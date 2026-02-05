Dünyanın gözü ABD-İran zirvesinde! Savaş mı diplomasi mi kazanacak?

Bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gözler yarın Umman'da gerçekleşecek olan kritik görüşmeye çevrildi. ABD ve İran heyetlerinin bir araya geleceği zirve öncesi Washington hattından peş peşe tehdit mesajları geldi. A Haber gerilimin 2 ana noktası İran ve ABD'den son durumu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda bölgede geri dönüşü olmayan "kötü şeylerin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL YERİNE NEDEN UMMAN?

Görüşme yerinin son anda değişmesiyle ilgili süreci değerlendiren A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "İstanbul'da yapılacak müzakereler kapsamlı bir nitelik taşıyacaktı ancak İran bunu kabul etmedi ve daha önce de görüşmelerin yapıldığı Umman'ı teklif etti" ifadelerini kullandı. Karabağ, Umman'da daha önce beş kez bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Haziran ayındaki saldırılar nedeniyle tıkanan sürecin ardından taraflar ilk kez yeniden masaya oturuyor" sözleriyle diplomatik trafiğin arka planını aktardı.

MASADA TEK GÜNDEM: NÜKLEER PROGRAM

İran'ın müzakerelere bakış açısını net bir şekilde ortaya koyan Ekber Karabağ, "İran, bu görüşmelerde sadece nükleer meselenin ele alınmasını istiyor, bu nedenle beklenti çok yüksek değil" değerlendirmesinde bulundu. ABD ve Avrupa ülkelerinin farklı şartları olduğunu belirten Karabağ, "Almanya ve Fransa gibi ülkelerden gelen baskılar söz konusu; özellikle Fransa, nükleer konunun yanı sıra İran'daki insan hakları protestolarının da masaya dahil edilmesini istiyor" dedi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN KRİTİK TEKLİF İDDİASI

Bölgesel aktörlerin sürece dahil olma çabalarına değinen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, El-Cezire'nin iddiasına dayanarak, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirme çalışması yapmaması ve ardından bunu belirli bir seviyede tutması yönünde bir teklif sunacağı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı. Görüşmelerde uranyumun yurt dışına çıkarılması meselesinin de tartışılacağını belirten Karabağ, bölge ülkelerinin Washington ve Tahran arasındaki tansiyonu düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

DİPLOMASİ VE ASKERİ BASKI AYNI ANDA MASADA

ABD ve İran heyetlerinin Umman'daki buluşması öncesi bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Trump, müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda, "Kötü şeylerin, çok kötü şeylerin olacağını" söyleyerek Tahran yönetimine açık bir gözdağı verdi. Bölgeye sevk edilen dev filoyu hatırlatan Trump, diplomasi ile caydırıcı askeri gücü aynı anda kullanma stratejisini sürdürüyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan detayları aktardı.

WASHINGTON'DA SON DURUM NE?

Görüşmelere ilişkin çok fazla umutlu olunmadığını aktaran İrfan Sapmaz, "Henüz daha başlangıç, yarın bir araya gelecekler tabii Umman'da hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran. İşte İran tarafından Dışişleri Bakanı Aragçi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Steve Witkoff olacak." dedi.