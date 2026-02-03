Suriye'de kritik gün! Sırada Kamışlı var | Teröristlerden provokasyon: Giriş öncesi "sokağa çıkma yasağı" ilan ettiler

Suriye'de YPG'nin entegrasyonu ile yeni bir sayfa açıldı. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.

HALK SURİYE ORDUSUNU COŞKUYLA KARŞILADI

Varılan mutabakat çerçevesinde Suriye devlet kurumlarının yeniden tesisi için harekete geçildi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel, bölgedeki süreci denetlemek üzere görevlendirilen Suriye iç güvenlik personelinin Haseke ve Aynularab'a giriş yaptığını ve halk tarafından coşkuyla karşılandığını bildirdi.

Geçgel, özellikle Haseke'de dün kutlama yapmak isteyen sivillere YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini, buna rağmen halkın Suriye güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunduğunu belirtti. Haseke semalarında koalisyon uçakları uçarken, şehrin giriş noktalarında Suriye iç güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamaya başladığı gözlemlendi.