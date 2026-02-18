İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu

İran, tartışmalı nükleer programı konusunda ABD ile yeni bir dolaylı görüşme turu yürütürken, Salı günü Hürmüz Boğazı’nı canlı ateş tatbikatı nedeniyle geçici olarak kapattığını açıkladı. Bu adım, İran’ın nadir görülen bir güç gösterisi olarak değerlendirildi.

Dünyadaki petrolün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik uluslararası su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki bu açıklama, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini artırdığı ve bölgeye askeri unsurlar sevk ettiği dönemde geldi.

İran'ın bu stratejik boğazı kapattığını duyurması, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yaptığı süreçte ilk kez yaşandı. Ancak boğazın fiilen kapatılıp kapatılmadığı hemen netlik kazanmadı.

Yine de bu nadir ve muhtemelen emsalsiz adımın, Ortadoğu'da yeni bir savaşı tetikleyebilecek gerginliği daha da artırabileceği belirtiliyor.

Görüşmelerin başladığı sırada İran devlet medyası, İran güçlerinin boğaz yönüne doğru canlı füzeler ateşlediğini ve "güvenlik ile denizcilik kaygıları" nedeniyle boğazın birkaç saatliğine kapatılacağını duyurdu.

HAMANEY'DEN SERT MESAJ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD'ye yönelik sert bir uyarıda bulundu.

Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bazen öyle bir tokat yer ki bir daha ayağa kalkamaz" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ'DEN FARKLI TON: "YENİ BİR PENCERE AÇILDI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise daha sonra daha ılımlı bir üslup benimsedi ve görüşmeler konusunda iyimser konuştu.

Arakçi, Cenevre'deki görüşmelere İran heyeti başkanlık ettikten sonra BM'nin silahsızlanma konferansında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlgili tarafların ve daha geniş bölgenin çıkarlarına hizmet edebilecek sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz."

Arakçi ayrıca İran'ın "her türlü tehdit veya saldırganlığa karşı kendini savunmaya tamamen hazır olduğunu" söyledi ve İran'a yönelik herhangi bir saldırının sonuçlarının ülke sınırlarıyla sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Ancak Arakçi, tatbikat ya da Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına dair doğrudan bir açıklama yapmadı.

TRUMP'TAN GÜÇ KULLANMA TEHDİDİ: İRAN "KARŞILIK VERİRİZ" DİYOR

İlk başkanlık döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını sınırlamayı kabul etmesi için güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

İran ise böyle bir durumda karşı saldırı yapacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, protestocuların öldürülmesi nedeniyle de İran'ı tehdit etmişti.