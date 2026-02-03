Savaş gerilimi sarı fırtınayı vurdu! İslam Memiş'den A Haber’de kritik uyarı: "Altında ‘al-sat’ değil ‘al-yat’ dönemi"
A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Gram altındaki yükselişin iç piyasadan ziyade küresel gelişmelerden kaynaklandığını vurgulayan Memiş, "Balon" fiyatların patladığını ancak yıl sonu hedeflerinin değişmediğini belirtti.
PİYASADA "KİBARCA" KARABORSA DÖNEMİ
Altın piyasasındaki arz-talep dengesizliğine değinen İslam Memiş, "Türkiye'de üç yıldır uygulanan ithalat yasağı ve yoğun talep nedeniyle piyasada mal bulunamıyor. Kimse düşükten malını satmak istemiyor. Piyasa ağzında 'işçilik' dedikleri şey aslında kibarca karaborsadır" ifadelerini kullandı.
Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memiş, "Uzun vadeli düşüneceksiniz, aylık sert dalgalanmalar umurunuzda olmayacak. Size 'altın güvenli liman değil' algısı yerleştirmeye çalışacaklar ama geleneksel yatırımcı için hava hoş" sözleriyle spekülasyon uyarısı yaptı.
"KEŞKE" DİYEN FİNANSAL OKURYAZARLIKTA SINIFTA KALDI
Yatırımcıların günlük hareketlere odaklanmasını eleştiren İslam Memiş, "25 yıldır bu piyasayı yorumluyorum, finansal okuryazarlık noktasında arpa boyu yol kaydedememişiz. Hala 'al-sat yapayım para kazanayım' mantığı hakim. Dünyada trilyon dolarlık sermayeler bile önünü göremezken, Merkez Bankaları yarın ne olacağını bilemezken elindeki üç beş kuruş altınla 'keşke satsaydım' diyenler, yarın büyük meblağlara sahip olduklarında iflas etmeye mahkumdur" şeklinde konuştu.
Altının bir ayda gramında 2000 lira kazandırdığını hatırlatan Memiş, "Ev parası biriktiren birinin 1 kilo altını 6 milyondan 8 milyona çıktı. Hiçbir şey yapmadan 2 milyon kazandınız, bu yetmiyor mu?" sorusunu yöneltti.
GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA VE "ONS" ETKİSİ
Altının yıl sonuna kadar beş haneli rakamlara ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna net bir yanıt veren İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında beş haneli rakamları bekliyor muyum? Evet. Ancak yatırımcı bunu hemen bugün istiyor. Piyasa sizin işinize geldiği gibi değil, kendi işine geldiği gibi bakar. Ons altın tarafında Haziran ayına kadar 5800 - 6000 dolar seviyelerini hedefliyorlar. Eğer ons altın bu seviyeleri görürse, içeride dolar stabil kalsa bile gram altında 10.000 lira seviyesi kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.
Memiş, Türkiye'deki yükselişin ekonomik krizle değil, tamamen küresel altın değer artışıyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi.