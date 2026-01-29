CANLI YAYIN
Gram altında alarm zilleri çalıyor! Hedef 10 bin TL! İslam Memiş'ten yeni uyarı: Beklemeyin

A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmeler, altın ve borsadaki sert yükselişlerin arka planına ışık tuttu. Finans Analisti İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, fiyat hareketlerinin artık teknik analiz ve klasik piyasa dinamikleriyle açıklanamadığını vurgularken, ev ve araba gibi zorunlu ihtiyacı olanlara ise beklememeleri yönünde açık mesaj verdi.

Finans Analisti İslam Memiş, 29 Ocak Perşembe günü saat 12.22'de katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin teknik analizle açıklanamayacak bir noktaya geldiğini belirten Memiş, yatırımcı psikolojisinin bu süreçte hayati önem taşıdığını vurguladı.

ALTIN FİYATLARI BİR ANDA DÜŞER Mİ?
FED KARARI SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Canlı yayında konuşan Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Gram altının TL bazında 7.960 lira seviyelerinde işlem gördüğünü, gün içerisinde 8.090 liraya kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının da sert dalgalanmalar yaşadığını ifade etti.

Altın fiyatlarının nereye kadar yükseleceği ya da nereden geri çekileceği sorusuna net bir yanıt olmadığını söyleyen Memiş, "Bu soruların cevabı şu an piyasalarda yok" dedi.

"ALTIN YATIRIM ARACI DEĞİL"

İslam Memiş'e göre piyasalar artık teknik ve mantık çerçevesinde okunamıyor. Altın ve gümüşün klasik bir yatırım aracı olmaktan çıkarıldığını savunan Memiş, bu varlıkların kripto paralar gibi al-sat mantığıyla spekülasyon aracı olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bu sürecin arkasında küresel ölçekte organize edilen bir sistem olduğunu öne süren Memiş, kağıt paradan dijital paraya geçiş sürecinin bilinçli şekilde hızlandırıldığını söyledi. Rusya, ABD ve Çin'in bu süreçte birlikte hareket ettiğini ifade eden Memiş, "MTA savaşları başladı" değerlendirmesinde bulundu.

"ALGI OLUŞTURULDU: ALTIN ARTIK DÜŞMEZ"

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının artık düşmeyeceği yönünde güçlü bir algı oluşturulduğunu belirterek, bu algının yatırımcıları kontrolsüz şekilde altın stoklamaya ittiğini söyledi. Ancak bu sürecin sonunda ciddi bir kısa vadeli enkaz oluşabileceği uyarısında bulundu.

Şubat ayı içerisinde teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların bu süreçte ciddi zararlar yaşayabileceğini, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ise tablonun farklı olduğunu kaydetti.

BEŞ HANELİ GRAM ALTIN SÜRPRİZ DEĞİL

Yılın ilk yarısında 8 bin liralı seviyelerin beklendiğini ancak daha ilk ayda bu rakamların görüldüğünü hatırlatan Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesinin artık sürpriz olmadığını söyledi. Bu yıl beş haneli rakamların görülebileceğini belirten Memiş, asıl meselenin fiyat değil, bu fiyatların arkasındaki mantık olduğunu vurguladı.

"BİR SAATTE 1,5 TRİLYON DOLAR KAZANIYORLAR"

Piyasalardaki sert dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, ons altında bir saat içinde 120 dolarlık yükselişin ardından 100 dolarlık geri çekilme yaşandığını ve bu hareketlerden yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık kazanç elde edildiğini söyledi. Bu kazancın küçük yatırımcıya değil, büyük oyunculara ait olduğunu ifade etti.

Merkez bankalarının elindeki devasa altın rezervleriyle piyasayı yönlendirdiğini savunan Memiş, en fazla kazanan tarafın ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler olduğunu dile getirdi.

ENFLASYON UYARISI: "GERİ DÖNÜYOR VE GÜÇLÜ GELİYOR"

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin doğrudan enflasyon anlamına geldiğini belirten Memiş, özellikle yılın ikinci yarısında enflasyonun önlenemez bir yükseliş trendine gireceğini söyledi. Ev veya araba gibi zorunlu ihtiyacı olanlara da seslenen Memiş, bu tür ihtiyaçların mümkünse geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bir kilogram altının bir ay içinde 6 milyon TL'den 8 milyon TL'ye çıktığını hatırlatan Memiş, bu artışın piyasadaki riskleri açıkça gösterdiğini söyledi.

"2026 MANİPÜLASYON YILI OLACAK DEMİŞTİK"

Piyasalarda yaşananların bilinçli bir manipülasyon süreci olduğunu savunan Memiş, 2026 yılının tamamını manipülasyon piyasası olarak tanımladıklarını ve bu sürecin daha ilk ayda başladığını belirtti. Teknik analizlerin geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların bu dönemde sessize alıp piyasayı kenardan izlemesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN ALIMI İÇİN NET MESAJ: "BU FİYATLARDAN KİMSEYE AL DEMEYİZ"

İslam Memiş, mevcut seviyelerden altın veya gümüş alımı konusunda net bir duruş sergiledi. "Bugün bu fiyatlardan altın, gümüş alın diyemeyiz" diyen Memiş, sabırla beklemenin daha mantıklı bir strateji olduğunu söyledi.

Kısa vadede sert düşüşlerin yaşanabileceğini, bu düşüşlerin ardından yeniden yükselişlerin geleceğini belirten Memiş, yatırımcıların paniğe kapılmadan, sahip oldukları varlıkların değerini bilerek hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

FARUK ERDEM'DEN PİYASALARA NET UYARI

Saat 10.00'da A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın ve borsadaki sert yükselişlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin alışılmış piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını vurgulayan Erdem, yatırımcıları özellikle kısa vadeli ve krediyle yapılan işlemler konusunda uyardı.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
GRAM ALTINDA BEKLENMEYEN HIZ: 8 BİN LİRA SINIRINDA

Canlı yayında gram altındaki yükselişi rakamlarla anlatan Faruk Erdem, yıl sonu için bile zor ihtimal olarak görülen seviyelerin çok kısa sürede aşıldığını söyledi. Ocak ayı başında gram altının 5.950–5.960 lira bandında olduğunu hatırlatan Erdem, bir ay dolmadan yaklaşık 2 bin liralık artış yaşandığını belirtti.

Ons altının da 3.031 dolar seviyesine çıktığını ifade eden Erdem, bu yükselişin olağan bir piyasa hareketi olmadığının altını çizdi.

"GERİ ÇEKİLME KAÇINILMAZ AMA SONRASI BELİRSİZ"

Altındaki yükselişin bir noktada sert bir geri çekilmeyle karşılaşacağını söyleyen Erdem, bunun artık kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Ancak bu düşüşten sonra piyasanın nasıl bir dengeye oturacağını öngörmenin mümkün olmadığını da ekledi.

Yaşanan fiyatlamanın arz-talep dengesiyle açıklanamayacağını belirten Erdem, değerli madenlerdeki artışın küresel ölçekte bir siyasi güç gösterisine dönüştüğünü söyledi. Sadece altın değil; bakır, platin ve gümüş gibi diğer emtialarda da çok hızlı yükselişler yaşandığını vurguladı.

KUYUMCU FİYATLARIYLA EKRAN FİYATLARI AYNI DEĞİL

Erdem, "Keşke 7 bin lirayken alsaydım" düşüncesinin yatırımcıyı yanıltabileceğini ifade etti. Ekranda görülen fiyatlarla fiziki piyasadaki alım-satım fiyatları arasında ciddi farklar oluştuğunu belirten Erdem, kuyumcuların da kendilerini korumak zorunda kaldığını söyledi.

Kapalıçarşı'da bazı yerlerde gram altının 8 bin liranın üzerinde fiyatlandığını aktaran Erdem, satıcının "Sabah sattığım fiyat öğleden sonra çok daha yukarı çıkarsa ne yaparım?" endişesiyle hareket ettiğini dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMLERİ ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

FED kararları ve ABD'deki siyasi açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisine de değinen Erdem, faiz indirimlerinin altına olan ilgiyi artırdığını söyledi. Trump'ın dolar ve faiz politikalarına yönelik mesajlarının, altını yeniden öne çıkardığını belirten Erdem, merkez bankaları ve büyük şirketlerin altını artık "güvenli liman"dan ziyade bir "sigorta poliçesi" olarak gördüğünü ifade etti.

"KREDİYLE ALTIN ALANLAR BÜYÜK RİSK ALIYOR"

İç piyasada yaşanan hızlı hareketliliğin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Erdem, özellikle kredi çekerek altın almaya çalışan yatırımcıların ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Yanlış zamanda yapılan alımların, ani bir düşüşte büyük zararlar doğurabileceğini belirten Erdem, hem dünyada hem de Türkiye'de bir "altın yatırımcısı enkazı" oluşabileceği uyarısında bulundu.

BORSADA DA HIZLI YÜKSELİŞ: 14 BİN PUAN GÜNDEMDE

Programda borsaya da değinen Faruk Erdem, BIST 100 endeksinin 14 bin puana dayandığını söyledi. Faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte paranın mevduattan çıkıp borsaya yöneldiğini belirten Erdem, şirket karlılıklarının arttığını, ihracatta rekorlar kırıldığını ifade etti.

Yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye'ye gelmeye başladığını vurgulayan Erdem, ciddi fon girişlerinin yaşandığını ve önceki kayıpların çok kısa sürede telafi edildiğini söyledi. Bu tabloyla birlikte borsada 14 bin puanın görülmesinin sürpriz olmayacağını dile getirdi.

