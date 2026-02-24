ABD ve İran hattında kritik eşik: Avrupa'da gizli sevkiyat Girit'te mühimmat alarmı!
Ortadoğu ve bölge coğrafyası büyük bir savaşın eşiğine sürüklenirken, ABD’nin askeri hareketliliği ve Avrupa ülkelerinin perde arkasındaki stratejileri dünya gündemini sarsıyor. İngiltere ve Fransa "savaş dışıyız" mesajı verse de askeri üslerdeki hareketlilik ve Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki devasa mühimmat yığınağı, olası bir İran müdahalesinin sinyallerini veriyor. A Haber muhabirleri Alparslan Düven ve İlhan Tahsin, Londra ve Atina hattındaki sıcak gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla aktardı.
Avrupa Birliği cephesinde İran'a yönelik olası bir Amerikan müdahalesine dair resmi söylem "savaşa mesafeli" olsa da sahadaki askeri hareketlilik farklı bir tablo ortaya koyuyor. İngiltere ve Fransa kamuoyuna "dahil değiliz" mesajı verirken, üslerdeki hazırlıklar, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ndeki sevkiyat ve Doğu Akdeniz'deki yoğunluk dikkat çekerken A Haber ekipleri İngiltere ve Yunanistan'dan dikkat çeken detaylar paylaştı.
LONDRA'NIN İKİLİ STRATEJİSİ
Avrupa'nın savaşa bakış açısını değerlendiren A Haber İngiltere Muhabiri Alparslan Düven, "Tabii Avrupa'nın bakış açısı şimdilik açıkçası çok fazla savaş taraftarı olduklarını söyleyemem. Fakat yine de İngiltere ve Fransa, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir operasyon için kendi üslerini uluslararası hukuku göz önüne alarak kullanamayacağını sık sık dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.
"ABD UNSURLARI İNGİLTERE'DE"
İngiltere'nin geçmişteki askeri yardımlarına ve Gazze sürecindeki rolüne dikkat çeken Düven, "Özellikle Gazze soykırımında İngiltere'nin dahlinin oldukça büyük olduğunu gördük ve hem istihbarat hem askeri anlamda her türlü desteği verdi. İngiltere'nin her ne kadar 'ben yokum' dese de yine perde arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri unsurlarına ev sahipliği yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz" sözleriyle bölgedeki gizli trafiği deşifre etti.
İNGİLİZ PETROL DEVLERİ BÖLGEDE FAALİYETTE
Öte yandan İngiliz enerji devlerinin bölgedeki faaliyetlerine değinen Düven, "İngiltere zaten İran'la iş birliklerini öyle veya böyle bir şekilde perde arkasından yürütüyor. Son olarak da İngiliz petrol devi BP'nin o bölgedeki faaliyetlerinin yoğunlaştığını duyuyoruz" diyerek ekonomik çıkarların savaş siyasetindeki rolünü vurguladı.
TAHRAN'DAN AVRUPA'YA MÜTEKABİLİYET MESAJI
İran ile Avrupa Birliği arasındaki tırmanan gerilimin askeri yansımalarını aktaran Alparslan Düven, "İran Dışişleri Bakanlığı hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terör örgütü ilan edildiğini duyurmuştu. Bu kararın mütekabiliyet ilkesi gereği alındığı ifade edilmişti" dedi.
İRAN YAŞANANLAR HAKKINDA NE DİYOR?
Tahran yönetiminin Avrupa'ya yönelik net bir mesaj verdiğini belirten Düven, "İran belki Avrupa Birliği'ne şu mesajı da veriyor: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir müdahalesi sırasında eğer Avrupa Birliği unsurları da yer alırsa biz otomatikman bu ülkeleri terör ülkesi olarak değerlendireceğiz ve cevabı verilecek" sözleriyle bölgedeki tehdit seviyesinin ciddiyetini ortaya koydu.