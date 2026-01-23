Altında savaş çanları mı çalıyor? İslam Memiş A Haber'de

ALTINDA 50 YILLIK REKOR KIRILDI: "ARKASI TUFAN!" Gram altının serbest bırakılması 7 bin TL'yi aşmasıyla birlikte belirtilerin görünümünün uzman isimlerine bakıldı. Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, "Altın fiyatlarının bugünden itibaren, 23 Ocak 2026'dan sonra konuşulması çok önemli. Piyasalar artık yeni bir döngüye girdi ve bundan sonra felaket. 46 yıl aradan sonra ilk kez enflasyondan arındırılmış şekilde ons altın 4 bin 888 dolar seviyesinde çıktı ve artık 5 mil bin doların açıkta çalıyor" sözleriyle piyasalardaki şiddetli kırılmaya dikkat edildi. Memiş, yatırımcılara seslenerek, "Altın yatırımcıları 'kazandık' diye boşuna sevinmesin, çünkü bu hikayenin arkası tufan, arkası felaket" kullandı.

23 Ocak 2026 itibarıyla gram altının 7 bin TL, ons altının ise 5 bin dolar sınırına dayandığını söyleyen Memiş; Küresel piyasaları n "felaket" olarak nitelendirdiği yeni bir döngüye girdiğini vurguladı. ABD'nin altın, Çin'in gümüş ve Elon Musk'ın bakır üzerinden yürüttüğü "Emtia Savaşları"nın dünyasında karanlık bir tünele daldığını ifade eden uzman isim, yatırımcıları "sevinmeyin, arkası tufan" sözleriyle uyardı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DEVLETLERİN "EMTİA SAVAŞI" BAŞLADI

Küresel güçlerin değerli metaller üzerinden büyük bir hakimiyet mücadelesine girdiğini söyleyen İslam Memiş, "Değerli metaller tarafında, perdenin arkasında emtia savaşları başladı. ABD bu savaşa altınla, Çin ise gümüşle devam ediyor. Herkes elindeki kozu kullanıyor. Donald Trump'ın 'en fazla paralı olan rejimini başarır' sözü bugün rekabet ediyor durumda. ABD'nin 8 bin 133 tonluk rezervine Çin karşı, en fazla gümüşü sürdü ve ülkeyi olarak gümüşte büyük bir ralli yaptı" cümleleriyle küresel ekonomideki gerilim aktarıldı.

ELON MUSK VE BAKIR DİPLOMASİSİ

Videonun dikkat çeken bir diğer noktası ise teknoloji devi Elon Musk'ın köyleri oldu. Memiş, Musk'ın Davos Zirvesi'ndeki ipuçlarını hatırlatarak, "Elon Musk bu savaşa bakıra girdiğini söylüyor. Yapay zeka teknolojileri nedeniyle enerji açısından ciddi bir rekabet olacak. Dünyanın elektrik kesintilerinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve bu da bakır demek. Artık 'altınım yok, bana ne' deme lüksünüz yok; çünkü her şeyi başaracak bu emtialar artacak".

PETROLÜN DEVRİ KAPANIYOR MU?

Geleceğin enerji politikalarına da değinen Memiş, "Artık Ortadoğu'da veya birçok ülkede petrolün artık çok bir önemi kalmayacak. En güçlü gezegen olan ülkelerde buluşacak. Güneş panelleri ve değişebilecek enerji en kritik hale geldi" diyerek enerji haritasındaki değişimi özetledi.

GÜMÜŞ VE BAKIRIN ÖNÜ AÇIK: YENİ ENERJİ SAVAŞLARI

İslam Memiş, alternatif enerji yatırımlarının emtia piyasalarını doğrudan pazarlayacağını belirtti. Güneş panellerinde kullanılan gümüşün ve elektrik üretimindeki bakırın gelecekte çok daha değerli hale geldiğini vurgulayan uzman, "Bu savaşın bir arkadaşı da Elon Musk" diyerek teknoloji ve enerji devlerinin emtia üzerindeki etkisine dikkat çekti. Savunma sanayiinde kullanılan platin ve paladyum ise "geri dönüşü olmayan bir şekilde" çıkmış durumda.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2026: MANİPÜLASYON VE REKORLAR YILI

Gram altının 7.000 TL'de görüldüğü bu dönemde Memiş, 2026 yılında tam bir erime yılının arttığını söyledi. Bu parazitlerin sadece düşüş değil, sert düşüş yönünde de olabileceğini hatırlatan uzman, Rusya-Ukrayna arasında olası bir barış haberinin fiyatlarının basılabileceğini ifade etti. Ancak uzun vadeli projeksiyonlarda çok daha büyük rakamlar masada.

HAZİRAN AYINA DİKKAT! EV VE ARABA ALACAKLAR İÇİN SON ÇAĞRI

Yatırımcılara takvim çizen İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduranların bu varlıklarını ev veya araba almak için kullanmayı düşünmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle Haziran ayına kadar olan sürecin kritik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yavaş yavaş koltuğundan kalk, mahallede evini seç. 7.000-8.000 TL'li rakamlar bize 'bozdur ve gayrimenkulünü al' sinyalidir."

"BEŞ HANELİ RAKAMLAR MÜMKÜN!"

Altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmediğine dair soruyu yanıtlayan Memiş, Türkiye'de ilk kez 10.000 TL (beş haneli) görülme olasılığının olduğunu söyledi. Trump'ın yeniden seçilmesi veya beklenen savaş senaryolarının bu süreci tetikleyebileceğini uzman, "Karanlık bir tüneldeyiz, riskler var ama hedef net" dedi.

KİTLE PSİKOLOJİSİ VE BALON UYARISI

Piyasalarda "Altın hiç düşmez" algısı oluştuğunun en tehlikeli an olduğunu söyleyen Memiş, profesyonellerin bu tür dönemlerde dikkatli olması hatırlattı. Memiş'e göre 2026'nın ikinci yarısından itibaren sadece emlak, borsa ve kripto paralar tarafına kayabilir.

"FOTOĞRAFA BÜYÜK BAKMAK LAZIM"

Altın fiyatlarındaki yükselişin sadece rakamlardan ibaret olmadığını savunan İslam Memiş, "Ons altın 5 bin dolar, gümüş 100 dolar seviyesinde kalıcı olursa fiyat temelinden ayrılmak tamamen magazinsel kalır. Fotoğrafa büyük bakmak gerekir; dünyanın çok farklı bir yere gidiyor" sözleriyle piyasadaki hareketliliğin derin nedenlerini sorguladı. Davos Zirvesi'nden çıkan mesajların oldukça büyüdüğünü belirten Memiş, "Liderler ve CEO'lar sessiz kalmaktan, dünyanın bir kırılma noktasından gitmesinden ve yapay zekanın yaratacağı kesintiden şikayetçi" ifadesini kullandı.

3. DÜNYA SAVAŞI VE BÜYÜK YENİDEN YERLEŞİMİ

Dünya siyasetindeki gerilimin bir şekilde patlak vereceğini öngören Memiş, "Bu 3. Dünya Savaşı'nı öyle ya da böyle çıkaracaklar. Ancak bu herkesin eline silah alıp cepheye giden bir savaş değil; önce ticaret, emtia, güç ve teknoloji savaşı olacak" değerlendirmesinde bulundu. Yaklaşık 5 yıldır sunulan "Büyük Resetleme" kavramının artık somutlaştığını uzman, "Büyük resetlemede gaz lambasına dayanabilirsiniz desem komik gelir ama dün Elon Musk Davos'ta enerji altyapısının uzunluğundan bahsetti. İstediğiniz kadar modern teknolojiye sahip olun, enerjinin çökertilmesine karanlığa mahkum olursunuz" sözleriyle enerjiye dikkat edin.

AVRUPA SAVAŞA HAZIRLANIYOR: BİZ HAZIR MIYIZ?

Avrupa ülkelerinin halkını bilinçlendirdiğini söyleyen İslam Memiş, "Avrupa, savaş ekonomisi modeli ve doğal felaketlere karşı insanlarını hazırlıyor; nakit para bulundurmalarını söylüyor. Memiş konuşmasını, "Avrupa dışında böyle bir hazırlık çalışması yapılması gerekiyor. Sorulması gereken soru şu: Toplumlar, bireyler ve bizim sürekli savaşa hazır mı? Herkesin bu konuda bir çalışma yapması gerekiyor" şeklindeki kritik soruyla noktaladı.