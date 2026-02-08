CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni yayımlanan Adalet Bakanlığı (DOJ) dosyalarında, Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünü duyuran federal bir açıklama ortaya çıktı. Ancak belgede yer alan tarih, Epstein'in New York'taki cezaevi hücresinde resmi olarak ölü bulunduğu zamandan bir gün öncesini gösteriyor.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 1

ABD'de yıllardır tartışılan Jeffrey Epstein dosyasında ortalığı karıştıracak yeni bir belge ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Adalet Bakanlığı'na (DOJ) ait yeni dosyalar arasında Epstein'in ölümünü duyuran federal açıklama bulundu.

Ancak açıklamanın tarihi, Epstein'in hücresinde ölü bulunduğu gün olan 10 Ağustos 2019'dan tam bir gün öncesine, yani 9 Ağustos'a ait. Bu kritik tarih çelişkisi "ölüm önceden mi biliniyordu?" sorusunu yeniden gündeme getirirken, dosyalarda gardiyan ihmalleri, çalışmayan kameralar, kayıp saatler ve gizemli bir 'turuncu figür' iddiası da yer aldı.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 2

BELGE ORTAYA ÇIKTI: "ÖLDÜ" AÇIKLAMASI 24 SAAT ÖNCEDEN Mİ HAZIRLANDI?

Daily Mail'in aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan dosyalar içinde Jeffrey Epstein'in ölümünü duyuran resmi bir federal açıklama bulundu. Açıklama, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı (United States Attorney's Office for the Southern District of New York) tarafından hazırlanmış durumda.

Ancak belge üzerinde yer alan tarih dikkat çekici: 9 Ağustos 2019 Cuma.

Bu tarih, Epstein'in resmi kayıtlara göre ölü bulunduğu gün olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi ile uyuşmuyor.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 3

RESMİ KAYITLAR NE DİYOR? EPSTEIN 10 AĞUSTOS SABAHI BULUNDU

Cezaevi kayıtları ve resmi anlatımlara göre Epstein, Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center (MCC) adlı federal cezaevinde, 10 Ağustos sabahı saat 06.30'dan kısa süre sonra hücresinde tepkisiz halde bulundu.

Resmi bilgilere göre, kahvaltı dağıtımı için hücreye gelen bir infaz koruma memuru Epstein'i hareketsiz şekilde buldu.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 4

Ardından tıbbi personel müdahalede bulundu ancak Epstein kısa süre sonra hayatını kaybetti.

New York Şehri Adli Tabipliği ise ölüm nedenini daha sonra "ası yoluyla intihar" olarak kayıtlara geçirdi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 5

BELGEDE YER ALAN İFADE: "BU SABAH BULUNDU VE ÖLDÜ"

Tartışmanın merkezindeki belgede, dönemin Manhattan ABD Başsavcısı Geoffrey S. Berman'ın ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada Berman, Epstein'in çocuklara yönelik seks ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sabah erken saatlerde Manhattan Islah Merkezi, Jeffrey Epstein'in hücresinde tepkisiz halde bulunduğunu ve kısa süre sonra öldüğünün açıklandığını doğruladı" ifadelerini kullandı.

Berman, açıklamasında yaşananları "rahatsız edici" olarak nitelendirerek, "Bugünkü olaylar son derece rahatsız edici ve bunun Epstein'in çok sayıda mağdurunun mahkemede adalet arayışına bir engel daha oluşturabileceğinin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Berman ayrıca mağdurlara seslenerek, "Şimdiden cesurca ortaya çıkan genç kadınlara ve henüz konuşmamış olanlara tekrar vurguluyorum; yanınızda olmaya kararlıyız ve iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin soruşturmamız sürecek" mesajını verdi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 6

EPSTEIN 6 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI, 1 AY SONRA CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Dosyalara göre Epstein, 6 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış ve o tarihten itibaren Manhattan'daki cezaevinde tutuluyordu.

Epstein, Federal savcılar tarafından reşit olmayan kız çocuklarına yönelik seks ticareti yapmak ve komplo kurmakla suçlu buldu.

Epstein suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu ve yargılanmayı beklerken, tutukluluğunun üzerinden bir aydan biraz fazla süre geçtikten sonra cezaevinde ölü bulundu.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 7

CEZAEVİNDE İHMAL ZİNCİRİ: NÖBETLER YAPILMADI, KONTROLLER ATLANDI

Daily Mail'in haberinde yer alan resmi kayıtlara göre Epstein'in ölümünün ardından, cezaevindeki ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı.

Cezaevi kayıtlarında, Epstein'i gözetlemekle görevli gardiyanların gece boyunca yapmaları gereken kontrolleri yerine getirmediği belirtildi.

Özellikle kritik iki kontrol saati dikkat çekti: 03.00 ve 05.00.

Resmi bulgulara göre bu iki saatte yapılması gereken devriyelerin gerçekleştirilmediği ve kontrollerin atlandığı tespit edildi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 8

KAMERALAR DA ÇALIŞMIYORDU: "GÖRÜNTÜLERDE KRİTİK BOŞLUKLAR VAR"

Skandalın bir diğer boyutu ise güvenlik kameraları oldu.

Epstein'in hücresinin bulunduğu alanı gören kameraların, ölüm gecesi düzgün çalışmadığı ortaya çıktı.

Soruşturmacılar daha sonra en az iki güvenlik kamerasının arızalandığını doğruladı.

Bu arızalar nedeniyle Epstein'in bulunduğu koğuşun izlenmesinde büyük boşluklar oluştuğu ve yetkililerin olayın son anlarını adım adım takip edemediği kaydedildi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 9

"KESİN ÖLÜM SAATİ HALA BELİRLENEMEDİ"

Daily Mail'in haberinde dikkat çeken bir diğer nokta da Epstein'in ölüm saatine dair belirsizlik oldu.

Kamera arızaları ve gardiyan ihmalleri nedeniyle olayın kesin zaman çizelgesi oluşturulamadı.

Haberde, "Bugüne kadar Epstein'in kesin resmi ölüm saatinin belirlenemediği" vurgulandı.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 10

YENİ DOSYALARDA ŞOK DETAY: "TURUNCU FİGÜR" GÖRÜNTÜLERE TAKILDI

Daily Mail'in aktardığına göre yeni yayımlanan DOJ dosyalarında, soruşturmacıların ölüm sonrası dönemde incelediği yeni ayrıntılar da bulunuyor.

Buna göre FBI ve Adalet Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi (Office of Inspector General) araştırmacıları, güvenlik kameralarındaki görüntülerde Epstein'in bulunduğu kata doğru ilerleyen "tanımlanamayan bir figür" olabileceğini değerlendirdi.

Kayıtlarda, Epstein'in koğuşuna yakın bölgede merdivenlerden yukarı çıkan turuncu renkli bir şeklin görüldüğü belirtildi.

Soruşturmacılar bu hareketi not altına aldı ancak söz konusu figürün Epstein'in ölümüyle bağlantısı olup olmadığına dair kamuoyuna açık net bir sonuca varılmadı.

Kamera sistemindeki arızalar nedeniyle de koğuş içindeki hareketliliğin tam görüntü kaydının çıkarılamadığı ifade edildi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 11

EPSTEIN'İN ÖLÜMÜ, TARİHİ DAVAYI BİTİRDİ

Jeffrey Epstein'in ölümü, ABD'de son yılların en çok konuşulan federal davalarından birini aniden sona erdirdi.

Epstein, savcılar tarafından yıllarca süren bir sistemle reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiği bir seks ticareti ağı yürütmekle suçlu bulunuyordu.

Mağdurlar yalnızca tek bir bölgede değil, ABD'nin farklı eyaletlerinde ve farklı ülkelerde yaşanan istismarlarla ilgili konuşmaya başlamıştı.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 12

2008'DEKİ FLORİDA ANLAŞMASI YİNE GÜNDEMDE

Daily Mail'in haberinde Epstein'in geçmişine dair en tartışmalı başlıklardan biri olan 2008 Florida anlaşmasına da yer verildi.

Epstein'in 2019'da yeniden tutuklanması, 2008 yılında Florida'da yaptığı ve kendisini federal kovuşturmadan kurtaran tartışmalı anlaşmayı yeniden gündeme taşımıştı.

Yeni açılan dava, Epstein'i onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilecek düzeyde ağır suçlamalar içeriyordu.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 13

ÖLÜM DAVAYI BİTİRDİ AMA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Epstein'in ölümüyle birlikte kendisine yönelik ceza davası sona ermiş olsa da federal soruşturmaların tamamen kapanmadığı belirtildi.

Haberde, Epstein'in olası suç ortaklarına yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 14

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı 15

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin