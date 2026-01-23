Altında 10 bin lira senaryosu! İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Sakın elinizdekini satmayın!

Altın fiyatlarında üst üste gelen rekorlar piyasaları hareketlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gram altının 10 bin lira seviyelerini zorlayabileceği bir sürece girildiğini belirten Memiş, yatırımcıları büyük manipülasyonlara karşı uyararak "ihtiyacınız yoksa varlıklarınızı koruyun" çağrısında bulundu.

ALTINDA HEDEF 10 BİN LİRA MI?

Gram altının 7 bin lira seviyesine dayanmasını değerlendiren İslam Memiş, "Geçen yılki tablonun bir benzerini yaşıyoruz. Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesini bekliyorduk ancak agresif ve öngörülemeyen bir durum yaşanırsa 10 binli rakamları konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, "8 bin lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gördüğümüzde 10 binli rakamlar artık sürpriz olmaz, bu yıl içinde beş haneli rakamlar görülebilir" sözleriyle beklentisini dile getirdi.