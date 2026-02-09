Bakan Kurum: Avrupa ülkesi büyüklüğünde 455 bin konut bitirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum "5’inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik. Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremleri için yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına dikkat çekti.

Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Depremin ilk anında bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken kalıcı konutlarımızın yapımına da eş zamanlı başladık. 15'inci günde ilk temelleri attık, 'ne aceleniz var' dediler. Dedik ki 'biz milletimize bir söz verdik, o sözü tutacağız.'' 5'inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik. Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.