Trump'tan Tahran'a "Diego Garcia" üzerinden tehdit: Vururuz | ABD-İran geriliminden son detaylar A Haber'de

ABD-İran arasında savaş gerilimi hızla yükselirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tahran'a saldırı mesajı verildi. Buna göre Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var. Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." ifadelerine yer verdi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun " haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Fotoğraf-Reuters

TRUMP: DIEGO GARCIA ÜZERİNDEN İRAN'I VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.

A HABER'DE KRİTİK YORUM: BU SİLAHLAR İLLAKİ PATLAYACAK

Ortadoğu'da beklenen büyük savaşın hazırlıkları sürerken, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekiyor. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "İsrail ile haftalarca sürecek bir savaş geliyor. ABD, Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı ve Hint-Pasifik Komutanlığı olmak üzere üç ana küresel gücünü buraya yığdı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki komuta merkezinin Bahreyn'deki devasa deniz üssü olduğunu belirten stratejistler, oradaki dört yıldızlı bir amiralin tüm Ortadoğu deniz operasyonlarını yönettiğini, "ABD, Kuzey ve Latin Amerika hariç tüm küresel gücünü bölgeye topladı, bu silahlar illaki patlayacak" sözleriyle aktardı.

ÇİN'İN İRAN'A SAĞLADIĞI STRATEJİK RADAR KALKANI

İran'ın savunma hattında Çin'in oynadığı rol, Pentagon'un hesaplarını bozuyor. Özellikle Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta yaşanan radar hatalarının ardından Çin'in İran'a çok gelişmiş sistemler sağladığı belirtiliyor. Kemal Olçar, "Çinliler İran bölgesine 600-700 kilometre menzilli radarlar koydu. Bu radarlar 150 metre derinlikten gelebilecek saldırıları bile durdurabilecek kapasitede" ifadelerini kullandı. Sistemin başarısına dikkat çeken analizciler, Çin'in tatbikat bahanesiyle bu silahları İran'a bıraktığını, "Pentagon şu an durmuş durumda çünkü pilotsuz veya F-35 gibi uçakları bile görebilecek bir radar ağıyla karşı karşıyalar" sözleriyle durumu özetledi.