Simpsonlar’ın kehanetinden Epstein adasına kirli düzen! Karanlık ağ A Haber'de deşifre edildi

Dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein dosyası ve Simpsonlar dizisindeki ürpertici detaylar, küresel sistemin insanlığı nasıl bir uçuruma sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber ekranlarında uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen deşifrelerde; çizgi filmlerden Hollywood yapımlarına kadar her alanda uygulanan "normalleştirme" operasyonunun perde arkası ve aile yapısını hedef alan "New Age" planları tüm çıplaklığıyla ifşa edildi.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden Simpsonlar üzerinden yürütülen "kehanet" tartışmaları, Jeffrey Epstein bağlantıları, Hollywood yapımları ve çocuklara yönelik içeriklerin ardındaki mesajlar A Haber ekranlarında tartışıldı. Uzman isimlerin yaptığı analizlerde, küresel sermaye odaklarının toplumları algı yönetimi ve normalleştirme stratejileriyle dönüştürmeye çalıştığını vurguladı.

SİMPSONLAR'IN 26 YIL ÖNCEKİ "ADA" KEHANETİ! A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ

"BİR ADADA KÖTÜ İNSANLAR DÜNYAYI YÖNETİYOR"

Simpsonlar'ın 12. sezon 6. bölümünde geçen ve "Bir adada bazı deli manyaklar gizlice dünyayı yönetiyor" ifadesinin, yıllar sonra Jeffrey Epstein skandalıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Araştırmacı-Yazar Murat Akan, dizinin bu bölümüne işaret ederek, "Bu bölüm 2000 yılında yayınlanıyor. Epstein adası ise 1998'de satın alınıyor. Aradan iki yıl sonra böyle bir mesajın verilmesi tesadüf mü?" sözleriyle dikkat çekici bir ifşaya işaret etti.

MATT GROENING – EPSTEIN BAĞLANTISI

Akan, Simpsonlar'ın yapımcısı Matt Groening'in Jeffrey Epstein ile birebir ilişkilerinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu dizinin yapımcısının Epstein ile bağlantıları artık biliniyor. Dolayısıyla bu mesajlar boşuna değil. Bunlar üzerinden bir algı, ardından da normalleştirme süreci işletiliyor" ifadelerini kullandı.

OLGU, ALGI, NORMALLEŞTİRME STRATEJİSİ

Hollywood yapımları, animasyon dizileri ve dergi kapakları üzerinden üç aşamalı bir strateji yürütüldüğünü belirten Akan, "Önce bir olay ya da plan oluşturuluyor, sonra algı yönetimi yapılıyor, en sonunda da bu durum senaryolarla, filmlerle normalleştiriliyor" sözleriyle sürecin nasıl işlediğini anlattı.

"İFŞALAR VAR AMA AYNI ZAMANDA TASİFİYELER DE VAR"

Küresel sermaye odakları arasında bir güç kavgası yaşandığını dile getiren Akan, "Evet ifşalar oluyor, bazı yapılar deşifre ediliyor ama aynı zamanda yıpranmış yüzler tasfiye ediliyor. Bill Gates bunun örneklerinden biri" dedi.

DİSNEY VE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARI

Programda, Fransız içerik üreticisi Dimitri Rivault'un Disney yapımlarına ilişkin iddiaları da gündeme geldi. Rivault'un açıklamalarına yer verilerek, "Disney çocuk kaçırmayı yıllardır normalleştiriyor. Peter Pan, Pinokyo, Pleasure Island gibi anlatılar bu algıyı eğlence yoluyla işliyor" sözleri aktarıldı.

"EĞLENCE YOLUYLA SUÇA ORTAK EDİLİYORUZ"

Rivault, animasyon ve eğlence parklarının masum olmadığına dikkat çekerek, "Çocuklar uyuşturuluyor, istismar ediliyor, ahlak ortadan kaldırılıyor. Siz fark etmeden bu düzenin bir parçası haline geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BATI'NIN DEĞERLERİ ÇÖKTÜ

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, tartışmanın Batı'nın değer sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Gazze meselesinde de gördük, Batı'nın ürettiği bütün değerler yerle bir oldu. Aydınlar da bu çöküşün içinde" sözleriyle durumu özetledi.

SQUID GAME VE SINIFSAL MESAJLAR

Squid Game dizisine de değinen Akan ise, "Bu tür yapımlar, alt sınıfların gözden çıkarılabileceğini, yoksulların adeta 'böcek' gibi görüldüğünü normalleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN AHLAKI VE KİMLİĞİ HEDEF ALINIYOR"

Akan, küresel yapıların nihai hedefinin toplumsal değerleri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayarak, "Din, örf, adet ve ahlak yok edilirse kimliksiz, sürüleşmiş toplumlar oluşturulur. New Age sapkınlıklarıyla yeni bir din inşa edilmeye çalışılıyor" dedi.

"BİREY DEĞİL, SÜRÜ OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise toplumsal cinsiyet ve aile yapısına yönelik tartışmalara dikkat çekerek, "Cinsiyet, aile, inanç ve değerler yalıtıldığında birey olma kabiliyeti kaybolur, insanlar rüzgâra kapılmış yaprak gibi savrulur" ifadelerini kullandı.

