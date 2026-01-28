CANLI YAYIN
Trump tehdit ediyor altın yükseliyor! İslam Memiş A Haber'de açıkladı: Piyasaları ABD manipüle ediyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga

Altın ve gümüş fiyatlarında peş peşe gelen rekorlar küresel piyasalarda "emtia savaşları" tartışmasını alevlendirdi. ABD'nin gümrük vergisi tehditleri ve FED'in faiz kararı öncesinde güvenli liman altına talep zirve yaparken, uzmanlar kağıt paranın devrinin sona erdiği ve dijital sisteme geçiş sancılarının yaşandığı uyarısında bulunuyor. A Haber'e konuşan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların artık teknik analizle okunamadığını belirterek, dünyada büyük bir sistem değişikliğine gidildiğini vurguladı.

Altın fiyatları durdurulamaz yükselişini sürdürürken, küresel piyasalarda 'Emtia Savaşları' resmen başladı. ABD'den gelen gümrük vergisi tehditleri ve FED'in kritik faiz kararı öncesinde altın ve gümüş fiyatları rekor tazelerken, uzmanlar kağıt paranın devrinin kapandığını ve dijital sisteme geçişin sancılarının yaşandığını vurguluyor. Şirketlerin bile altın stoklamaya başladığı bu yeni dönemde, "güvenli liman" altına olan talep dünya dengelerini değiştiriyor.

KÜRESEL DEVLERDEN KORKUTAN TAHMİN: 6 BİN DOLAR!

Dünya genelinde altın ve değerli metallere olan ilgi her geçen gün artarken, dev bankalardan çarpıcı öngörüler gelmeye devam ediyor. Bank of America'da emtia stratejisti olan Michael Widmer, "Altın piyasasına insanları ilk başta çeken etkenler ortadan kalktığı için yükselişler normalde sona erer; ancak bu sefer durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank ve Societe Generale gibi finans devleri ise altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşacağını öngörürken, Citi bankası kısa vadeli gümüş tahminini 150 dolara yükseltti. Uzmanlar, "Önümüzde çok fazla dalgalanma olacak ve gümüşte sert geri çekilme riskleri var" uyarısında bulunarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

İSLAM MEMİŞ: "ARTIK TEKNİK ANALİZ DÖNEMİ BİTTİ"

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde piyasaların artık matematiksel verilerle açıklanamayacak bir noktada olduğunu belirtti.

ALTINDA TARİHİ REKORLAR PEŞ PEŞE GELİYOR!

Memiş, "Artık biz altın, gümüş, platin gibi metallerin fiyatına bakmıyoruz, mantık kuruyoruz çünkü teknik olarak okunamayan bir piyasa var, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

KAĞIT PARA TARİH OLUYOR!

Dünya ekonomisinin büyük bir sistem değişikliğine doğru sürüklendiğini ifade eden Memiş, "Kağıt paraların artık dolaşımı bitecek, dijital paralara geçiş dönemi olacak; bu emtia savaşlarının başlangıç noktasıdır, 2030 yılındaki büyük resetleme olayını öne çektiler" sözleriyle küresel değişime dikkat çekti.

TRUMP'IN İKİ DUDAĞI ARASINDAKİ EKONOMİ

Piyasalardaki agresif yükselişin arkasında siyasi hamlelerin ve liderlerin açıklamalarının yattığı vurgulanırken, Donald Trump'ın dolar üzerindeki etkisi de tartışılıyor. İslam Memiş, "Altının seyri tamamen Trump'ın iki dudağının arasında, dünya liderleri piyasaları istediği gibi manipüle edebiliyor ve bunu alenen söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, ekonominin artık üretim veya istihdam üzerinden değil, liderlerin cümleleri üzerinden şekillendiğini belirterek, "Yasal soygun dediğimiz süreç bu; tek bir kişi dünya ekonomilerini manipüle edebiliyor, bu yüzden altının yarın ne olacağı sorusunun cevabı artık teknik olarak mümkün değil" dedi.

ALTIN SAHİBİ OLMAK HAYAL Mİ OLUYOR?

Artan fiyatlar sadece yatırımcıyı değil, geleneksel alışkanlıkları da derinden etkiliyor. Türkiye'deki altın kültürünün değişmek zorunda olduğunu belirten İslam Memiş, "Düğün eşittir altın dönemi artık mazide kaldı, altın bir takı ve süs eşyası olmaktan çıktı, tamamen bir yatırım aracına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Kapalıçarşı piyasasında gram altının 7 bin 600 lira seviyelerini gördüğünü hatırlatan Memiş, "Altın fiyatlarını değil, altın sahibi olabilecek miyiz diye sorgulamak lazım; bu yıl beş haneli rakamlar görülecek" diyerek vatandaşları uyardı.

"PUSLU HAVADA SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Yatırımcıların psikolojik yönetimi kontrol etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. İslam Memiş, "Puslu bir hava var, puslu havada sokağa çıkılmaz, kendinize korunaklı bir yer bulup izlersiniz, tozun dumanın arasına koşmaya çalışmak akıl kârı değil" benzetmesini yaptı.

Memiş, "Dünya bir sistem değişikliğine giderken senin üç beş kuruş altınla zengin olacağını mı sanıyorsun? Aslında şu an fakirleşiyorsun ama farkında değilsin çünkü kullandığın her şeyin maliyeti bu metaller yüzünden artıyor" ifadeleriyle küresel enflasyon ve maliyet artışlarına işaret etti.

