ABD-İran gerilimi göstermelik mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Trump anlaşma olsa da olmasa da vurur

ABD ve İran arasında savaş gerilimi devam ederken, nükleer müzakerelerin 26 Şubat perşembe günü Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Diplomasi trafiğinin yanı sıra karşılıklı tehditlerin sürmesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" sorusunu akıllara getirirken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Orta Doğu'daki kritik süreç masaya yatırıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ABD'nin İran ile anlaşma yapsa da yapmasa da saldırıya geçeceğini belirterek "İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirler fakat kara harekatı kesinlikle olmaz" dedi. A Haber Tahran muhabiri bölgedeki son durumu aktarırken İran'da savaş tedirginliğinin sürdüğünü belirtti.

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği sürmesine rağmen Orta Doğu'da atılan adımlar gerilimi artırmaya devam ediyor. Washington ve Tahran kanadından yapılan peş peşe sert açıklamaların ardından müzakarelerin 26 Şubat 2026 Perşembe günü yeniden Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Öte yandan ABD'nin bölgeye 50 bin askerini sevk etmesinin ve İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast iddialarının konuşulmasıyla Tahran'da savunma hazırlıklarını hızlandı. ABD İRAN'A GERÇEKTEN SALDIRACAK MI? Yapılan görüşmelerin ardından savaş ihtimali artarken, ABD'nin haftalardır süren tehditlerinin ardından saldırıya geçmemesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi. A Haber'de Canan Barlas İle Gündem programında ABD-İran meselesi masaya yatırılırken Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'daki son durumu aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü "TRUMP ANLAŞMA OLSA DA OLMASA DA VURUR" Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, ABD-İran görüşmelerin i ele alarak Trump'ı temsilen Witkoff ve Kushner'in katılmasına dikkat çekerek "Trump'ın burada damadını ve özel yöneticilerini göndermedeki maksatı bence bir ticaret konuşuluyor. Trump buradan 'ne alırım'ı şu anda nereye yerleştiriyorsunuz. İran'ın petrolü üzerinden, belki de Avrupa'daki bloke edilmiş paralarını kullandırmak vaadiyle bir pazarlık dönüyor." dedi. Olası bir askeri müdahale senaryosuna da değinen Güçlü, "ABD vurur mu? Anlaşarak da vurur, anlaşmasa da vurur. İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirleyerek, İsrail'i tedavi etmek için o şekilde vuracak. Bir kara operasyon kesinlikle olmaz; sadece bazı hassas hedeflerle teknolojik vuruşlarla bu işi halleder" kullanıldı.