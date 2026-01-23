Altında 10 bin lira senaryosu! İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Sakın elinizdekini satmayın!
Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Memiş, gram altında 10 bin lira senaryosunun masada olduğunu belirterek, "Bu bir teknik fiyatlama değil, manipülasyon var" dedi. Küçük yatırımcının al-sat yaparak kazanamayacağını vurgulayan Memiş, "İhtiyacınız yoksa sakın elinizdeki altını satmayın" çağrısında bulundu.
Altın fiyatlarında üst üste gelen rekorlar piyasaları hareketlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gram altının 10 bin lira seviyelerini zorlayabileceği bir sürece girildiğini belirten Memiş, yatırımcıları büyük manipülasyonlara karşı uyararak "ihtiyacınız yoksa varlıklarınızı koruyun" çağrısında bulundu.
ALTINDA HEDEF 10 BİN LİRA MI?
Gram altının 7 bin lira seviyesine dayanmasını değerlendiren İslam Memiş, "Geçen yılki tablonun bir benzerini yaşıyoruz. Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesini bekliyorduk ancak agresif ve öngörülemeyen bir durum yaşanırsa 10 binli rakamları konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, "8 bin lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gördüğümüzde 10 binli rakamlar artık sürpriz olmaz, bu yıl içinde beş haneli rakamlar görülebilir" sözleriyle beklentisini dile getirdi.
"BU BİR TEKNİK FİYATLAMA DEĞİL, SAVAŞ VAR"
Piyasalardaki dalgalanmanın sadece ekonomik verilerle açıklanamayacağını belirten İslam Memiş, "Bu yaşananlar teknik bir fiyatlama değil, tam anlamıyla bir manipülasyon ve köpük fiyatlamasıdır. Perde arkasında ABD ile Çin arasında büyük bir emtia savaşı yaşanıyor" dedi. ABD'nin altın tarafında, Çin'in ise gümüş tarafında bu savaşı sürdürdüğünü vurgulayan Memiş, "Oyun kurucular tek bir tuşla milyon dolarlar kazanırken küçük yatırımcının al-sat yaparak para kazanma ihtimali sıfırdır. Küçük yatırımcı fiyata değil, miktara odaklanmalı ve yoluna devam etmeli" uyarısında bulundu.
GÜMÜŞ İÇİN KORKUTAN UYARI: "CAN YAKAR!"
Geçmiş dönemde gümüşe yönelik pozitif beklentilerini hatırlatan Memiş, mevcut tabloda durumun değiştiğini belirterek, "Gümüş şu an için can yakar, gümüşten uzak durun. Geçen yıl güldürdü ama bu yıl üzebilir, ağlatabilir" ifadelerini kullandı. Gümüşün gram fiyatındaki yükselişin tehlikeli bir noktaya geldiğini söyleyen uzman, "Emtia savaşları bitene ve piyasalar rahatlayana kadar gümüşte temkinli olunmalı" dedi.
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE PİYASALARI KİM YÖNLENDİRİYOR?
Ekonomik okumaların artık değiştiğini savunan İslam Memiş, "Gelecekte artık bizim gibi insanların teknik analiz yaptığı bir süreç olmayacak. Yapay zeka insanların ciğerini okudu, hangi haber akışına ne tepki vereceğimizi biliyorlar" şeklinde konuştu. Yeni dünya düzeninde piyasaların istenilen yöne evrilebileceğini belirten Memiş, "Yapay zeka analizleri her şeyi yorumlayacak ancak dünya piyasaları sizi istediği yere yönlendirebilecek. Bu yüzden gelenekçi yapınızı korumaya devam edin" sözleriyle yatırımcıya stratejik bir perspektif sundu.