A Haber Suriye'de YPG'den temizlenen Ayn İsa'da! İşte çatışma izleri ve terörün kirli yüzü

ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
A Haber ekibi, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’dan temizlenen Ayn İsa’da terör örgütünün sivil yerleşimlerin altına inşa ettiği kilometrelerce uzunluktaki tünel ağını görüntüledi. Sözde hastanelerden hapishanelere, klimalı odalardan internet ve elektrik altyapısına kadar donatılan yer altı şehirleri, örgütün infaz, ikmal ve saklanma planını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Terörün yer altındaki karanlık yüzü A Haber’de deşifre oldu.

A Haber ekibi, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşim yerlerinin altına inşa ettiği devasa tünel ağını yerinde görüntüledi. Kilometrelerce uzanan, içinde sözde hastanelerden hapishanelere, fiber internet hatlarından klimalı odalara kadar her türlü imkanın bulunduğu bu tüneller, terör örgütünün kirli yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

AYN İSA'DA YER ALTI ÖRÜMCEK AĞI

Haber nöbetini Suriye'de sürdüren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki durumu yerinden aktararak, "Teröristler Ayn İsa'yı yerin altından adeta tünellerle birçok noktaya bağladılar ve kilometrelerce uzanan tüneller inşa ettiler. Bu tüneller hem teröristlerin sözde karargâhlarına hem de sağlık tesislerine açılıyor," ifadelerini kullandı.

YPGG'NİN AYN İSA'DA YER ALTI HASTANELERİ

Geçgel, terör örgütünün bu tünelleri sadece lojistik için değil, aynı zamanda stratejik birer sığınak olarak kullandığını belirtti.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

SİVİLLERE KAPALI SÖZDE ASKERİ HASTANELER

Terör örgütünün Ayn İsa'daki bir binayı tamamen askeri amaçlarla kullandığını belirten Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin askeri sağlık merkezi olarak kullandığı bir nokta ve sivillerin kullanımına tamamen kapalıydı. Çatışmalarda yaralanan teröristler tüneller vasıtasıyla buraya getiriliyordu," sözleriyle örgütün sivil halkı nasıl dışladığını anlattı. Ayrıca tünel girişlerinde patlayıcı tuzaklanmış motosikletlerin bulunması, örgütün bölgeyi nasıl bir mayın tarlasına çevirdiğini kanıtladı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

HAVA SALDIRILARINA KARŞI SAC LEVHALI ÖNLEM

Örgütün hava operasyonlarından korunmak için geliştirdiği yöntemler dikkat çekti. Bölgedeki yolların üzerinin tamamen kapatıldığını vurgulayan Geçgel, "Hava saldırılarından korunmak için çarşı merkezini tamamen demir saclarla kapatmış durumdalar. Yolların tamamı teröristler tarafından bu şekilde kapatılmış," diyerek teröristlerin korkusunu dile getirdi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

TERÖR TÜNELİNDE LÜKS VE KONFOR: KLİMA, FAYANS VE İNTERNET

Tünellerin içindeki donanım, izleyenleri hayrete düşürdü. Duvarların alçı ve betonla kaplandığını, odaların klimalarla soğutulduğunu belirten Geçgel, "Tünel içerisinde yapılan odaları görüyorsunuz; kapılı, klimalı ve konforlu. Hatta tünelin başlangıç kısmında fayanslarla kaplı bir mutfak bile yapmışlar," ifadelerini kullandı. Lojistik imkanların sadece barınmayla sınırlı olmadığını, tünel içerisindeki tesisatları göstererek anlatan Geçgel, "Burada hem elektrik kabloları hem de ethernet ve televizyon kabloları var. Yer altına adeta bir şehir inşa etmişler," sözleriyle teknik altyapının boyutuna dikkat çekti.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

YER ALTINDA HAPİSHANE VE EĞİTİM MERKEZLERİ

Tünel ağının sadece bir geçiş güzergahı olmadığını, içeride bir infaz ve eğitim sistemi kurulduğunu belirten Geçgel, "Burası tünel içerisinde bir hapishane, üzerine de yazmışlar. Ayrıca sözde eğitim alanları ve asayiş birimleri için bölümler oluşturulmuş," dedi. Tünellerin Ayn İsa'dan Haseke ve Sırrin hattına kadar uzandığını ifade eden Geçgel, "Yukarıda insanlar sıvasız evlerde, yoksulluk içinde otururken teröristler Suriyelilerin kaynaklarını çalıp petrolden elde ettikleri paraları yerin altına, bu lüks tünellere gömüyorlardı," diyerek terör örgütünün halkın kaynaklarını nasıl sömürdüğünü vurguladı.

