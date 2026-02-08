Sapık Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheler artıyor! Belgedeki tarih değişikliği şoku gün yüzüne çıktı

Ancak açıklamanın tarihi, Epstein'in hücresinde ölü bulunduğu gün olan 10 Ağustos 2019'dan tam bir gün öncesine, yani 9 Ağustos'a ait. Bu kritik tarih çelişkisi "ölüm önceden mi biliniyordu?" sorusunu yeniden gündeme getirirken, dosyalarda gardiyan ihmalleri, çalışmayan kameralar, kayıp saatler ve gizemli bir 'turuncu figür' iddiası da yer aldı.

ABD'de yıllardır tartışılan Jeffrey Epstein dosyasında ortalığı karıştıracak yeni bir belge ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Adalet Bakanlığı'na (DOJ) ait yeni dosyalar arasında Epstein'in ölümünü duyuran federal açıklama bulundu.

Bu tarih, Epstein'in resmi kayıtlara göre ölü bulunduğu gün olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi ile uyuşmuyor.

Daily Mail'in aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan dosyalar içinde Jeffrey Epstein'in ölümünü duyuran resmi bir federal açıklama bulundu. Açıklama, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı (United States Attorney's Office for the Southern District of New York) tarafından hazırlanmış durumda.

Resmi bilgilere göre, kahvaltı dağıtımı için hücreye gelen bir infaz koruma memuru Epstein'i hareketsiz şekilde buldu.

Cezaevi kayıtları ve resmi anlatımlara göre Epstein, Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center (MCC) adlı federal cezaevinde, 10 Ağustos sabahı saat 06.30'dan kısa süre sonra hücresinde tepkisiz halde bulundu.

New York Şehri Adli Tabipliği ise ölüm nedenini daha sonra "ası yoluyla intihar" olarak kayıtlara geçirdi.

BELGEDE YER ALAN İFADE: "BU SABAH BULUNDU VE ÖLDÜ"

Tartışmanın merkezindeki belgede, dönemin Manhattan ABD Başsavcısı Geoffrey S. Berman'ın ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada Berman, Epstein'in çocuklara yönelik seks ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sabah erken saatlerde Manhattan Islah Merkezi, Jeffrey Epstein'in hücresinde tepkisiz halde bulunduğunu ve kısa süre sonra öldüğünün açıklandığını doğruladı" ifadelerini kullandı.

Berman, açıklamasında yaşananları "rahatsız edici" olarak nitelendirerek, "Bugünkü olaylar son derece rahatsız edici ve bunun Epstein'in çok sayıda mağdurunun mahkemede adalet arayışına bir engel daha oluşturabileceğinin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Berman ayrıca mağdurlara seslenerek, "Şimdiden cesurca ortaya çıkan genç kadınlara ve henüz konuşmamış olanlara tekrar vurguluyorum; yanınızda olmaya kararlıyız ve iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin soruşturmamız sürecek" mesajını verdi.