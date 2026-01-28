Trump tehdit ediyor altın yükseliyor! İslam Memiş A Haber'de açıkladı: Piyasaları ABD manipüle ediyor
Altın ve gümüş fiyatlarında peş peşe gelen rekorlar küresel piyasalarda "emtia savaşları" tartışmasını alevlendirdi. ABD'nin gümrük vergisi tehditleri ve FED'in faiz kararı öncesinde güvenli liman altına talep zirve yaparken, uzmanlar kağıt paranın devrinin sona erdiği ve dijital sisteme geçiş sancılarının yaşandığı uyarısında bulunuyor. A Haber'e konuşan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların artık teknik analizle okunamadığını belirterek, dünyada büyük bir sistem değişikliğine gidildiğini vurguladı.
Altın fiyatları durdurulamaz yükselişini sürdürürken, küresel piyasalarda 'Emtia Savaşları' resmen başladı. ABD'den gelen gümrük vergisi tehditleri ve FED'in kritik faiz kararı öncesinde altın ve gümüş fiyatları rekor tazelerken, uzmanlar kağıt paranın devrinin kapandığını ve dijital sisteme geçişin sancılarının yaşandığını vurguluyor. Şirketlerin bile altın stoklamaya başladığı bu yeni dönemde, "güvenli liman" altına olan talep dünya dengelerini değiştiriyor.
KÜRESEL DEVLERDEN KORKUTAN TAHMİN: 6 BİN DOLAR!
Dünya genelinde altın ve değerli metallere olan ilgi her geçen gün artarken, dev bankalardan çarpıcı öngörüler gelmeye devam ediyor. Bank of America'da emtia stratejisti olan Michael Widmer, "Altın piyasasına insanları ilk başta çeken etkenler ortadan kalktığı için yükselişler normalde sona erer; ancak bu sefer durum böyle değil" ifadelerini kullandı.
Deutsche Bank ve Societe Generale gibi finans devleri ise altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşacağını öngörürken, Citi bankası kısa vadeli gümüş tahminini 150 dolara yükseltti. Uzmanlar, "Önümüzde çok fazla dalgalanma olacak ve gümüşte sert geri çekilme riskleri var" uyarısında bulunarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
İSLAM MEMİŞ: "ARTIK TEKNİK ANALİZ DÖNEMİ BİTTİ"
Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde piyasaların artık matematiksel verilerle açıklanamayacak bir noktada olduğunu belirtti.
Memiş, "Artık biz altın, gümüş, platin gibi metallerin fiyatına bakmıyoruz, mantık kuruyoruz çünkü teknik olarak okunamayan bir piyasa var, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.
KAĞIT PARA TARİH OLUYOR!
Dünya ekonomisinin büyük bir sistem değişikliğine doğru sürüklendiğini ifade eden Memiş, "Kağıt paraların artık dolaşımı bitecek, dijital paralara geçiş dönemi olacak; bu emtia savaşlarının başlangıç noktasıdır, 2030 yılındaki büyük resetleme olayını öne çektiler" sözleriyle küresel değişime dikkat çekti.