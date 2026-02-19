Trump'tan Tahran'a "Diego Garcia" üzerinden tehdit: Vururuz | ABD-İran geriliminden son detaylar A Haber'de
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü. Gerilim tırmanırken ABD'den gelen açıklamada İran'ın anlaşma yapması gerektiği belirtilerek "Vurmak için neden çok akıllıca davranmamaları olur" denildi. Ayrıca Washington, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üzerinden İran'a saldırı tehdidinde bulundu. A Haber Washington ve Tahran'dan son detayları aktarırken canlı yayında uzman isimler kritik değerlendirmelerde bulundu.
BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A AÇIK TEHDİT
ABD-İran arasında savaş gerilimi hızla yükselirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tahran'a saldırı mesajı verildi. Buna göre Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var. Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." ifadelerine yer verdi.
TRUMP: DIEGO GARCIA ÜZERİNDEN İRAN'I VURURUZ
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.
İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.
A HABER'DE KRİTİK YORUM: BU SİLAHLAR İLLAKİ PATLAYACAK
Ortadoğu'da beklenen büyük savaşın hazırlıkları sürerken, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekiyor. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "İsrail ile haftalarca sürecek bir savaş geliyor. ABD, Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı ve Hint-Pasifik Komutanlığı olmak üzere üç ana küresel gücünü buraya yığdı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki komuta merkezinin Bahreyn'deki devasa deniz üssü olduğunu belirten stratejistler, oradaki dört yıldızlı bir amiralin tüm Ortadoğu deniz operasyonlarını yönettiğini, "ABD, Kuzey ve Latin Amerika hariç tüm küresel gücünü bölgeye topladı, bu silahlar illaki patlayacak" sözleriyle aktardı.
ÇİN'İN İRAN'A SAĞLADIĞI STRATEJİK RADAR KALKANI
İran'ın savunma hattında Çin'in oynadığı rol, Pentagon'un hesaplarını bozuyor. Özellikle Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta yaşanan radar hatalarının ardından Çin'in İran'a çok gelişmiş sistemler sağladığı belirtiliyor. Kemal Olçar, "Çinliler İran bölgesine 600-700 kilometre menzilli radarlar koydu. Bu radarlar 150 metre derinlikten gelebilecek saldırıları bile durdurabilecek kapasitede" ifadelerini kullandı. Sistemin başarısına dikkat çeken analizciler, Çin'in tatbikat bahanesiyle bu silahları İran'a bıraktığını, "Pentagon şu an durmuş durumda çünkü pilotsuz veya F-35 gibi uçakları bile görebilecek bir radar ağıyla karşı karşıyalar" sözleriyle durumu özetledi.
HAYALET UÇAKLAR VE UÇAK GEMİSİ REKABETİ
İsrail'in F-35 ve F-15I modellerini kullandığını belirten Askeri Stratejist Olçar, Çin savunma sistemlerinin bu uçaklara karşı etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, "Dünyada bu radarların göremeyeceği tek uçak F-22 Raptorlardır ve ABD bu yüzden ikinci uçak gemisi Gerald R. Ford'u bölgeye getirdi" ifadelerini kullandı. Daha eski model olan Abraham Lincoln ve Nimitz sınıflarına kıyasla Ford tipi gemilerin çok daha gelişmiş olduğunu kaydeden Olçar, bu hamlenin İran'ın balistik füze tehdidine karşı yapıldığını, "İran'ın elinde 2 bin ile 5 bin arasında balistik füze olduğu tahmin ediliyor, bu rakam İsrail'in Demir Kubbe'sini etkisiz hale getirebilecek bir güç" sözleriyle aktardı.
İRAN'IN COĞRAFİ AVANTAJI VE FÜZE GÜCÜ
Savaşın sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda zorlu arazi şartlarıyla da şekilleneceği öngörülüyor. İran'ın güneyindeki dağlık ve vadilerle dolu topoğrafyanın askeri harekatı zorlaştırdığı belirtiliyor. Askeri Stratejist Olçar, "İran coğrafyası arazi arızalı, derin vadiler ve yüksek tepelerle dolu. Bu durum kara harekatını imkansız hale getirirken hava operasyonlarını da riskli kılıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın geçmişte İsrail'e attığı seyir ve balistik füzelerin yarattığı etkiye değinen stratejist, "Haziran ayındaki savaşta atılan 310 füze bile sistemi zorlamıştı, şimdi binlerce füzeden bahsediliyor ki bu muazzam bir misilleme gücü oluşturur" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
WASHINGTON VE TAHRAN'DAN SON DETAYLAR A HABER'DE
Cenevre'de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde İran tarafı kapıyı aralayan mesajlar verse de taraflar arasındaki görüş ayrılıkları derinliğini koruyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran tarafı bazı temel ilkeler konusunda anlaştıklarını ve bu çerçevede hareket edeceklerini bildirdi, yapılan açıklamalar olumlu olsa da sahadaki atmosfer aynı şeyi söylemiyor" sözlerini kaydetti. İran'ın nükleer tesisleri yeniden denetime açma konusunda esneklik gösterebileceğini belirten Karabağ, "Abbas Arakçi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile görüşmesi İran'ın bu konuda taviz verebileceğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Ancak ABD kanadından gelen tepkiler bu iyimser havayı dağıtıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Donald Trump'ın kırmızı çizgilerini İran hala kabul etmiş değil" diyerek masadaki tıkanıklığa dikkat çekti.
ASKERİ HAREKETLİLİK: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA
Diplomatik temaslar sürerken ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatı hız kesmeden devam ediyor. Stratejik sevkiyatın detaylarını paylaşan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Gerald Ford uçak gemisi hala Atlantik'te ilerliyor ve hedef Orta Doğu'da Abraham Lincoln ile çift uçak gemisi gücü oluşturmak" bilgisini paylaştı. ABD istihbarat birimlerinin İran üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Sapmaz, "U-2 casus uçakları ve Awacs'lar ile İran'ın nükleer tesisleri ve füze üsleri 7/24 izleniyor, Devrim Muhafızları'nın komuta zinciri haritalandırılıyor" sözleriyle hazırlıkların boyutunu aktardı.