İşte Ayn El-Arab'a operasyonun başladığı o nokta! Karakozak terörden arındırıldı

Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, örgütün stratejik öneme sahip sözde savunma hatlarından biri olan Karakozak köyü ve köprüsü teröristlerden temizlendi. Yıllarca bölgeyi mayınlarla, tünellerle ve patlayıcılarla tuzaklayan teröristler, kaçarken yıktıkları köprünün enkazını geride bırakırken, Suriye ordusunun ilerleyişi ve sivillerin evlerine dönüşüyle bölgede yeni bir hayat başlıyor. A Haber ekibi, Süleyman Şah Türbesi'nin eski arazisine de komşu olan o kritik noktada yaşanan değişimi yerinde görüntüledi.

STRATEJİK KÖPRÜ VE SÜLEYMAN ŞAH TÜBESİ

Bölgedeki son durumu aktaranA Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "bizler şu anda Kara Kozak köyündeyiz," diyerek başladığı sözlerinde, bölgenin YPG'li teröristler için kritik bir nokta olduğunu, "Kara Kozak köyü de aslında bu noktada YPG'li teröristlerin bir savunma hattı vardı, sözde savunma hattı," sözleriyle vurguladı.

Teröristlerin burayı aynı zamanda "sözde karargah olarak kullandığını" belirten A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bölgenin bir diğer önemine dikkat çekti. Köprünün, Süleyman Şah Türbesi'nin eski arazisine çok yakın bir konumda bulunduğunu belirterek, "hemen onun olduğu noktaya çok yakın bir noktada bu Kara Kozak köprüsü. İşte bu köprü oldukça stratejik bir öneme sahipti," ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN TAHKİMATI: TÜNELLER, MAYINLAR VE TUZAKLAR

YPG'li teröristler, bölgeyi yıllarca bir terör üssü olarak kullanmış ve her noktayı tuzaklarla donatmıştı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel , teröristlerin alçakça yöntemlerini, "mayinlarla, el yapımı patlayıcılarla donattılar," şeklinde aktardı. Köyün çevresindeki tepelerin de terör yuvası haline getirildiğini belirten muhabir, "hemen yukarıda da tepeler bulunuyor. Bu tepelerin üzerinde de teröristlerin tünelleri ve tünel çıkışları bulunuyordu," dedi. Teröristlerin bu tünellerden çıkarak roketler ve keskin nişancı silahlarıyla yoldan geçenlere saldırdığı öğrenildi.

KAÇARKEN KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDULAR

Operasyonlar karşısında tutunamayan teröristler, geri çekilirken bölgeye en büyük zararı vermekten geri durmadı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bu durumu, "geri çekilen teröristler birçok noktada tüneller açtığı için o tünellerden de saldırılar gerçekleştirdi," diye anlatırken, teröristlerin kaçarken "köprüyü de bir taraftan havaya uçurduklarını" belirtti. Teröristlerin yıktığı köprünün ilerleyişi durdurmaması için Suriye ordusunun hızlıca müdahale ettiğini ve "toprak bir dolgu alan yaptılar ve bu toprak dolgu alandan geçmeye devam ediyor buradaki araçlar," sözleriyle geçici çözümün nasıl sağlandığını aktardı.

SİVİLLER EVLERİNE DÖNÜYOR: BÖLGEDE YENİ HAYAT BAŞLIYOR

Terörden arındırılan bölgeye huzurun gelmesiyle birlikte sivil halk da topraklarına geri dönmeye başladı. Muhabir, bölgedeki değişimi, "YPG'den temizlenince burası, huzur geldi. İnsanlar hayvanlarını artık bu noktada otlatabiliyorlar," sözleriyle özetledi. Dönüşlerin hızlandığını, kamyonlarla eşyalarını ve çocuklarını alıp evlerine gelen ailelerin olduğunu belirten A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "onlar da burada yeni bir yaşam kuracaklar; YPG olmadan, terör tehdidi olmadan ve terör işgali olmadan," ifadelerini kullandı. Kamyon kasasında evlerine dönen çocukların görüntüsü, bölgede başlayan yeni dönemin en anlamlı kanıtı oldu. Terör tehdidi nedeniyle yıllardır boş olan topraklar, şimdi yeniden sahiplerine kavuşuyor.