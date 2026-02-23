CANLI YAYIN

ABD-İran gerilimi göstermelik mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Trump anlaşma olsa da olmasa da vurur

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD-İran gerilimi göstermelik mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Trump anlaşma olsa da olmasa da vurur

ABD ve İran arasında savaş gerilimi devam ederken, nükleer müzakerelerin 26 Şubat perşembe günü Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Diplomasi trafiğinin yanı sıra karşılıklı tehditlerin sürmesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" sorusunu akıllara getirirken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Orta Doğu'daki kritik süreç masaya yatırıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ABD'nin İran ile anlaşma yapsa da yapmasa da saldırıya geçeceğini belirterek "İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirler fakat kara harekatı kesinlikle olmaz" dedi. A Haber Tahran muhabiri bölgedeki son durumu aktarırken İran'da savaş tedirginliğinin sürdüğünü belirtti.

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği sürmesine rağmen Orta Doğu'da atılan adımlar gerilimi artırmaya devam ediyor. Washington ve Tahran kanadından yapılan peş peşe sert açıklamaların ardından müzakarelerin 26 Şubat 2026 Perşembe günü yeniden Cenevre'de yapılacağı bildirildi. Öte yandan ABD'nin bölgeye 50 bin askerini sevk etmesinin ve İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast iddialarının konuşulmasıyla Tahran'da savunma hazırlıklarını hızlandı.

ABD İRAN'A GERÇEKTEN SALDIRACAK MI?

Yapılan görüşmelerin ardından savaş ihtimali artarken, ABD'nin haftalardır süren tehditlerinin ardından saldırıya geçmemesi "ABD-İran gerilimi göstermelik mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi. A Haber'de Canan Barlas İle Gündem programında ABD-İran meselesi masaya yatırılırken Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'daki son durumu aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP ANLAŞMA OLSA DA OLMASA DA VURUR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, ABD-İran görüşmelerin i ele alarak Trump'ı temsilen Witkoff ve Kushner'in katılmasına dikkat çekerek "Trump'ın burada damadını ve özel yöneticilerini göndermedeki maksatı bence bir ticaret konuşuluyor. Trump buradan 'ne alırım'ı şu anda nereye yerleştiriyorsunuz. İran'ın petrolü üzerinden, belki de Avrupa'daki bloke edilmiş paralarını kullandırmak vaadiyle bir pazarlık dönüyor." dedi. Olası bir askeri müdahale senaryosuna da değinen Güçlü, "ABD vurur mu? Anlaşarak da vurur, anlaşmasa da vurur. İran'la anlaşarak nereleri vuracağını belirleyerek, İsrail'i tedavi etmek için o şekilde vuracak. Bir kara operasyon kesinlikle olmaz; sadece bazı hassas hedeflerle teknolojik vuruşlarla bu işi halleder" kullanıldı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN ZOR KARARI: POPÜLARİTE Mİ SAVAŞ MI?

ABD'deki siyasi dengelerin Trump'ın elini zorlaştırdığını ifade eden Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Trump'ın aslında İran'a müdahalede yanlış bir hamlesi, Trump'ın Amerika'daki bütün popülaritesini yerin ortada sokabilecektir. Bu nedenle Trump'ın çok zor bir karar bu" dedi. Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısı için masasına pek çok planın getirildiğini belirten Kurtuluş Tayiz; "Trump'ın önüne envai çeşit planlar konuluyor. İran'da orduyu ayıran ve devrim muhafızlarından ayıran planlar ve bunların arasında İsrail'i müdafaa etmek içinde projeler yer alıyor. Ama bence asıl önemli olan "ABD Başkanı'nın önüne getirilen planda Trump'ı ABD'deki etkinliğine ve popülerliğine zorlanan projeler bunlar. Bence bu olaydan çıkacak sonuç bu savaş biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER CENEVRE'DE! İRAN'DA OLASI SAVAŞ DURUMUNA HAZIRLIK

TAHRAN VE WASHINGTON HATTINDA ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, Witkoff'un uranyum zenginleştirmesini ilişkin yaptığı açıklamayı aktararak; "Steve Witkoff İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere temsilcilik etmektedir. İran da her fırsatında böyle bir teslimiyet, böyle diz çökme olmayacaktır; biz ancak adil müzakereye hazırız, işte adil bir anlaşmaya hazırız yönünde ifadeler kullanıyor." dedi.


Karabağ açıklamalarının devamında; ABD kanadında çelişkili açıklamaların olduğuna dikkat çekerek "İşte o arka müzakere masasında tam olarak taraflar arasında nasıl bir süreç yaşanıyor, o konuyla ilgili çelişkili açıklamalar var. Steve Witkoff bu tam bu konuşması sırasında Donald Trump'ın bu müzakereler başlamadan önce kendisine iki hususun altını çizdiğini ifade ediyor. Onlardan birisi şudur: İran'ın uranyum zenginleştirmesi olmayacaktır ve diğer taraftan bugüne kadar zenginleştiği uranyumu da yurt dışına gönderecek, yani İran içinde kalmayacak. Ancak bu konuşmadan bir iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tam farklı ifadeler kullanmıştı. Müzakere masasında İran için sıfır uranyum zenginleştirme meselesi gündeme gelmedi demişti. Yani farklı iki çelişkili açıklama." ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

MÜZAKERE PERŞEMBE GÜNÜ

Ekber Karabağ, Umman Dışişleri Bakanı tarafından ABD-İran arasındaki 3. müzakerenin 26 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacağını belirterek "Umman'dan gelen son açıklamada İran ve Amerika Birleşik Devletleri yeniden Perşembe günü müzakere masasına oturacak. Yine daha önce iki müzakerelerde olduğu gibi Umman bu müzakerelere ev sahipliği yapacaktır. Ne kadar bu görüşmeler Cenevre'de yapılmış olsa da, İran'dan gelen yine son açıklamada Abbas Arakçi hazırladıkları o öneriyi, teklifi bir iki gün içinde tamamlayacaklarını, bunu ülke liderinin onayının ardından bu yeni üçüncü tur müzakerelere yetiştireceklerini ifade ediyor. İran'ın teklifinde neler yer alacak onu bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

İRAN SOKAKLARI VE ÜNİVERSİTELERDE TANSİYON YÜKSELİYOR

İran'ın toplumsal hareketliliği bizzat yerinde gözlemleyen Ekber Karabağ, Tahran Üniversitesi'nin karışıklığın yaşandığına dikkat çekerek, "Son iki gündür Tahran üniversitelerinde gerginlik söz konusudur. İran'daki üniversiteler uzunca süredir bu ülkedeki olaylar dolayısıyla kapalıydı. Ancak dünden itibaren açıldı ve bu üniversiteler açılır açılmaz işte gerginlik yaşandı. Yönetim karşıtı bazı gösteriler oldu, bazen zaman zaman işte ben Şerif Üniversitesi'nde son iki gündür hem dün hem bugün bizzat bu gösterileri yakından izleme imkanım oldu. Karşıt gruplar arasında zaman zaman işte gerginlik de söz konusu oldu.

Ve benim dikkat çektiğim bir husus vardı; işte burada Pehlevi'nin ön plana çıkması. Yani sokaklarda Pehlevi'nin ön plana çıkmasını ben yadırgamadım, normalde sonuçta diyelim ortada bir 1000 kişi 2000 kişi var, bir iki üç kişi slogan atıyorsa diğerleri de buna uyuyordu. Ancak üniversite gibi bir ortamda Pehlevi'nin isminin öğrenciler tarafından yani dile getirilmesi benim çok dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

ABDden İrana 48 saat süreABDden İrana 48 saat süre ABD'DEN İRAN'A 48 SAAT SÜRE
ABD: İran bir haftada nükleer bomba yapabilirABD: İran bir haftada nükleer bomba yapabilir ABD: İRAN BİR HAFTADA NÜKLEER BOMBA YAPABİLİR
İrandan kritik adım: UAEA Başkanı ile ABD zirvesiİrandan kritik adım: UAEA Başkanı ile ABD zirvesi İRAN'DAN KRİTİK ADIM: UAEA BAŞKANI İLE ABD ZİRVESİ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın