Simpsonlar’ın kehanetinden Epstein adasına kirli düzen! Karanlık ağ A Haber'de deşifre edildi

Simpsonlar'ın 12. sezon 6. bölümünde geçen ve "Bir adada bazı deli manyaklar gizlice dünyayı yönetiyor" ifadesinin, yıllar sonra Jeffrey Epstein skandalıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Araştırmacı-Yazar Murat Akan, dizinin bu bölümüne işaret ederek, "Bu bölüm 2000 yılında yayınlanıyor. Epstein adası ise 1998'de satın alınıyor. Aradan iki yıl sonra böyle bir mesajın verilmesi tesadüf mü?" sözleriyle dikkat çekici bir ifşaya işaret etti.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden Simpsonlar üzerinden yürütülen "kehanet" tartışmaları, Jeffrey Epstein bağlantıları, Hollywood yapımları ve çocuklara yönelik içeriklerin ardındaki mesajlar A Haber ekranlarında tartışıldı. Uzman isimlerin yaptığı analizlerde, küresel sermaye odaklarının toplumları algı yönetimi ve normalleştirme stratejileriyle dönüştürmeye çalıştığını vurguladı.

MATT GROENING – EPSTEIN BAĞLANTISI

Akan, Simpsonlar'ın yapımcısı Matt Groening'in Jeffrey Epstein ile birebir ilişkilerinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu dizinin yapımcısının Epstein ile bağlantıları artık biliniyor. Dolayısıyla bu mesajlar boşuna değil. Bunlar üzerinden bir algı, ardından da normalleştirme süreci işletiliyor" ifadelerini kullandı.

OLGU, ALGI, NORMALLEŞTİRME STRATEJİSİ

Hollywood yapımları, animasyon dizileri ve dergi kapakları üzerinden üç aşamalı bir strateji yürütüldüğünü belirten Akan, "Önce bir olay ya da plan oluşturuluyor, sonra algı yönetimi yapılıyor, en sonunda da bu durum senaryolarla, filmlerle normalleştiriliyor" sözleriyle sürecin nasıl işlediğini anlattı.