Gram altında alarm zilleri çalıyor! Hedef 10 bin TL! İslam Memiş'ten yeni uyarı: Beklemeyin
A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmeler, altın ve borsadaki sert yükselişlerin arka planına ışık tuttu. Finans Analisti İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, fiyat hareketlerinin artık teknik analiz ve klasik piyasa dinamikleriyle açıklanamadığını vurgularken, ev ve araba gibi zorunlu ihtiyacı olanlara ise beklememeleri yönünde açık mesaj verdi.
Finans Analisti İslam Memiş, 29 Ocak Perşembe günü saat 12.22'de katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin teknik analizle açıklanamayacak bir noktaya geldiğini belirten Memiş, yatırımcı psikolojisinin bu süreçte hayati önem taşıdığını vurguladı.
FED KARARI SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
Canlı yayında konuşan Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Gram altının TL bazında 7.960 lira seviyelerinde işlem gördüğünü, gün içerisinde 8.090 liraya kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının da sert dalgalanmalar yaşadığını ifade etti.
Altın fiyatlarının nereye kadar yükseleceği ya da nereden geri çekileceği sorusuna net bir yanıt olmadığını söyleyen Memiş, "Bu soruların cevabı şu an piyasalarda yok" dedi.
"ALTIN YATIRIM ARACI DEĞİL"
İslam Memiş'e göre piyasalar artık teknik ve mantık çerçevesinde okunamıyor. Altın ve gümüşün klasik bir yatırım aracı olmaktan çıkarıldığını savunan Memiş, bu varlıkların kripto paralar gibi al-sat mantığıyla spekülasyon aracı olarak kullanıldığını dile getirdi.
Bu sürecin arkasında küresel ölçekte organize edilen bir sistem olduğunu öne süren Memiş, kağıt paradan dijital paraya geçiş sürecinin bilinçli şekilde hızlandırıldığını söyledi. Rusya, ABD ve Çin'in bu süreçte birlikte hareket ettiğini ifade eden Memiş, "MTA savaşları başladı" değerlendirmesinde bulundu.
"ALGI OLUŞTURULDU: ALTIN ARTIK DÜŞMEZ"
Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının artık düşmeyeceği yönünde güçlü bir algı oluşturulduğunu belirterek, bu algının yatırımcıları kontrolsüz şekilde altın stoklamaya ittiğini söyledi. Ancak bu sürecin sonunda ciddi bir kısa vadeli enkaz oluşabileceği uyarısında bulundu.
Şubat ayı içerisinde teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların bu süreçte ciddi zararlar yaşayabileceğini, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ise tablonun farklı olduğunu kaydetti.
BEŞ HANELİ GRAM ALTIN SÜRPRİZ DEĞİL
Yılın ilk yarısında 8 bin liralı seviyelerin beklendiğini ancak daha ilk ayda bu rakamların görüldüğünü hatırlatan Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesinin artık sürpriz olmadığını söyledi. Bu yıl beş haneli rakamların görülebileceğini belirten Memiş, asıl meselenin fiyat değil, bu fiyatların arkasındaki mantık olduğunu vurguladı.