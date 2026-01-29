Gram altında alarm zilleri çalıyor! Hedef 10 bin TL! İslam Memiş'ten yeni uyarı: Beklemeyin

Finans Analisti İslam Memiş, 29 Ocak Perşembe günü saat 12.22'de katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin teknik analizle açıklanamayacak bir noktaya geldiğini belirten Memiş, yatırımcı psikolojisinin bu süreçte hayati önem taşıdığını vurguladı.

Altın fiyatlarının nereye kadar yükseleceği ya da nereden geri çekileceği sorusuna net bir yanıt olmadığını söyleyen Memiş, "Bu soruların cevabı şu an piyasalarda yok" dedi.

Canlı yayında konuşan Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Gram altının TL bazında 7.960 lira seviyelerinde işlem gördüğünü, gün içerisinde 8.090 liraya kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının da sert dalgalanmalar yaşadığını ifade etti.

"ALTIN YATIRIM ARACI DEĞİL"

İslam Memiş'e göre piyasalar artık teknik ve mantık çerçevesinde okunamıyor. Altın ve gümüşün klasik bir yatırım aracı olmaktan çıkarıldığını savunan Memiş, bu varlıkların kripto paralar gibi al-sat mantığıyla spekülasyon aracı olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bu sürecin arkasında küresel ölçekte organize edilen bir sistem olduğunu öne süren Memiş, kağıt paradan dijital paraya geçiş sürecinin bilinçli şekilde hızlandırıldığını söyledi. Rusya, ABD ve Çin'in bu süreçte birlikte hareket ettiğini ifade eden Memiş, "MTA savaşları başladı" değerlendirmesinde bulundu.