Suriye'de kritik gün! Sırada Kamışlı var | Teröristlerden provokasyon: Giriş öncesi "sokağa çıkma yasağı" ilan ettiler

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, iç güvenlik güçleri, ülkenin kuzey doğusundaki Haseke kentine bağlı Kamışlı'ya girmek için hazırlık yapıyor. Ancak anlaşmaya rağmen provokasyonlarına devam eden terör grupları, hem kutlama yapan halka saldırdı hem de Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan ederek bölgedeki gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ son durumu aktardı.

Suriye'de YPG'nin entegrasyonu ile yeni bir sayfa açıldı. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.

SURİYE ORDUSU KAMIŞLI'YA GİRMEYE HAZIRLANIYOR!

Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine doğru hareket etti. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber ekibi sıcak noktadan aktardı.

HALK SURİYE ORDUSUNU COŞKUYLA KARŞILADI
Varılan mutabakat çerçevesinde Suriye devlet kurumlarının yeniden tesisi için harekete geçildi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel, bölgedeki süreci denetlemek üzere görevlendirilen Suriye iç güvenlik personelinin Haseke ve Aynularab'a giriş yaptığını ve halk tarafından coşkuyla karşılandığını bildirdi.

Geçgel, özellikle Haseke'de dün kutlama yapmak isteyen sivillere YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini, buna rağmen halkın Suriye güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunduğunu belirtti. Haseke semalarında koalisyon uçakları uçarken, şehrin giriş noktalarında Suriye iç güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamaya başladığı gözlemlendi.

TERÖRİSTLERİN PROVOKASYONU: YOLLARI KESTİLER, SİVİLLERİ ALIKOYDULAR
Anlaşmaya ve entegrasyon sürecine rağmen terör örgütü YPG, sahadaki provokatif eylemlerinden vazgeçmiyor. Mehmet Geçgel, Haseke'nin içerisinde teröristlerin bazı yolları kapattığı ve bölgeye gitmek isteyen sivilleri geri çevirdiğine dair bilgilere ulaştıklarını söyledi. Süreci provoke etmeye çalışan grupların varlığına dikkat çeken Geçgel, en vahim olayın ise Arap aşiretlerine mensup ailelerden 23 sivilin YPG tarafından alıkonulması olduğunu ifade etti.

SIRADA KAMIŞLI VAR: GİRİŞ ÖNCESİ "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI" İLAN ETTİLER
Haseke'nin ardından iç güvenlik personelinin sıradaki durağının Kamışlı olacağını aktaran Mehmet Geçgel, ekiplerin hazırlıklarını tamamladığını ve önümüzdeki saatlerde Kamışlı'ya giriş yapacağını belirtti. Kamışlı'da da Haseke'de olduğu gibi sözde özerk yönetime ait kurum binalarına Suriye bayraklarının asılması bekleniyor.

Ancak bu giriş öncesinde terör örgütü YPG'nin bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini vurgulayan Geçgel, bu hamlenin, Haseke'de yaşanan coşkulu kutlamaların Kamışlı'da da tekrarlanmasını engelleme amacı taşıdığını söyledi. Geçgel, "Bugün de Kamışlı'da YPG'li teröristler sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda. Dün de Haseke'de vardı bu yasak ama yasağa rağmen siviller dışarı çıktılar ve kutlama yaptılar, iç güvenlik personelini coşkuyla karşıladılar" dedi.

MÜTABAKATIN DETAYLARI: PETROL VE SINIR KAPILARI ŞAM'A DEVREDİLECEK
Bölgenin kaderini belirleyecek olan kapsamlı mutabakatın detayları da netleşiyor. Anlaşmaya göre, "bölgedeki petrol sahalarının tamamı ve sınır kapıları dahil Kamışlı havalimanı da 10 gün içerisinde Suriye hükümetine devredilecek ve Suriye hükümeti artık bu noktaları üstlenecek" diyen Geçgel, bölgedeki tüm kurumların da Suriye devlet kurumları çatısı altında toplanacağını ekledi. Anlaşmanın askeri boyutuna da değinen Geçgel, YPG'li teröristlerin üç ayrı tümenden Suriye ordusuna entegre olacağını ve bu tümenlerden birinin Aynularab bölgesinde Halep valiliğine bağlı olarak görev yapacağını sözlerine ekledi.

