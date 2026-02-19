Trump'tan Tahran'a "Diego Garcia" üzerinden tehdit: Vururuz | ABD-İran geriliminden son detaylar A Haber'de

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü. Gerilim tırmanırken ABD'den gelen açıklamada İran'ın anlaşma yapması gerektiği belirtilerek "Vurmak için neden çok akıllıca davranmamaları olur" denildi. Ayrıca Washington, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üzerinden İran'a saldırı tehdidinde bulundu. A Haber Washington ve Tahran'dan son detayları aktarırken canlı yayında uzman isimler kritik değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İran arasında savaş gerilimi hızla yükselirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tahran'a saldırı mesajı verildi. Buna göre Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var. Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." ifadelerine yer verdi.

TRUMP: DIEGO GARCIA ÜZERİNDEN İRAN'I VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.

ABD'DEN ORTADOĞU'YA YIĞINAK!

A HABER'DE KRİTİK YORUM: BU SİLAHLAR İLLAKİ PATLAYACAK

Ortadoğu'da beklenen büyük savaşın hazırlıkları sürerken, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekiyor. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "İsrail ile haftalarca sürecek bir savaş geliyor. ABD, Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı ve Hint-Pasifik Komutanlığı olmak üzere üç ana küresel gücünü buraya yığdı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki komuta merkezinin Bahreyn'deki devasa deniz üssü olduğunu belirten stratejistler, oradaki dört yıldızlı bir amiralin tüm Ortadoğu deniz operasyonlarını yönettiğini, "ABD, Kuzey ve Latin Amerika hariç tüm küresel gücünü bölgeye topladı, bu silahlar illaki patlayacak" sözleriyle aktardı.

ÇİN'İN İRAN'A SAĞLADIĞI STRATEJİK RADAR KALKANI

İran'ın savunma hattında Çin'in oynadığı rol, Pentagon'un hesaplarını bozuyor. Özellikle Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta yaşanan radar hatalarının ardından Çin'in İran'a çok gelişmiş sistemler sağladığı belirtiliyor. Kemal Olçar, "Çinliler İran bölgesine 600-700 kilometre menzilli radarlar koydu. Bu radarlar 150 metre derinlikten gelebilecek saldırıları bile durdurabilecek kapasitede" ifadelerini kullandı. Sistemin başarısına dikkat çeken analizciler, Çin'in tatbikat bahanesiyle bu silahları İran'a bıraktığını, "Pentagon şu an durmuş durumda çünkü pilotsuz veya F-35 gibi uçakları bile görebilecek bir radar ağıyla karşı karşıyalar" sözleriyle durumu özetledi.

HAYALET UÇAKLAR VE UÇAK GEMİSİ REKABETİ

İsrail'in F-35 ve F-15I modellerini kullandığını belirten Askeri Stratejist Olçar, Çin savunma sistemlerinin bu uçaklara karşı etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, "Dünyada bu radarların göremeyeceği tek uçak F-22 Raptorlardır ve ABD bu yüzden ikinci uçak gemisi Gerald R. Ford'u bölgeye getirdi" ifadelerini kullandı. Daha eski model olan Abraham Lincoln ve Nimitz sınıflarına kıyasla Ford tipi gemilerin çok daha gelişmiş olduğunu kaydeden Olçar, bu hamlenin İran'ın balistik füze tehdidine karşı yapıldığını, "İran'ın elinde 2 bin ile 5 bin arasında balistik füze olduğu tahmin ediliyor, bu rakam İsrail'in Demir Kubbe'sini etkisiz hale getirebilecek bir güç" sözleriyle aktardı.

İRAN'IN COĞRAFİ AVANTAJI VE FÜZE GÜCÜ

Savaşın sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda zorlu arazi şartlarıyla da şekilleneceği öngörülüyor. İran'ın güneyindeki dağlık ve vadilerle dolu topoğrafyanın askeri harekatı zorlaştırdığı belirtiliyor. Askeri Stratejist Olçar, "İran coğrafyası arazi arızalı, derin vadiler ve yüksek tepelerle dolu. Bu durum kara harekatını imkansız hale getirirken hava operasyonlarını da riskli kılıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın geçmişte İsrail'e attığı seyir ve balistik füzelerin yarattığı etkiye değinen stratejist, "Haziran ayındaki savaşta atılan 310 füze bile sistemi zorlamıştı, şimdi binlerce füzeden bahsediliyor ki bu muazzam bir misilleme gücü oluşturur" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Cenevre'de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde İran tarafı kapıyı aralayan mesajlar verse de taraflar arasındaki görüş ayrılıkları derinliğini koruyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran tarafı bazı temel ilkeler konusunda anlaştıklarını ve bu çerçevede hareket edeceklerini bildirdi, yapılan açıklamalar olumlu olsa da sahadaki atmosfer aynı şeyi söylemiyor" sözlerini kaydetti. İran'ın nükleer tesisleri yeniden denetime açma konusunda esneklik gösterebileceğini belirten Karabağ, "Abbas Arakçi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile görüşmesi İran'ın bu konuda taviz verebileceğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Ancak ABD kanadından gelen tepkiler bu iyimser havayı dağıtıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Donald Trump'ın kırmızı çizgilerini İran hala kabul etmiş değil" diyerek masadaki tıkanıklığa dikkat çekti.

ASKERİ HAREKETLİLİK: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Diplomatik temaslar sürerken ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatı hız kesmeden devam ediyor. Stratejik sevkiyatın detaylarını paylaşan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Gerald Ford uçak gemisi hala Atlantik'te ilerliyor ve hedef Orta Doğu'da Abraham Lincoln ile çift uçak gemisi gücü oluşturmak" bilgisini paylaştı. ABD istihbarat birimlerinin İran üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Sapmaz, "U-2 casus uçakları ve Awacs'lar ile İran'ın nükleer tesisleri ve füze üsleri 7/24 izleniyor, Devrim Muhafızları'nın komuta zinciri haritalandırılıyor" sözleriyle hazırlıkların boyutunu aktardı.

KRİTİK HEDEFLER BELİRLENDİ: NATANZ VE FORDOW LİSTEDE

Olası bir askeri operasyonda vurulması muhtemel stratejik noktalar şimdiden dünya kamuoyunun gündemine oturdu. ABD ve İsrail'in ortak çalışma yürüttüğünü belirten İrfan Sapmaz, "Natanz yer altı uranyum zenginleştirme merkezi ve dağ içindeki Fordow tesisi ilk vurulacak yerler arasında; ayrıca Devrim Muhafızları karargahları ve batı İran'daki füze üsleri de hedef listesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Sapmaz ayrıca, "Siber saldırı hazırlıklarıyla İran'ın savunma ağlarını hackleme ve füze sistemlerini karıştırma planları da masada" diyerek operasyonun kapsamını genişletti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUİKAST SENARYOLARI

Washington kulislerinde askeri harekatın ötesinde siyasi sonuçlar da tartışılmaya başlandı. Donald Trump'ın son dönemde "rejim değişikliği" ifadesini ilk kez telaffuz etmesi, gerilimi farklı bir boyuta taşıdı. Sürece dair değerlendirmelerini sürdüren İrfan Sapmaz, "Siyasi suikastlar ve Hamaney ile Pezeşkiyan'a yönelik saldırı senaryoları şu an plan aşamasında olsa da Donald Trump henüz bu tür bir operasyona onay vermiş değil" sözlerini aktardı. ABD ana akım medyasında savaşın her an başlayabileceği havasının hakim olduğunu belirten Sapmaz, "Tüm bu haberlerin ana amacı Tahran rejimi üzerinde bir baskı politikası oluşturmak ve zaman kazanmak" değerlendirmesinde bulundu

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

"ABD-İSRAİL'DEN ORTAK HAREKAT OLABİLİR"

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

"SON 24 SAATTE ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI YOLA ÇIKTI"

Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran'da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.

"BİRKAÇ HAFTAYA SALDIRI YÜZDE 90 İHTİMAL"

Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington'un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.

PEZEŞKİYAN: ABD-İSRAİL AYAKTA DURMAMIZI İSTEMİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunları girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm kurumların ortak çabası ile aşacaklarını belirterek, "Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, "El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız." diye konuştu.

