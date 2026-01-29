YPG'nin finans kaynağı kesildi! Petrol sahaları Suriye ekonomisine güç katacak
Terör örgütü YPG/SDG'nin yıllarca finans kaynağı olarak kullandığı petrol sahaları Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Deyrizor'da bulunan El-Ömer ve El-Tenek sahalarında ham petrolün Banyas'taki Suriye Petrol Şirketi'ne ulaşmasıyla ülkenin ekonomisini büyük oranda katkı sağlayacak. Suriye'de normalleşmenin ilk meyveleri alınırken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri, Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ise Suriye'deki petrol kaynaklarını ve ülkeye olan katkısını değerlendirdi.
Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik başarılı operasyonlarının ardından Fırat'ın batısı terörden arınırken, petrol sahaları da hükümetin kontrolüne geçti. Deyrizor'da bulunan El-Ömer ve El-Tenek sahalarında yüklenen ham petrol tankerlerle Banyas'taki Suriye Petrol Şirketi'ne ulaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam yönetiminin petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda Türkiye ile çalışmak istediğini belirtti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Suriye'nin kaderi yeniden şekillenirken petrol kaynaklarını kontrol altına alınmasıyla hükümete ciddi düzeyde ekonomik gelirin kapısı açıldı. A Haber'de Melih Altınok ile Gündem programına katılan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Suriye'deki petrol kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ise bölgedeki petrol sahalarının son durumunu aktardı.
"PETROLDEN SAĞLANACAK GELİR VATANDAŞLARA YANSIYACAK"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun YPG ile Ayn el-Arab'ta çatışmaların sürdüğünü ifade ederek bölgede hükümetin kontrolüne geçen petrol kuyularına ilişkin ayrıntıları aktardı.
"Suriye'deki önemli konular arasında bölgedeki özellikle petrol kuyuları yer alıyor. Bu petrol kuyularından YPG'li teröristler yıllarca petrolü sömürüp başka noktalara aktarıyorlardı. Yer altındaki tünellere bu kaynakları, paraları, silahları aktarıyorlardı. Bunun yanı sıra Deyrizor bölgesinde El Ömer ve El Tenek sahalarında yüklenen ham petrol Banyas Suriye Petrol Şirketi'ne ulaştı. Bu neden önemli? Suriye hükümetinin ilk meyveyi alması demek. YPG bölgesinde, özellikle YPG'nin işgal ettiği kuyulardan ilk meyveyi alması demek. Bundan sonra da süreç bu şekilde işleyecek ve bu kuyulardan elde edilecek petrol artık Suriyelilerin olacak ve Suriye hükümetinin olacak. Yani vatandaşlara yansıyacak. Zira YPG'li teröristler yıllarca işgal ettiği bölgelerde sivilleri yoksul bırakırken kendilerine bu kaynakları aktarıp yer altında lüks odalı tüneller yapıp yine aynı şekilde bu paraları, özellikle bölge sakinlerinin iddiası bu yönde, bu paraları Kandil'e aktarıyorlardı. Artık buradaki kaynaklar tamamen Suriye'nin olacak."
"DEVRİK ESAD PETROL SAHALARINI YPG'NİN ELİNE VERDİ"
Enerji Uzmanı Altuğ Karataş , terör örgütünden temizlenen El Ömer ve El Tenek petrol sahalarının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından ilk meyvelerini verdiğini belirterek petrolün Banyas Suriye Petrol Şirketi'ne ulaştığını ifade etti. Karataş yaşanan bu olayın tarihi önemi olduğuna dikkat çekerek, terör örgütünün devrik Esad rejiminde petrolü sattığını hatırlatırken; "2010 yılından önce günlük 300-350 bin varil petrol üretip ülkenin toplamdaki gelirinin yüzde 25'ini elde eden hem doğalgaz hem de petrol sahalarıyla ilgili konuşuyoruz. Bunu 50-60 bin varile düşürüp daha da ilginçini söyleyeceğim, terör örgütünün eline verip, o terör örgütünün de yine Esad'a gidip sattığı kaçak daha da ilginç bir para yani durum çıkıyor ortaya. Bir de o ülkedeki kabul edilmeyen devlet başkanının, zulüm yapan devlet başkanına satıyorlardı bunu." dedi.