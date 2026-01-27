A Haber Suriye'de YPG'den temizlenen Ayn İsa'da! İşte çatışma izleri ve terörün kirli yüzü

A Haber ekibi, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşim yerlerinin altına inşa ettiği devasa tünel ağını yerinde görüntüledi. Kilometrelerce uzanan, içinde sözde hastanelerden hapishanelere, fiber internet hatlarından klimalı odalara kadar her türlü imkanın bulunduğu bu tüneller, terör örgütünün kirli yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

(foto: ahaber.com.tr)

AYN İSA'DA YER ALTI ÖRÜMCEK AĞI

Haber nöbetini Suriye'de sürdüren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki durumu yerinden aktararak, "Teröristler Ayn İsa'yı yerin altından adeta tünellerle birçok noktaya bağladılar ve kilometrelerce uzanan tüneller inşa ettiler. Bu tüneller hem teröristlerin sözde karargâhlarına hem de sağlık tesislerine açılıyor," ifadelerini kullandı.

Geçgel, terör örgütünün bu tünelleri sadece lojistik için değil, aynı zamanda stratejik birer sığınak olarak kullandığını belirtti.