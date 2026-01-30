A Haber Suriye'den canlı yayında! Sözde özerk yapılar Şam'a entegre olacak

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE'YE GİRİŞ İÇİN TETİKTE

Suriye'nin Rakka ve Ayn el-Arab (Sarin) bölgelerinden canlı yayınla bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadaki son durumu aktararak "Bugün bu genel ateşkesin maddeleri açıklandı. Çarpıcı maddeler var. En dikkatlerden biri YPG'nin üç tümenden mevcut olması ve bu şekilde entegre edilmesi." ifadeleriyle paylaştı.

"İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE'YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN HAZIRLANIYORLAR "

Ayrıca, son dakika bilgisini de paylaşan Geçgel, "Şu dakikaların bir son dakika bilgisini paylaşalım; iç güvenlik güçleri Haseke'ye girmeye hazırlanıyor. Bizler de şu anda Ayn el-Arab bölgesindeyiz, Sarin'deyiz ki yoğun çatışmaların bulunduğu yerdeyiz. Yani burada bıraktığımız günlerin işleyişinin yoğun günlük güncelliği; Şu dakikadaki bağımsızlığın hakim olması doğal olarak ki bu ateşkesin sahaya yansıtılmasından kaynaklandığı için. Buradan özellikle tünellerden teröristler sık sık saldırı gerçekleştiriyordu. Şu anda Haseke'ye iç güvenlik güçleri giriş yapmak için hazırlanıyorlar ve önümüzdeki dakikalarda muhtemelen Haseke'ye giriş yapmaya başlayacaklar. Tabii her iki açıklama da var, açıklanan açıklamalar da var. Bu mutabakatın hızlı bir şekilde sahaya yansıtılması öngörülüyordu. Diğer bir önemli husus bölgedeki sivillerin, yine daha önceki bölgelerdeki bölgelerdeki sivillerin de bölgede tekrar geri dönüşlerini ifade ediyor. Şu anda tüm kamu kuralları, yine sınır hatlarındaki kapılar dahil Suriye sınırlarının kontrolüne geçiş ve burada Suriye hükümetinin kontrolünü sürdürecek kamu kurumlarını. Bunun yanı sıra bölgedeki iç güvenlik güçleri görev yapmaya devam edecek. Yine YPG de bu şekilde orduya entegre olacak. Şimdi YPG'nin açıklamaları açıklanan açıklamalar var. YPG terör örgütünün elebaşlarından Salih Müslim şu ifadeleri kullandı; anlaşmanın bir başlangıcı olduğunu söylüyor. 'Halk tetikte olmalı' düzeyini kullanarak yine burada böyle bir dil kullanıldı. 'Kürtlerin günümüze kadar elde edilebilirler korunacak, eğitim kurumları ve kuruluşları olduğu gibi devam edecek. İç güvenlik güçleri mevcut olacaktır' ifadeleri var. 'Bazı noktalarda bazı devletlerden sınırlı sayıda personel yer alabilir ancak yönetim bütünüyle bizim saldırılarımız olacak' kullanıldı. Ama hükümet sayfasından bakıldığında hükümette yapılmış olduğu, hükümetten yapılan da bölgesel tüm kamu idarelerinin ve sınır kapılarının da dahil olmak üzere tamamının hükümetin kontrolünde olacağı ifade edildi. Yine de içsel bir iç güvenlik gücü oluşturulacak, yerel bir güvenlik gücü oluşturulacak. Bunun yanı sıra iç güvenlik güçleri şu dakika itibariyle Haseke'ye giriyor ve yerde kontrolde kalmaya devam edecek." dedi.

KAMU KURUMLARI VE SINIR KAPILARI ŞAM'IN KONTROLÜNE GEÇİYOR

Anlaşmanın en kritik koşullarından biri de sivil idarenin devri oldu. Bölgedeki tüm kamu idarelerinin ve sınır kapılarının Suriye rejiminin kontrolüne geçileceği belirtilirken, yıllık kimlik olmayan bölge halkına Suriye devleti tarafından kimlik doğrulanacağı kaydedildi. Muhabir Geçgel süreci, "Tüm kamu idareleri, sınır hatlarındaki kapılar dahil Suriye yetkisinin kontrolüne geçecek. Yıllarca Suriye yönetimine bağlı bir kimlikleri yoktu, bu artık sağlanacak." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Türkiye'nin süreci takibi takip ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Bakan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini hedef alan her türlü çabanın direncinin kararlılıkla durmayı sürdürüyoruz. Bugün de entegrasyon konusunda bir mutabaka var olduğunu duyduk. Bu mutabakatı sürekli inceliyoruz." tasarruf kullanıldı. Türkiye, terör terör oluşumlarının meşrulaştırılmasına yönelik her türlü adımı dikkatle izliyor.