Epstein'in Türkiye planı: Ekonomiyi hedef alan gizli yazışmalar deşifre oldu

Jefreyy Epstein dosyasındaki gizli belgelerin yayınlanmasıyla küresel elitlerin ve siyasilerin kirli ağları gün yüzüne çıkarken, derin yapının sadece istismar suçu ile sınırlı kalmadığı ve Türkiye'yi de radarlarına aldıkları ortaya çıktı. Mahkeme tutanaklarında yer alan belgelerde Trump'a yakınlığı ile bilinen eski danışmanı Steve Bannon ile Epstein'in Türkiye ekonomisine hedef aldıkları tespit edildi. Yazışmalarda Epstein'in açıkça "Türk parasının değer kaybı mükemmel fırsat" ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan konuklar görüşmeleri değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünya Jeffrey Epstein dosyasındaki yeni belgelerle çalkalanırken, olayın sadece çocuk istismarı ile sınırlı kalmadığı siyasilerden istihbarat ağına kadar pek çok kirli gerçeği ortaya çıkardı. ABD mahkemesi tarafından yayınlanan tutanaklarda Epstein'in Trump'ın en yakını olan Steve Bannon ile Türkiye ekonomisi hedef alan karanlık ittifakını da gözler önüne serdi.

EPSTEİN DOSYASINDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAZIŞMALAR

Epstein ve Bannon'ın 2017 yılına ait yazışmalarından; Epstein'in "Türkiye İran'daki ambargoları engelliyor. Katar ve Hindistan'a koşuyor. Tanrı adına bir hesap açmaya çalıştım fakat senin müşterinin kuralları çok karmaşıktı. Türk parasının değer kaybı mükemmel fırsat." ifadelerini kullandı. Bannon ise "Çok eğlenceli. Tanrı (Türk hisselerini) açığa satıyor. Ben açığa satıyorum." sözlerine yer verdi.

Epstein ve Bannon'ın 2017 yılına ait yazışmaların ardından Türkiye ekonomisinin açıkça hedef alındığı ortaya çıkarken, dosyada Türkiye'ye yönelik hain planlar ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile ilişkisi A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Gazeteci Kurtuluş Tayiz yazışmaların arka planında 17-25 Aralık hain kumpasının olduğuna dikkat çekerken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise İsrail'in amacının Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu vurgulayarak tüm bu olayların arkasında Yahudi Siyonizm aklının olduğuna dikkat çekti. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, ise benzer bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisini hedef alan beşinci kol faaliyetlerinin perde arkasında İsrail'in olduğuna dikkat çekti.

EPSTEİN SKANDALINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİ HEDEF ALDIKLARI YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ALTÜST EDEREK İKTİDARI DERDEST ETMEYİ DÜŞÜNDÜLER"

Türkiye'ye yönelik operasyonların tarihsel sürecini değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "2013-2014 yıllarında Türkiye'ye yönelik operasyonun kaynağı Amerika'ydı; 2018 yılında yaşanan ekonomik abluka ve doların yükseltilmesi krizi, amaçları ise Türkiye ekonomisi daha yerli bir aklın elindeyse, buna ilişkin operasyon ve siyasi hedefleri de vardı." dedi. Bu operasyonun esaslı siyasi hedeflerini vurgulayan Tayiz, "2018'deki o darbenin asıl sebebi, Başkan Erdoğan'ın Suriye'de bir PKK devletine onay verip verilmeyeceği idi. Başkan Erdoğan buna direndiği için ekonomiyi Türkiye'nin başına patlattılar" sözleriyle süreci aktardı. Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'de askeri operasyonları başlatarak bölgesel bir aktör olarak sahaya girdiğini belirten Tayiz, "İsrail yanı başınızda bir PKK'ya devlet istiyor. Buna direnen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Buna karşı neyle durduracaklar? Ekonomiyle durduracaklar. Türkiye'yi ekonomik olarak altüst edebilirlerse iktidarı da derdest edebileceklerini düşünüyorlar" dedi.

"İSRAİL'İN AMACI TÜRKİYE'YE TERÖR İHRAÇ EDİP ZAYIFLATMAK"

İsrail'in bölgedeki karanlık emellerine dikkat çeken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "İsrail, sınırımızın hemen altında bir PKK/PYD devleti kurdurarak Türkiye'ye terör ihraç etmek ve Türkiye'yi zayıflatmak istediler." ifadesini kullandı. Türkiye'nin küresel çaptaki güvenilirliğinin İsrail'i rahatsız ettiğini belirten Şimşek, "Maduro'nun Venezuela altınlarını Türkiye'ye verdiğini ve tüm İslam aleminin Türkiye'ye güvenmesi İsrail'i aşırı derecede rahatsız ediyor" sözleriyle aktardı. Hain darbe girişiminin başarısız olmasıyla gözlerini Türkiye ekonomine çevirdiklerini vurgulayan Şimşek, "17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da başaramadıklarını, 2018'de ekonomik tetikçileriyle doları güçlendirerek güçlendirdiler; tüm bu mantalitenin arkasında Yahudi Siyonizm aklı var" açıklamasında bulundu.

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNİN ARKASINDA İSRAİL VAR"

İsrail'in her seferinde Türkiye'yi en büyük rakip ve düşman olarak gördüklerini belirtmesine değinen A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İsrail, bugün her ne kadar oraya buraya saldırsa dahedefinde bu bölgede gördüğü en büyük rakip, en büyük düşman olarak belirlediği Türkiye'dir" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın küresel kumpaslara boyun eğmediğini belirten Karataş, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmeden önce Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatarak; "Bizim ne yapıp edip muhalefeti desteklememiz ve Erdoğan'ı orada indirmemiz gerekiyor" diyordu. Beşinci kol faaliyetlerinin perde arkasında yine İsrail var" sözleriyle aktardı. Başkan Erdoğan'ı devirmeyi başaramadıkları için kirli kumpaslar kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Karataş, "Başkan Erdoğan kumpaslara gelmediği için, iç ekonomik saldırılar ve ardından Türkiye'de bir iç karışıklık türetip onu indirmeye çalışıyorlar" dedi.

