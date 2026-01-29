YPG'nin finans kaynağı kesildi! Petrol sahaları Suriye ekonomisine güç katacak

Karataş açıklamalarının devamında terör örgütü YPG/SDG'nin petrol kaynaklarını işgal ederek Türkiye üzerindeki enerji hatlarını bertaraf etmeyi planladığının altını çizerek; "Terör örgütünün bütün sistem ortadan çıktı ve bir haritaları daha vardı. Kuzeyi tamamen Türkiye oralarda güvenliği sağlamasa bir enerji koridoru oluşturup aslında devletçiğin hayalindeki anlamı da oydu, Akdeniz'e açılıp Türkiye'nin üzerinden giden enerji hatlarını da bertaraf etmeyi planlıyorlardı. Bunların hepsini Türkiye önce kuzeydeki bu yapmış olduğu askeri hamlelerle bir kere bunun önünü kesti. İkincisi, şu anda geldiğimiz noktada artık Fırat'ın doğusuna geçtiniz, bu petrol sahalarındaki petrol üretildi ve o sahaların kontrolüyle ilgili Cumhurbaşkanı Şara'nın açıklaması var, oranın halkıyla birlikte oradaki aşiretleri de gözeterek bu işlemi gerçekleştiriyor. Terör örgütü bunu yapmıyor. Gene ve şimdi giden tankerleri görüyoruz petrol çünkü oraya artık sevk edilmeye başlandı. Bir de artık gayriresmîlikten siz o kaynakları resmiyete döküyorsunuz. "

Rakka kırsalındaki Sevra Petrol Sahası (AA)

"TAHRİP OLAN ENERJİ TESİSLERİNİ TÜRK FİRMALARI ONARACAK"

Altuğ Karataş açıklamalarının devamında petrol sahalarının Banyas'taki Suriye Petrol Şirketi'ne ulaştırılarak Akdeniz'e gönderildiğini belirterek yaşanan gelişmenin Suriye tarihi açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı. Karataş ayrıca terör örgütünün ağır tahrip ettiği enerji kaynaklarının, onarımı ve işletimi açısından Türk şirketleri ile çalışmak istediğini ifade etti.

"Az önce bahsettiğimiz bu PKK'nın temizlendiği alanlardan çıkartılan petrol Suriye ordusunun güvenliği sağladığı bölgeden Banyas'a, Akdeniz'e gönderiliyor. Çok kritik ve tarihi bir haber bu. Yüzde 25-30'una gelecek. Suriye'nin ekonomisi kalkınacak. Peki, biz yine Türkiye açısından soralım. Suriye'nin mahvolmuş enerjiyle ilgili tesisleriyle ilgili kim bu renovasyonu ve ihyayı yapacak? Türkiye'nin kendi firmaları yapacak. İki, orada mevcut barajlar da dahil olmak üzere hidroelektrik santrallerinin hepsini neredeyse tahrip ettiler. Kim düzeltecek burada Tabka da dahil buradaki barajları? Yine Türk enerji şirketleri gidecek burada bu çalışmayı yapacak." ifadelerini kullandı.