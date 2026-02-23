ABD-İran gerilimi göstermelik mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Trump anlaşma olsa da olmasa da vurur
ABD ve İran arasında savaş gerilimi devam ederken, nükleer müzakerelerin 26 Şubat perşembe günü Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Diplomasi trafiğinin yanı sıra karşılıklı tehditlerin sürmesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" sorusunu akıllara getirirken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Orta Doğu'daki kritik süreç masaya yatırıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ABD'nin İran ile anlaşma yapsa da yapmasa da saldırıya geçeceğini belirterek "İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirler fakat kara harekatı kesinlikle olmaz" dedi. A Haber Tahran muhabiri bölgedeki son durumu aktarırken İran'da savaş tedirginliğinin sürdüğünü belirtti.
ABD ve İran arasında diplomasi trafiği sürmesine rağmen Orta Doğu'da atılan adımlar gerilimi artırmaya devam ediyor. Washington ve Tahran kanadından yapılan peş peşe sert açıklamaların ardından müzakarelerin 26 Şubat 2026 Perşembe günü yeniden Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Öte yandan ABD'nin bölgeye 50 bin askerini sevk etmesinin ve İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast iddialarının konuşulmasıyla Tahran'da savunma hazırlıklarını hızlandı.
Yapılan görüşmelerin ardından savaş ihtimali artarken, ABD'nin haftalardır süren tehditlerinin ardından saldırıya geçmemesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi. A Haber'de Canan Barlas İle Gündem programında ABD-İran meselesi masaya yatırılırken Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'daki son durumu aktardı.
"TRUMP ANLAŞMA OLSA DA OLMASA DA VURUR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, ABD-İran görüşmelerin i ele alarak Trump'ı temsilen Witkoff ve Kushner'in katılmasına dikkat çekerek "Trump'ın burada damadını ve özel yöneticilerini göndermedeki maksatı bence bir ticaret konuşuluyor. Trump buradan 'ne alırım'ı şu anda nereye yerleştiriyorsunuz. İran'ın petrolü üzerinden, belki de Avrupa'daki bloke edilmiş paralarını kullandırmak vaadiyle bir pazarlık dönüyor." dedi. Olası bir askeri müdahale senaryosuna da değinen Güçlü, "ABD vurur mu? Anlaşarak da vurur, anlaşmasa da vurur. İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirleyerek, İsrail'i tedavi etmek için o şekilde vuracak. Bir kara operasyon kesinlikle olmaz; sadece bazı hassas hedeflerle teknolojik vuruşlarla bu işi halleder" kullanıldı.
TRUMP'IN ZOR KARARI: POPÜLARİTE Mİ SAVAŞ MI?
ABD'deki siyasi dengelerin Trump'ın elini zorlaştırdığını ifade eden Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Trump'ın aslında İran'a müdahalede yanlış bir hamlesi, Trump'ın Amerika'daki bütün popülaritesini yerin ortada sokabilecektir. Bu nedenle Trump'ın çok zor bir karar bu" dedi. Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısı için masasına pek çok planın getirildiğini belirten Kurtuluş Tayiz; "Trump'ın önüne envai çeşit planlar konuluyor. İran'da orduyu ayıran ve devrim muhafızlarından ayıran planlar ve bunların arasında İsrail'i müdafaa etmek içinde projeler yer alıyor. Ama bence asıl önemli olan "ABD Başkanı'nın önüne getirilen planda Trump'ı ABD'deki etkinliğine ve popülerliğine zorlanan projeler bunlar. Bence bu olaydan çıkacak sonuç bu savaş biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.
TAHRAN VE WASHINGTON HATTINDA ÇELİŞKİLİ MESAJLAR
A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, Witkoff'un uranyum zenginleştirmesini ilişkin yaptığı açıklamayı aktararak; "Steve Witkoff İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere temsilcilik etmektedir. İran da her fırsatında böyle bir teslimiyet, böyle diz çökme olmayacaktır; biz ancak adil müzakereye hazırız, işte adil bir anlaşmaya hazırız yönünde ifadeler kullanıyor." dedi.
Karabağ açıklamalarının devamında; ABD kanadında çelişkili açıklamaların olduğuna dikkat çekerek "İşte o arka müzakere masasında tam olarak taraflar arasında nasıl bir süreç yaşanıyor, o konuyla ilgili çelişkili açıklamalar var. Steve Witkoff bu tam bu konuşması sırasında Donald Trump'ın bu müzakereler başlamadan önce kendisine iki hususun altını çizdiğini ifade ediyor. Onlardan birisi şudur: İran'ın uranyum zenginleştirmesi olmayacaktır ve diğer taraftan bugüne kadar zenginleştiği uranyumu da yurt dışına gönderecek, yani İran içinde kalmayacak. Ancak bu konuşmadan bir iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tam farklı ifadeler kullanmıştı. Müzakere masasında İran için sıfır uranyum zenginleştirme meselesi gündeme gelmedi demişti. Yani farklı iki çelişkili açıklama." ifadelerini kullandı.