki yoğunluk dikkat çekerken A Haber ekipleri İngiltere ve Yunanistan'dan dikkat çeken detaylar paylaştı.

LONDRA'NIN İKİLİ STRATEJİSİ

Avrupa'nın savaşa bakış açısını değerlendiren A Haber İngiltere Muhabiri Alparslan Düven, "Tabii Avrupa'nın bakış açısı şimdilik açıkçası çok fazla savaş taraftarı olduklarını söyleyemem. Fakat yine de İngiltere ve Fransa, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir operasyon için kendi üslerini uluslararası hukuku göz önüne alarak kullanamayacağını sık sık dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.