Trump tehdit ediyor altın yükseliyor! İslam Memiş A Haber'de açıkladı: Piyasaları ABD manipüle ediyor

TRUMP'IN İKİ DUDAĞI ARASINDAKİ EKONOMİ Piyasalardaki agresif yükselişin arkasında siyasi hamlelerin ve liderlerin açıklamalarının yattığı vurgulanırken, Donald Trump'ın dolar üzerindeki etkisi de tartışılıyor. İslam Memiş, "Altının seyri tamamen Trump'ın iki dudağının arasında, dünya liderleri piyasaları istediği gibi manipüle edebiliyor ve bunu alenen söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, ekonominin artık üretim veya istihdam üzerinden değil, liderlerin cümleleri üzerinden şekillendiğini belirterek, "Yasal soygun dediğimiz süreç bu; tek bir kişi dünya ekonomilerini manipüle edebiliyor, bu yüzden altının yarın ne olacağı sorusunun cevabı artık teknik olarak mümkün değil" dedi.

ALTIN SAHİBİ OLMAK HAYAL Mİ OLUYOR? Artan fiyatlar sadece yatırımcıyı değil, geleneksel alışkanlıkları da derinden etkiliyor. Türkiye'deki altın kültürünün değişmek zorunda olduğunu belirten İslam Memiş, "Düğün eşittir altın dönemi artık mazide kaldı, altın bir takı ve süs eşyası olmaktan çıktı, tamamen bir yatırım aracına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Kapalıçarşı piyasasında gram altının 7 bin 600 lira seviyelerini gördüğünü hatırlatan Memiş, "Altın fiyatlarını değil, altın sahibi olabilecek miyiz diye sorgulamak lazım; bu yıl beş haneli rakamlar görülecek" diyerek vatandaşları uyardı.

"PUSLU HAVADA SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI Yatırımcıların psikolojik yönetimi kontrol etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. İslam Memiş, "Puslu bir hava var, puslu havada sokağa çıkılmaz, kendinize korunaklı bir yer bulup izlersiniz, tozun dumanın arasına koşmaya çalışmak akıl kârı değil" benzetmesini yaptı.

Memiş, "Dünya bir sistem değişikliğine giderken senin üç beş kuruş altınla zengin olacağını mı sanıyorsun? Aslında şu an fakirleşiyorsun ama farkında değilsin çünkü kullandığın her şeyin maliyeti bu metaller yüzünden artıyor" ifadeleriyle küresel enflasyon ve maliyet artışlarına işaret etti.