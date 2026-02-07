Epstein hakkında bomba iddia: Yüz nakli için gizli görüşmelerin kayıtları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı kapsamlı Epstein dosyalarında, ünlü cerrah Dr. Eduardo Rodriguez'in adının tam 38 kez geçtiği belirtildi. Belgeler, Epstein'ın New York'taki seçkin bir klinikte gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve estetik operasyon seçeneklerini değerlendirdiğini gösterdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein belgeleri, kız çocuklarına yönelik suçlamalarla yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, tutuklanmasından bir yıl önce New York'ta dünyanın önde gelen yüz nakli cerrahlarından biriyle gizli estetik görüşmeleri yaptığını ortaya koydu.

Epstein'ın, 2018 yılında Dr. Eduardo Rodriguez ile kendi doktoru Bruce Moskowitz aracılığıyla iletişim kurdu. Söz konusu dönemde, hakkında basında çıkan pedofili iddialarının giderek arttığı ve FBI tarafından tutuklanmasına yalnızca bir yıl kaldığı ifade edildi.

E-POSTALAR RANDEVU TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Dosyalarda yer alan e-postalara göre, Epstein'ın kişisel asistanı Lesley Groff, 10 Temmuz 2018 tarihinde ünlü cerrahla yapılacak görüşme için gerekli evrakları gönderdi. Mesajlarda, Epstein'ın ertesi gün sabah 09.00'da NYU Langone Hastanesi'nde randevusunun bulunduğu bilgisi yer aldı.

Aynı günkü programda, ünlü avukat Kenneth Starr ile öğle yemeği planının da olduğu görüldü. Mesajda, "Medicare kartınızı, United Healthcare kartınızı ve kimliğinizi yanınıza alın" ifadeleri dikkat çekti. Epstein'ın kliniğe ulaşımı için ise "JoJo" olarak bilinen hizmetlisinin eşlik edeceği belirtildi.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI YÜZ NAKLİNİ YAPAN CERRAH

Belgelerde adı geçen Dr. Eduardo Rodriguez, 2015 yılında gönüllü itfaiyeci Patrick Hardison'a uyguladığı kapsamlı yüz nakli ameliyatıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Büyük bir yangında ağır yaralanan Hardison'ın yüzü, kulakları ve saçları tamamen yeniden yapılandırılmış, operasyon tıp dünyasında dönüm noktası olarak görülmüştü.

Patrick Hardison

PARİS'TEN YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMESİ DE BELGELERDE

Dosyalarda yer alan 20 Haziran 2018 tarihli e-postalara göre Epstein ile Dr. Rodriguez arasında yüz yüze görüşmeden önce bir telefon görüşmesinin yapıldığı da ortaya çıktı.

O tarihte Epstein'ın Paris'te bulunduğu, görüşmenin ABD saatiyle 15.00'te planlandığı belirtildi. Asistan Groff'un mesajında, Dr. Rodriguez'in normal şartlarda telefonla danışmanlık yapmadığı, ancak bu görüşme için istisna tanındığı ifadelerinin yer aldığı ifade edildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.