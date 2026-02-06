Epstein dezenformasyonuna operasyon! Kirli ağın sosyal medya ayaklarına engel

İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Epstein dosyasında görünür hâle gelen kirli sistemi perdelemek için ülkemizi, devleti ve devlet büyüklerini bilgi kirliliği meydana getirerek hedef alan 13 X, 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildi. Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında ayrıca soruşturmalar başlatıldı.

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarındaki "kirli sistemi" perdeleme çabalarına karşı Türkiye'den net bir hamle geldi. İletişim Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen titiz incelemeler sonucunda, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratan organize bir yapı deşifre edildi.

DEZENFORMASYON AĞINA NEŞTER

Yapılan teknik ve içerik incelemeleri; Epstein davası sürecini manipüle ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devlet büyüklerini hedef alan, asılsız iddialarla toplumda infial yaratmaya çalışan hesapları ortaya çıkardı. Bu kapsamda;

13 X (Twitter) hesabı

7 TikTok hesabı

olmak üzere toplamda 20 hesaba yönelik erişim engeli kararı uygulandı.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyon yalnızca erişim engeliyle sınırlı kalmadı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu hesapları yöneten ve bilgi kirliliğini organize eden kullanıcıların kimliklerini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheliler hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devlet organlarını aşağılama" gibi suçlar kapsamında geniş kapsamlı adli soruşturmalar başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, uluslararası alandaki skandalları yerel dezenformasyon malzemesi haline getirmeye çalışan odaklara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.