Barış Kurulu Gazze için toplandı! Trump: 8 savaş bitti 9. yolda

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını bugün ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "8 savaşı bitirdik, 9. yolda diye düşünüyorum. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor." dedi.

Fotoğraf-AFP

Trump'In açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığı zaman çok daha para harcanıyor. İran'la iyi görüşmeler yapıyoruz, belki 10 gün içinde bir anlaşma yapabiliriz. İran ile anlaşma yapmalıyız.

Gazze'de son görünmüyordu, liderlerin katılımı ile ilerleme kaydedildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı. Türkiye'yi temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun asli arabulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine ayrı ayrı teşekkür edildi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuşmasında, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle." ifadelerini kullandı.

ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını anlatan Witkoff, bu ülkeler arasındaki işbirliği dolayısıyla her bir ülke liderine ayrı ayrı teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleştirilecek olan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun bu kritik toplantısında Bakan Fidan, bölgesel barış ve Gazze'nin geleceğine dair Türkiye'nin kararlı duruşunu uluslararası kamuoyuna hitabı vasıtasıyla bir kez daha ilan edecek.