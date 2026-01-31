İran için SSCB senaryosu mu? A Haber’de çarpıcı analiz: ABD Tahran'ın yorulmasını bekliyor

İran'ın vekil güçleriyle bağlarının büyük ölçüde koptuğunu söyleyen Tutar, "Rusya ve Çin gibi müttefikler artık eskisi kadar güçlü ve koşulsuz destek sunamıyor. Larijani'nin Rusya'ya gitmesine bakmayın" diyerek bu temasların sembolik kaldığını sözleriyle aktardı.

Kısa vadede ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağının konuşulabileceğini belirten Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, "Küresel siyasetin genel gidişatına baktığımızda İran için yapılan temel değerlendirme, SSCB'nin 1989'daki sürecine benzer bir dönemden geçtiği yönünde. Yani sistemin çöküşü bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD ile İran arasındaki gerilim küresel siyasetin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Askeri müdahale ihtimali, ekonomik yaptırımlar ve diplomatik hamleler üzerinden şekillenen süreçte, büyük güçlerin pozisyonu yeniden belirlenirken A Haber'de konuyu değerlendiren uzman isimler çarpıcı açıklamalarda bulundu.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PETROL, SİLAH VE İHRACAT

Ukrayna-Rusya savaşında İran'ın Rusya'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık SİHA, İHA ve roket sattığını hatırlatan Tutar, "İran, yıllık 17-18 milyar dolarlık petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını Çin'e satıyor. Ancak İran petrolünün kesilmesi Çin için stratejik bir kayıp değil" değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK GÜÇLER VE ÖRTÜLÜ UZLAŞI

Küresel siyasette genellikle büyük güçler arasında paylaşım yapıldıktan sonra operasyonların geldiğini belirten Tutar, "İran'a bugüne kadar kesin bir operasyon yapılmamasının nedeni büyük ve bölgesel güçlerin uzlaşamamasıydı. Venezuela'da da örtülü bir konsensüs sonrası operasyon gerçekleşti" sözleriyle sürecin mantığını anlattı.

AVRUPA'NIN TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ

Avrupa'nın İran'a yönelik yaklaşımında son dönemde belirgin bir değişiklik yaşandığını vurgulayan Tutar, "Avrupa Birliği'ne bazı kozlar verildi. Çin ve Hindistan'la ticaret konusunda ABD tarafından tavizler tanındı" dedi. Çin açısından Avrupa'ya açılmanın İran'dan çok daha önemli olduğunu belirten Tutar, bu durumun Tahran'ı daha da yalnızlaştırdığını ifade etti.