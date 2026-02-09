Epstein'in Türkiye planı: Ekonomiyi hedef alan gizli yazışmalar deşifre oldu

Dünya Jeffrey Epstein dosyasındaki yeni belgelerle çalkalanırken, olayın sadece çocuk istismarı ile sınırlı kalmadığı siyasilerden istihbarat ağına kadar pek çok kirli gerçeği ortaya çıkardı. ABD mahkemesi tarafından yayınlanan tutanaklarda Epstein'in Trump'ın en yakını olan Steve Bannon ile Türkiye ekonomisi hedef alan karanlık ittifakını da gözler önüne serdi.

Epstein ve Bannon'ın 2017 yılına ait yazışmalarından; Epstein'in "Türkiye İran'daki ambargoları engelliyor. Katar ve Hindistan'a koşuyor. Tanrı adına bir hesap açmaya çalıştım fakat senin müşterinin kuralları çok karmaşıktı. Türk parasının değer kaybı mükemmel fırsat." ifadelerini kullandı. Bannon ise "Çok eğlenceli. Tanrı (Türk hisselerini) açığa satıyor. Ben açığa satıyorum." sözlerine yer verdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

Epstein ve Bannon'ın 2017 yılına ait yazışmaların ardından Türkiye ekonomisinin açıkça hedef alındığı ortaya çıkarken, dosyada Türkiye'ye yönelik hain planlar ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile ilişkisi A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Gazeteci Kurtuluş Tayiz yazışmaların arka planında 17-25 Aralık hain kumpasının olduğuna dikkat çekerken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise İsrail'in amacının Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu vurgulayarak tüm bu olayların arkasında Yahudi Siyonizm aklının olduğuna dikkat çekti. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, ise benzer bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisini hedef alan beşinci kol faaliyetlerinin perde arkasında İsrail'in olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ALTÜST EDEREK İKTİDARI DERDEST ETMEYİ DÜŞÜNDÜLER"

Türkiye'ye yönelik operasyonların tarihsel sürecini değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "2013-2014 yıllarında Türkiye'ye yönelik operasyonun kaynağı Amerika'ydı; 2018 yılında yaşanan ekonomik abluka ve doların yükseltilmesi krizi, amaçları ise Türkiye ekonomisi daha yerli bir aklın elindeyse, buna ilişkin operasyon ve siyasi hedefleri de vardı." dedi. Bu operasyonun esaslı siyasi hedeflerini vurgulayan Tayiz, "2018'deki o darbenin asıl sebebi, Başkan Erdoğan'ın Suriye'de bir PKK devletine onay verip verilmeyeceği idi. Başkan Erdoğan buna direndiği için ekonomiyi Türkiye'nin başına patlattılar" sözleriyle süreci aktardı. Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'de askeri operasyonları başlatarak bölgesel bir aktör olarak sahaya girdiğini belirten Tayiz, "İsrail yanı başınızda bir PKK'ya devlet istiyor. Buna direnen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Buna karşı neyle durduracaklar? Ekonomiyle durduracaklar. Türkiye'yi ekonomik olarak altüst edebilirlerse iktidarı da derdest edebileceklerini düşünüyorlar" dedi.