Dünyanın gözü ABD-İran zirvesinde! Savaş mı diplomasi mi kazanacak?
İran-ABD arasında bir süredir devam eden gerilim sonrası taraflar yarın Umman’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Nükleer çalışmaların merkeze alınacağı bu kritik görüşmede, İran masada tek bir gündem maddesi olmasını isterken, ABD ise farklı konuları da gündeme getirmek istiyor. İstanbul yerine Umman’ın tercih edilmesi ve Avrupa ülkelerinin sürece yönelik baskıları, müzakerelerin seyrine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran İrfan Sapmaz da Washington'dan son durumu aktardı.
Bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gözler yarın Umman'da gerçekleşecek olan kritik görüşmeye çevrildi. ABD ve İran heyetlerinin bir araya geleceği zirve öncesi Washington hattından peş peşe tehdit mesajları geldi. A Haber gerilimin 2 ana noktası İran ve ABD'den son durumu aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda bölgede geri dönüşü olmayan "kötü şeylerin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İSTANBUL YERİNE NEDEN UMMAN?
Görüşme yerinin son anda değişmesiyle ilgili süreci değerlendiren A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "İstanbul'da yapılacak müzakereler kapsamlı bir nitelik taşıyacaktı ancak İran bunu kabul etmedi ve daha önce de görüşmelerin yapıldığı Umman'ı teklif etti" ifadelerini kullandı. Karabağ, Umman'da daha önce beş kez bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Haziran ayındaki saldırılar nedeniyle tıkanan sürecin ardından taraflar ilk kez yeniden masaya oturuyor" sözleriyle diplomatik trafiğin arka planını aktardı.
MASADA TEK GÜNDEM: NÜKLEER PROGRAM
İran'ın müzakerelere bakış açısını net bir şekilde ortaya koyan Ekber Karabağ, "İran, bu görüşmelerde sadece nükleer meselenin ele alınmasını istiyor, bu nedenle beklenti çok yüksek değil" değerlendirmesinde bulundu. ABD ve Avrupa ülkelerinin farklı şartları olduğunu belirten Karabağ, "Almanya ve Fransa gibi ülkelerden gelen baskılar söz konusu; özellikle Fransa, nükleer konunun yanı sıra İran'daki insan hakları protestolarının da masaya dahil edilmesini istiyor" dedi.
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN KRİTİK TEKLİF İDDİASI
Bölgesel aktörlerin sürece dahil olma çabalarına değinen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, El-Cezire'nin iddiasına dayanarak, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirme çalışması yapmaması ve ardından bunu belirli bir seviyede tutması yönünde bir teklif sunacağı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı. Görüşmelerde uranyumun yurt dışına çıkarılması meselesinin de tartışılacağını belirten Karabağ, bölge ülkelerinin Washington ve Tahran arasındaki tansiyonu düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.
DİPLOMASİ VE ASKERİ BASKI AYNI ANDA MASADA
ABD ve İran heyetlerinin Umman'daki buluşması öncesi bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Trump, müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda, "Kötü şeylerin, çok kötü şeylerin olacağını" söyleyerek Tahran yönetimine açık bir gözdağı verdi. Bölgeye sevk edilen dev filoyu hatırlatan Trump, diplomasi ile caydırıcı askeri gücü aynı anda kullanma stratejisini sürdürüyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan detayları aktardı.
WASHINGTON'DA SON DURUM NE?
Görüşmelere ilişkin çok fazla umutlu olunmadığını aktaran İrfan Sapmaz, "Henüz daha başlangıç, yarın bir araya gelecekler tabii Umman'da hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran. İşte İran tarafından Dışişleri Bakanı Aragçi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Steve Witkoff olacak." dedi.
Trump'ın sürekli olarak İran'a yönelik, baskılarını sürdürdüğünü 'ancak müzakereler sonuç vermezse kötü şeyler, kötü şeylerin olacağını' söylediğini belirten Sapmaz "Bir filodan bahsediyor bölgeye yönelik. Tabii Trump'a göre, Reuters'a göre Trump NBC News ile yapılan bir mülakatında İran'ın en üst lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çok endişeli olması gerektiğini söyledi. Trump 'ABD'nin İran ile ciddi şekilde müzakere ettiğini, herhalde onlar bizimle görüşüyor' ifadesini kullandı. Tabii bu açıklama Washington'ın hem diplomatik hem de caydırıcı askeri pozisyonunu aynı anda sürdürme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Sapmaz, ABD medyasında konunun nasıl ele alındığını aktararak "Associated News'e göre ise Trump müzakerelerin yeniden başlaması için Umman'da yürütülen süreçte aktif rol aldığını ve ABD özel temsilcisinin İran görüşmelerinin ön saflarında yer aldığını duyurdu. Her iki taraf arasında nükleer konular dışında eş zamanlı geniş kapsamlı taleplerin yer aldığı bu müzakereler şu an için belirsizlikle devam ediyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Trump, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusunu en öncelikli madde olarak gündeme taşıdı. Trump'ın Çin ve diğer ülkelerin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde "çok daha dikkatli olması gerektiğini" ifade ederek uluslararası abluka mesajı verdiğini belirten Sapmaz sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Yine Associated Press'in aktardığına göre Trump, Çin Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusunu da gündeme taşıdı. Trump Çin'i ve diğer ülkeleri İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerde daha dikkatli olmaya çağırdı ve İran etrafındaki uluslararası baskıyı artırmak istediğini dile getirdi. Tabii Trump'ın bu açıklamaları bölgedeki askeri varlığının artırıldığı ve gerilimin sürdüğü bir atmosferde geldi. Reuters'a göre Trump yönetimi İran'ın balistik füze programı ve bölgesel milis ağları gibi konuların da müzakereye dahil edilmesini şart koşuyor. Bu açıklamalar müdahale tehdidinin hala dışlanmadığına işaret ediyor diyebiliriz ."