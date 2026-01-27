A Haber Suriye'de YPG'den temizlenen Ayn İsa'da! İşte çatışma izleri ve terörün kirli yüzü
A Haber ekibi, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’dan temizlenen Ayn İsa’da terör örgütünün sivil yerleşimlerin altına inşa ettiği kilometrelerce uzunluktaki tünel ağını görüntüledi. Sözde hastanelerden hapishanelere, klimalı odalardan internet ve elektrik altyapısına kadar donatılan yer altı şehirleri, örgütün infaz, ikmal ve saklanma planını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Terörün yer altındaki karanlık yüzü A Haber’de deşifre oldu.
A Haber ekibi, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşim yerlerinin altına inşa ettiği devasa tünel ağını yerinde görüntüledi. Kilometrelerce uzanan, içinde sözde hastanelerden hapishanelere, fiber internet hatlarından klimalı odalara kadar her türlü imkanın bulunduğu bu tüneller, terör örgütünün kirli yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi.
AYN İSA'DA YER ALTI ÖRÜMCEK AĞI
Haber nöbetini Suriye'de sürdüren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki durumu yerinden aktararak, "Teröristler Ayn İsa'yı yerin altından adeta tünellerle birçok noktaya bağladılar ve kilometrelerce uzanan tüneller inşa ettiler. Bu tüneller hem teröristlerin sözde karargâhlarına hem de sağlık tesislerine açılıyor," ifadelerini kullandı.
Geçgel, terör örgütünün bu tünelleri sadece lojistik için değil, aynı zamanda stratejik birer sığınak olarak kullandığını belirtti.
SİVİLLERE KAPALI SÖZDE ASKERİ HASTANELER
Terör örgütünün Ayn İsa'daki bir binayı tamamen askeri amaçlarla kullandığını belirten Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin askeri sağlık merkezi olarak kullandığı bir nokta ve sivillerin kullanımına tamamen kapalıydı. Çatışmalarda yaralanan teröristler tüneller vasıtasıyla buraya getiriliyordu," sözleriyle örgütün sivil halkı nasıl dışladığını anlattı. Ayrıca tünel girişlerinde patlayıcı tuzaklanmış motosikletlerin bulunması, örgütün bölgeyi nasıl bir mayın tarlasına çevirdiğini kanıtladı.